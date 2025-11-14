Ενα ενδιαφέρον πηγαδάκι στήθηκε την Τετάρτη το βράδυ στην Κηφισιά, στο περιθώριο της εκδήλωσης για τη μετονομασία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή σε Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: ο Κωνσταντίνος Τασούλας με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αλλά και με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα έπιασαν κουβέντα για την «Ιθάκη» του Τσίπρα. Την οποία κανείς εκ των τριών δεν έχει διαβάσει, τους απασχόλησε όμως για όσα ήδη διαρρέονται για το περιεχόμενό της. Και μπορεί με τη Σακελλαροπούλου οι σχέσεις του Τσίπρα να ήταν τυπικές, με τον Τασούλα όμως είναι άριστες, σε προσωπικό επίπεδο. Και ο πρώην πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί πως θα του στείλει εγκαίρως ένα αντίτυπο με αφιέρωση.

Μείον δύο

Ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν ένας από εκείνους που ακουγόταν πως προτάθηκαν στον πρώην πρωθυπουργό για να παρουσιάσει την «Ιθάκη» στην πρώτη εκδήλωση, της Αθήνας, στις 3 Δεκεμβρίου. Προφανώς, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ευδοκιμήσει – μπορεί το κεφάλαιο το συγκεκριμένο να μην το έχουμε δει ακόμα, όμως το ζήτημα Novartis παραμένει αγκάθι μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό είναι το δεύτερο σίγουρο «όχι» σε μια τέτοια συνθήκη. Το πρώτο είναι αυτό του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, που επίσης, παρότι δεν του έχει έρθει (όπως έχουμε ήδη πει) τέτοια πρόσκληση, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία παρουσίασης. Και όχι μόνο, γιατί πολύ πιθανόν να απουσιάζει.

Αχαϊκή συνεργασία

Στη Νέα Αριστερά τσακώνονται για τις συνεργασίες, ωστόσο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τέτοιες συμβαίνουν και σε τοπικό επίπεδο: κάτι τέτοιο συνέβη με τη Σία Αναγνωστοπούλου και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, που εξελέγησαν με το ίδιο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι η πρώτη να αποχωρήσει με την ομάδα των «11» που αργότερα έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά. Οι δυο βουλευτές, λοιπόν, ακολουθώντας μια παράδοση επαφών μεταξύ των δύο πλευρών που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό, κατέθεσαν κοινή ερώτηση με στόχο την «αναγνώριση κυριότητας ιδιώτη σε έκταση παλαιού αιγιαλού στη θέση Καλογριά Δήμου Δυτικής Αχαΐας». Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: ο Παναγιωτόπουλος στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται από τα στελέχη που βρίσκονται στην πλευρά του Παύλου Πολάκη.

Με σταυρό

Την πρόθεσή της να διεκδικήσει με σταυρό την είσοδό της στην επόμενη Βουλή δημοσιοποίησε χθες (ΕΡΤ) η Άννα Διαμαντοπούλου – δείχνοντας πως δεν επιθυμεί ή τουλάχιστον δεν διεκδικεί μια εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας (παρότι θα «είχε λογική», όπως είπε, μια τέτοια επιλογή). Συζητήσεις δεν έχουν γίνει, η επιτροπή ψηφοδελτίων αυτή τη στιγμή δεν έχει μέλη αλλά μόνο επικεφαλής, όμως οι πέριξ κουβέντες και για τη μοίρα της Διαμαντοπούλου έχουν αρχίσει: άλλοι τη βλέπουν στην Α’ Θεσσαλονίκης, άλλοι όμως σε μια περιφέρεια της Αττικής – έχει μετρηθεί, λέγεται, στις τέσσερις από τις έξι με καλά αποτελέσματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που ζυγίζει την απόφασή της.

Απορία

Είναι τυχαίο πως οι εθισμένοι στην «ώρα ΠΑΣΟΚ» είναι τα πρώτα θύματα του κοινοβουλευτικού «κόφτη»;