Το να κατηγορεί ο Ντόναλντ Τραμπ το BBC για fake news θα μπορούσε να ηχήσει και ως ανέκδοτο. Το να έχει, όμως, δίκιο, ηχεί ως κόλαφος – τόσο βαρύς ώστε να απειλεί το μέλλον, ή έστω τη φυσιογνωμία, του πιο εμβληματικού ειδησεογραφικού οργανισμού στον κόσμο, ο οποίος, στη συνείδηση πολλών, αποτελεί συνώνυμο της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας. Η «Θείτσα» («Auntie»), όπως είναι γνωστός στη Γηραιά Αλβιώνα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας, έκλεισε πριν από λίγες εβδομάδες τα 103 της χρόνια. Σήμερα, λόγω (και) Τραμπ, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη κρίση στην ιστορία της, έπειτα από τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της επικεφαλής του τομέα ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, στον απόηχο των αποκαλύψεων για «σοβαρά και συστημικά» κρούσματα μεροληψίας.

Το BBC είναι μέρος της εθνικής ταυτότητας των Βρετανών – περίπου όπως η βασιλική οικογένεια, οι αδιαμαρτύρητες αναμονές στις κάθε λογής ουρές, τα fish and chips και το απογευματινό τσάι. Οπως το έθεσε η Τζο Κόμπερν, παλιό στέλεχος του οργανισμού, «το BBC είναι ο καθρέφτης που αντανακλά την ίδια τη Βρετανία». Μετά τις κατηγορίες για πρακτικές «μονταζιέρας», ο καθρέφτης αυτός έχει πλέον ραγίσει. «Την αγάπη του κόσμου έχει διαδεχθεί η αμφιβολία. Η επιβίωσή του εξαρτάται από το αν θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού μέσω μιας κουλτούρας διαφάνειας».

Οι αιφνίδιες παραιτήσεις ακολούθησαν την αποκάλυψη, από τη συντηρητική «Ντέιλι Τέλεγκραφ», ενός εσωτερικού υπομνήματος που κατηγορούσε τον φορέα για αλλοίωση μιας ομιλίας του Τραμπ: η εμβληματική εκπομπή «Πανοράμα» προέβη στη συρραφή αποσπασμάτων από διαφορετικά σημεία της επίμαχης ομιλίας, με σκοπό να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Τραμπ καλούσε τους υποστηρικτές του να «πολεμήσουν με νύχια και με δόντια» μέσα στο Καπιτώλιο. Στο υπόμνημα γίνεται, επίσης, λόγος για μεροληψία στην κάλυψη θεμάτων όπως ο πόλεμος στη Γάζα και τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων. Μια δεύτερη έκθεση διαπίστωσε ότι η ειδησεογραφική κάλυψη των αμερικανικών εκλογών του 2024 ήταν «ξεκάθαρα αντι-τραμπική και υπέρ της Κάμαλα Χάρις». Βρετανοί βουλευτές τόνισαν ότι απαιτείται «ριζική αναδιάρθρωση» του BBC.

Ο Ντάνι Κόεν, πρώην διευθυντικό στέλεχος του BBC One, έκανε λόγο για «καταστροφικές αστοχίες»: «Δεν είναι μόνο ότι το βίντεο του Τραμπ χαλκεύτηκε, αλλά ότι ο Ντέιβι και η Τέρνες το γνώριζαν εδώ και έξι μήνες και δεν έκαναν τίποτε». Ο Τομ Μάνγκολντ, πολύπειρο στέλεχος του BBC News, σημείωσε: «Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια συνέβαιναν πράγματα που δεν είχαν συμβεί ποτέ στα 40 χρόνια της καριέρας μου, τα οποία φανερώνουν τον αναποτελεσματικό και επιπόλαιο τρόπο διοίκησης του οργανισμού». Η Ofcom, η βρετανική ρυθμιστική Αρχή για τα μέσα ενημέρωσης, αποφάνθηκε πρόσφατα ότι το BBC διέπραξε «σοβαρή παραβίαση» των κανόνων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, καθώς απέκρυψε ότι ο αφηγητής ενός ντοκιμαντέρ για τη Γάζα ήταν γιος αξιωματούχου της Χαμάς.

Ο Τραμπ, που – κατά την προσφιλή, τυποκτόνο τακτική του – απείλησε το BBC με αγωγή ύψους ενός δισ. δολαρίων, πανηγύρισε τις παραιτήσεις κάνοντας λόγο για «διεφθαρμένους δημοσιογράφους» που «προσπάθησαν να επηρεάσουν την έκβαση των προεδρικών εκλογών». Υπερθεματίζοντας, η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αποκάλεσε το BBC «μηχανή προπαγάνδας» και «100% fake news». Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο διακεκριμένος βρετανός δικηγόρος Μαρκ Στίβενς, ο οποίος ειδικεύεται στο δίκαιο των ΜΜΕ, εκτίμησε ότι οι απειλές του Τραμπ δεν έχουν αντίκρισμα: «Θα μπορούσε να διατυπωθεί το επιχείρημα ότι αυτό που μετέδωσε το BBC ήταν, κατ’ ουσίαν, αληθές. Εννέα αμερικανοί δικαστές αποφάνθηκαν ότι η ομιλία του Τραμπ οδήγησε στην εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021. Δικαστήριο της Ουάσιγκτον έκρινε, επίσης, ότι οι πολίτες μπορούν να τον μηνύσουν για υποκίνηση των επιθέσεων. Επομένως, το πρόβλημα το έχει ο Τραμπ».

«Οταν δούλευα στο BBC, μας απαγόρευαν να συμπεριλάβουμε στο δελτίο οποιαδήποτε είδηση αν δεν υπήρχαν τρεις διαφορετικές πηγές που να την επιβεβαιώνουν. Αυτό διασφάλιζε ότι όταν “μιλούσε” το BBC, ο κόσμος το πίστευε», είπε στα «ΝΕΑ» ο πρώην υπουργός των Εργατικών Ντένις ΜακΣέιν, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ενωσης Συντακτών Βρετανίας (NUJ) και δημοσιογράφος του οργανισμού. «Αν το BBC έχει διαπράξει κάποιο σφάλμα, αυτό είναι η άρνησή του να αναφερθεί στις εκθέσεις των οικονομολόγων και ακαδημαϊκών σχετικά με τη ζημιά που προκαλεί το Brexit στη Βρετανία. Η ομερτά του Brexit στο BBC είναι σοκαριστική», συμπλήρωσε.

Η επιλογή του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μην τοποθετηθεί επί της αντίδρασης Τραμπ έχει εξοργίσει αρκετά στελέχη του BBC, τα οποία καταγγέλλουν κατάφωρη πολιτική παρέμβαση από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Ορισμένοι δε υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολιτικά ενορχηστρωμένη εκστρατεία για την άλωση του BBC από τη βρετανική Δεξιά. Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Εντ Ντέιβι κατηγόρησε τον αμερικανό πρόεδρο ότι «προσπαθεί να διαλύσει» το BBC, ενώ ο Τζον Σίμπσον, αρχισυντάκτης διεθνών θεμάτων του οργανισμού, προειδοποίησε ότι «το BBC κινδυνεύει να μετατραπεί σε Fox News υπό την πίεση των πολιτικών του αντιπάλων».

Στον αντίποδα, η ντέιμ Πρίτι Πατέλ, η υπερσυντηρητική σκιώδης υπουργός Εξωτερικών των Τόρις, έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει το BBC «Ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία της Χαμάς», ενώ ο Νάιτζελ Φάρατζ δήλωσε ότι αν γίνει πρωθυπουργός θα καταργήσει τη χρηματοδότηση του οργανισμού. «Το μέλλον του BBC είναι πλέον αβέβαιο», συνόψισε στην «Τέλεγκραφ» ο ιστορικός Τιμ Στάνλεϊ.