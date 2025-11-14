Οι βραβευμένοι με Οσκαρ ηθοποιοί Μάθιου ΜακΚόναχι και Μάικλ Κέιν υπέγραψαν συμφωνία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ElevenLabs, που ειδικεύεται στη δημιουργία συνθετικών φωνών. Η εταιρεία, με έδρα τη Νέα Υόρκη, θα μπορεί πλέον να δημιουργεί εκδοχές των φωνών τους μέσω ΤΝ, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αντιμετωπίσει ένα «κεντρικό ηθικό ζήτημα» που αφορά τη συνεργασία της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης με το Χόλιγουντ.

Ο ΜακΚόναχι, ο οποίος είναι επίσης επενδυτής της εταιρείας και συνεργάζεται μαζί της από το 2022, θα επιτρέψει στην ElevenLabs να μεταφράσει το ενημερωτικό του δελτίο Lyrics of Livin’ στα ισπανικά, χρησιμοποιώντας τη δική του φωνή. Σε δήλωσή του, ο ηθοποιός ανέφερε ότι εντυπωσιάστηκε από την ElevenLabs και πως ελπίζει η συνεργασία αυτή να τον βοηθήσει «να φτάσει και να επικοινωνήσει με ακόμη περισσότερους ανθρώπους».

Η ElevenLabs εγκαινιάζει επίσης την πλατφόρμα «Αγορά Εμβληματικών Φωνών», μέσω της οποίας εταιρείες θα μπορούν να συνεργάζονται με την ElevenLabs και να χρησιμοποιούν επίσημα αδειοδοτημένες φωνές διασημοτήτων για δημιουργία περιεχομένου με τεχνητή νοημοσύνη.

«Για χρόνια έχω δανείσει τη φωνή μου σε ιστορίες που συγκίνησαν τον κόσμο – ιστορίες θάρρους, ευφυΐας, της ανθρώπινης ψυχής» δήλωσε ο Μάικλ Κέιν, που υπέγραψε επίσης συμβόλαιο με την εταιρεία. «Τώρα βοηθώ άλλους να βρουν τη δική τους φωνή. Με την ElevenLabs μπορούμε να διατηρήσουμε και να μοιραστούμε φωνές – όχι μόνο τη δική μου, αλλά του καθενός». Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι η εταιρεία «χρησιμοποιεί την καινοτομία όχι για να αντικαταστήσει την ανθρωπότητα, αλλά για να τη γιορτάσει» και ότι «δεν πρόκειται να αντικαταστήσουμε φωνές, αλλά να τις ενισχύσουμε».

Στη νέα πλατφόρμα περιλαμβάνονται και φωνές αστέρων που δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή, όπως ο Τζον Γουέιν, ο Ροκ Χάτσον και η Τζούντι Γκάρλαντ, καθώς και εν ζωή καλλιτεχνών όπως η Λάιζα Μινέλι και ο Αρτ Γκαρφάνκελ. Στη λίστα βρίσκονται επίσης προσωπικότητες όπως η Αμέλια Ερχαρτ, ο Μπέιμπ Ρουθ, ο Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, η Μάγια Αγγέλου και ο Αλαν Τιούρινγκ.

Οι προαναφερθέντες, ωστόσο, δεν είναι οι πρώτοι που συναινούν στην παραχώρηση της φωνής τους. Εχουν προηγηθεί οι Τζον Σίνα, Τζούντι Ντεντς και Κρίστεν Μπελ, που έδωσαν την άδεια στη μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram, WhatsApp και Threads, Meta, ώστε οι χρήστες, αντί να ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα, να έχουν ζωντανές συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο, επιλέγοντας φωνές διασήμων.

Και απάτες

Υπάρχει βεβαίως και η άλλη όψη του νομίσματος, καθώς προσωπικότητες έχουν ακούσει τη φωνή τους να αντιγράφεται από απατεώνες χωρίς τη συναίνεσή τους, όπως η Τζένιφερ Ανιστον, η Οπρα Γουίνφρι και η Κάιλι Τζένερ. Μεταξύ αυτών και ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, που δήλω σε «βαθιά ταραγμένος» όταν ανακάλυψε ότι η κλωνοποιημένη φωνή του είχε χρησιμοποιηθεί για να μεταδώσει πολιτικά μεροληπτικά δελτία ειδήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενα περιστατικό που επηρέασε τις πολιτικές εξελίξεις συνέβη κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, όταν αυτοματοποιημένες κλήσεις με ψεύτικη φωνή του Τζο Μπάιντεν κατέκλυσαν τα τηλέφωνα ψηφοφόρων, παροτρύνοντάς τους να μην ψηφίσουν. Ο εμπνευστής της κίνησης αυτής, που παραδέχτηκε ότι οργάνωσε την απάτη, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6 εκατ. δολαρίων, ενώ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών απαγόρευσε έκτοτε τις αυτοματοποιημένες κλήσεις που παράγονται από ΤΝ.