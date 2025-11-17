Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με το Καράκας, την ώρα που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε ότι θα χαρακτηρίσει την 24η Νοεμβρίου «τρομοκρατική» οργάνωση ένα υποτιθέμενο καρτέλ, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Παράλληλα, στην Καραϊβική κατέφθασε αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή.

«Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, προσθέτοντας χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ότι «θα ήθελαν να συζητήσουμε».

Η κυβέρνηση Μαδούρο παραμένει στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, η οποία συνεχίζει να ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση προς το καθεστώς της Βενεζουέλας.