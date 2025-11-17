Καλπάζει η τιμή του κρέατος, με το μοσχαρίσιο κρέας να έχει σκαρφαλώσει στα κρεοπωλεία και τα σουπερμάρκετ στα 16 ευρώ το κιλό. Οι αυξήσεις στο κρέας – βασικό αγαθό στο καλάθι των νοικοκυριών – συνεχίζουν να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, παρότι σημειώθηκε οριακή επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο, υπήρξαν αυξήσεις στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών με σημαντικές στο νωπό κρέας, κάτι που το βλέπουν καθημερινά οι καταναλωτές στις αγορές τους.

Μέσα σε έναν χρόνο οι τιμές στα κρέατα όλων των ειδών ανατιμήθηκαν κατά 10,6% ενώ ακόμα και μέσα σε έναν μήνα, στο διάστημα Οκτωβρίου 2025 και Σεπτεμβρίου 2025, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι (5,3%), το χοιρινό (1,6%), το αρνί και κατσίκι (3,4%).

Καθημερινές ανατιμήσεις

Παρά τις προσπάθειες των λιανεμπόρων (κρεοπωλών και σουπερμάρκετ) να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων στο μοσχάρι, οι ανατιμήσεις σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αγοράς είναι καθημερινές και αυτό όπως λένε είναι αποτέλεσμα των πολιτικών της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση, που φέρνουν περιορισμό της παραγωγής βοοειδών και για κρεατοπαραγωγή. Μάλιστα με δεδομένο ότι η Ελλάδα βασίζεται σε εισαγωγές για να καλύψει την εσωτερική κατανάλωση αυτό κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης, σύμφωνα με λιανικές τιμές της Αγοράς του Καταναλωτή της Κεντρικής Αγοράς της Αθήνας (ΟΚΑΑ), ότι την περασμένη Παρασκευή η τιμή ενός κιλού κιμά λάπα (εισαγωγής) ήταν 11,98 ευρώ ενώ τον περασμένο Ιούνιο η τιμή ήταν 9,98 ευρώ και ένα κιλό βόειο οσομπούκο κόστιζε 14,98 ευρώ ενώ έξι μήνες πριν 11,98 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με δηλώσεις του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Κρεοπωλών Σάββα Κεσσίδη, η μέση τιμή στα κρεοπωλεία είναι λίγο πάνω από τα 16 ευρώ ανά κιλό για ένα κομμάτι μοσχαρίσιου κρέατος χωρίς κόκαλο.

Την περασμένη Παρασκευή η τιμή χονδρικής στην Κεντρική Αγορά της Αθήνας (ΟΚΑΑ) ήταν στα εγχώρια μοσχάρια 9,2 ευρώ το κιλό από 7,15 ευρώ το κιλό πέρυσι ενώ για τα εισαγωγής ήταν 9,4 ευρώ το κιλό από 7,3 πέρυσι.

Ανοδικά, όμως, κινούνται και οι τιμές στα άλλα είδη όπως στο αιγοπρόβειο κρέας λόγω και της κατάστασης που έχει προκαλέσει η ευλογιά. Μάλιστα οι κρεοπώλες αλλά και οι παραγωγοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενες «ελληνοποιήσεις», και ενόψει Χριστουγέννων, λόγω και της κατάστασης στη χώρα με την ευλογιά, επισημαίνοντας ότι η πολιτεία θα πρέπει να πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους για την αποτροπή ενός τέτοιου φαινομένου. Ενδεικτικά στην Αγορά του Καταναλωτή (ΟΚΑΑ) η τιμή στο αρνάκι γάλακτος (μπούτι) φτάνει ακόμα και στα 17 ευρώ το κιλό όταν πέρυσι ήταν 15 ευρώ.

Ακρίβεια

Οι τιμές αυξάνονται την ίδια ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα που απασχολεί τους επτά στους δέκα πολίτες της χώρας και το 68% δηλώνει ότι έχει σκεφτεί ακόμα και το ενδεχόμενο της μετανάστευσης. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία σχετικά με την οικονομία και την κοινωνία που προκύπτουν από την πανελλαδική έρευνα της Metron Analysis που έγινε για λογαριασμό της της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), με τη χρηματοδότηση του ΕΕΑ και δείχνει ότι το 70% νέων ανθρώπων δηλώνουν ότι η οικονομική και στεγαστική δυσκολία τούς αποτρέπει να κάνουν παιδιά, με την απόκτηση παιδιών να βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες με 24%.