Η Κάι Τραμπ δεν θα στερηθεί σίγουρα υψηλού προφίλ υποστηρικτών όταν κάνει το ντεμπούτο της στο LPGA την Πέμπτη. Η 18χρονη εγγονή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξασφάλισε ειδική πρόσκληση χορηγού για να αγωνιστεί στο τουρνουά Annika στη Φλόριντα.

Η Κάι, που είναι παθιασμένη με το γκολφ, μεγάλωσε παίζοντας στα γήπεδα που ανήκουν στον παππού της – συνολικά 17 σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους τρία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως παραδέχθηκε, οι αγώνες της μαζί του είναι «σφιχτοί και ανταγωνιστικοί». Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στο Pelican Golf Club στο Belleair, αλλά η συμβουλή του προς την Κάι ήταν απλή: «Μην αγχωθείς. Πήγαινε εκεί έξω και διασκέδασε».

Παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα ερασιτέχνης και φέτος έχει συμμετάσχει μόνο σε τρία τουρνουά, η Κάι μπορεί να βασιστεί σε πολύτιμες συμβουλές από τον Τάιγκερ Γουντς, σύντροφο της μητέρας της Βανέσα. «Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και ακόμα καλύτερος άνθρωπος», λέει η Κάι. «Μου είπε απλώς να διασκεδάσω και να πάω με τη ροή».

Στο τουρνουά Annika θα βρεθεί αντιμέτωπη με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος, όπως η Νο2 στον κόσμο Νέλι Κόρντα, η Σάρλεϊ Χαλ, η Λέξι Τόμσον και η περσινή νικήτρια Λίλια Βου. Το LPGA τόνισε ότι η μεγάλη απήχηση της Κάι – με πάνω από έξι εκατομμύρια ακόλουθους στα social media – βοηθά στην προσέλκυση νέων και νεότερων κοινού στο γκολφ, ενώ η ίδια έχει πρόσφατα λανσάρει τη δική της σειρά ρούχων και lifestyle brand.