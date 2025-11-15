Δημοφιλή
Μυστήριοι ήχοι «αναστατώνουν» την Ιτέα – Τι μπορεί να κρύβεται κάτω από τη γη; (video)
Αίσθηση προκαλεί ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Facebook. Στο κείμενο που το συνοδεύει αναφέρεται: «Μυστήριοι ήχοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους τις τελευταίες ημέρες στην Ιτέα Φωκίδος». «Η ώρα της αποκάλυψης, κατάρρευση υπόγειων σπηλαίων ή κάτι άλλο; Εσύ τι πιστεύεις ότι είναι αυτοί οι υπόκωφοι ήχοι; » τα ερωτήματα που ακολουθούν στη σχετική ανάρτηση […]
Ελληνική Πρεμιέρα για τη νέα BMW iX3
Η νέα γενιά της BMW iX3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση της μάρκας, χάρη στην τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, την αυτονομία των 800 χλμ.
ΟΠΕΚΑ: Έως 10.000 ευρώ για αλλαγή τόπου κατοικίας – Ποιοι οι δικαιούχοι, ποιες περιοχές καλύπτονται
Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του ΟΠΕΚΑ προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση σε νοικοκυριά που επιθυμούν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές του Έβρου με δημογραφικά προβλήματα. Η δράση, η οποία τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2025, στοχεύει στην αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής. Ποιοι […]
Skoda Kamiq: Πιο προσιτό, με εργονομικά χαρακτηριστικά
Με αφορμή τα 130 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας, η Skoda γιορτάζει μία κορυφαία επέτειο με μια προνομιακή εμπορική πρόταση για το Kamiq, το compact SUV που έχει κατακτήσει το ελληνικό κοινό χάρη στην ευρυχωρία, την τεχνολογία και την πρακτικότητα του.