Ενα νέο ντοκιμαντέρ που αναμένεται να προβληθεί αύριο στο βρετανικό Channel 4 παρουσιάζει τα πορίσματα από νεότερη ανάλυση του DNA του Αδόλφου Χίτλερ για να απαντήσει στα γνωστά αμφιλεγόμερα ερωτήματα: αν είχε εβραϊκή καταγωγή ή αν υπέφερε από σωματικές ή ψυχικές διαταραχές. Οι παραγωγοί, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Guardian», χρησιμοποίησαν δείγμα αίματος από τον καναπέ όπου αυτοκτόνησε ο Χίτλερ και το επιβεβαίωσαν με σύγκριση σε δείγμα από αρσενικό συγγενή του (χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν υπήρξε συναίνεση από τον συγγενή). Το ντοκιμαντέρ φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι ο Χίτλερ δεν είχε εβραϊκή καταγωγή.

Εντοπίζει γενετικά στοιχεία που συνδέονται με το σύνδρομο Kallmann, μια σπάνια διαταραχή που εμποδίζει την κανονική έναρξη ή ολοκλήρωση της εφηβείας. Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να συνδέσει αυτές τις ιδιαιτερότητες με ψυχολογικές και συμπεριφορικές πτυχές της προσωπικότητας του Αδόλφου, υπονοώντας ότι προσωπικά ελλείμματα ενδεχομένως επηρέασαν τη δημιουργία της ιδεολογίας του. Η ανησυχία ότι η νέα παραγωγή υπαινίσσεται μια μορφή «επιστημονικής νομιμοποίησης» των απόψεων και των πράξεων του Χίτλερ έχει προκαλέσει αντιδράσεις πριν ακόμη προβληθεί το ντοκιμαντέρ.