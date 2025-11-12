Η OpenAI και η Anthropic ανήκουν στους πιο μεγάλους παίκτες που ανταγωνίζονται σκληρά για κυριαρχία στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Οι επικεφαλής τους, Σαμ Άλτμαν και Ντάριο Αμοντέι αντίστοιχα, όπως όλα τώρα δείχνουν δεν κοντράρονται μόνο όσον αφορά το τεχνολογικό κομμάτι αλλά και το οικονομικό. Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι ακολουθούν όπως όλα δείχνουν διαφορετική οικονομική πολιτική στην προσπάθειά τους να κερδίσουν το πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους.

Η Anthropic, η οποία έχει έναν αυξανόμενο αριθμό επιχειρηματικών χρηστών λόγω των δυνατοτήτων του chatbot Claude στον προγραμματισμό και σε άλλους τομείς, αναμένει να ισοσκελίσει κέρδη και δαπάνες (break even) για πρώτη φορά το 2028. Αντίθετα, η OpenAI προβλέπει ότι οι λειτουργικές της ζημίες εκείνο το έτος θα εκτοξευθούν σε περίπου 74 δισεκατομμύρια δολάρια – ή περίπου τα τρία τέταρτα των εσόδων – χάρη στις αυξανόμενες δαπάνες για το κόστος ανάπτυξης τεχνολογίας. Η εταιρεία που αναπτύσσει το ChatGPT αναμένει επίσης να δαπανήσει περίπου 14 φορές περισσότερα μετρητά από την Anthropic πριν αποκομίσει κέρδος το 2030, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η κόντρα και η φυγή

Η Anthropic ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια από τον Ντάριο Αμοντέι, πρώην ερευνητή της Google που έφυγε από την OpenAI μετά από διαμάχη με τον Άλτμαν. Ως νεοσύστατη εταιρεία η Anthropic βρέθηκε σε δύσκολη θέση μετά την πετυχημένη κυκλοφορία του ChatGPT, το οποίο έδωσε στην OpenAI πρόσβαση σε τεράστια βάση χρηστών -και μεγάλο προβάδισμα στις πωλήσεις. Η Anthropic επικεντρώθηκε αντ’ αυτού στην πώληση του chatbot Claude σε επιχειρήσεις και πρόσφατα αύξησε την αποτίμησή της στα 183 δισεκατομμύρια δολάρια. Η OpenAI σήμερα αποτιμάται στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα οικονομικά μεγέθη

Οι χωριστές οικονομικές προοπτικές τους, όπως κοινοποιήθηκαν σε επενδυτές νωρίτερα φέτος, υποδηλώνουν ότι οι δύο νεοσύστατες μη εισηγμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με τη μεγαλύτερη αποτίμηση στον κόσμο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη των μοντέλων τους. Η OpenAI αναμένει μικρότερα περιθώρια κέρδους από την Anthropic για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ωστόσο, επενδύει πολύ περισσότερα στα μικροτσιπ και τα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για την κατασκευή της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της και προσφέρει υψηλότερες αποδοχές για να προσελκύσει κορυφαίους ερευνητές.

Τα οικονομικά στοιχεία για την OpenAI ήλθαν στο φως της δημοσιότητας πριν η νεοσύστατη εταιρεία υπογράψει σειρά από νέες συμφωνίες με κολοσσούς στο χώρο του υπολογιστικού νέφους (cloud) και των μικροτσίπ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανό να δαπανήσει ακόμη περισσότερα τα επόμενα χρόνια, σημειώνεται. Το μεγάλο αφεντικό της, ο Σαμ Άλτμαν, ανέφερε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ότι οι συμφωνίες αφήνουν την OpenAI ανοικτή σε υποχρεώσεις που μπορεί να φτάνουν τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα οκτώ χρόνια. Αυτό από μόνο του κάνει σκεπτικιστές του κλάδου και ορισμένους επενδυτές να αμφιβάλλουν για την ικανότητα της νεοσύστατης εταιρείας να καλύψει τόσο μεγάλες υποχρεώσεις, σχολιαζόταν.

Οικονομικά στοιχεία που επικαλείται επίσης η Wall Street Journal δείχνουν ότι η Anthropic υιοθετεί πιο προσεκτική προσέγγιση, με το κόστος να αυξάνεται με ρυθμό που συμβαδίζει περισσότερο με τα έσοδα. «Η εταιρεία επικεντρώνεται στην αύξηση των πωλήσεων μεταξύ των εταιρικών πελατών — οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των εσόδων — και αποφεύγει τις δαπανηρές εισόδους της OpenAI στην παραγωγή εικόνας και βίντεο, οι οποίες απαιτούν πολύ περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic έχουν επίσης απογειωθεί μεταξύ των προγραμματιστών», σημειώνεται.

Στο μικροσκόπιο των επενδυτών

Προς το παρόν όλοι σχεδόν οι μεγάλοι επενδυτές της Silicon Valley έχουν αποκτήσει έχει μερίδιο στις δύο εταιρείες, ελπίζοντας να επωφεληθούν από αυτό που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία της τεχνολογίας όταν αποφασίσουν να μπουν στο χρηματιστήριο. Οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες cloud στον κόσμο έχουν επίσης συνδέσει την ανάπτυξή τους με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft είναι ο μεγαλύτερος πάροχος cloud της OpenAI, ενώ η Amazon και η Google συνεργάζονται με την Anthropic.

Τα μεγάλα στοιχήματα

«Οι μη εισηγμένες εταιρείες συχνά αποκαλύπτουν στοιχεία εσόδων εάν αναπτύσσονται γρήγορα, αλλά κρατούν μυστικό τα υπόλοιπα οικονομικά τους, επειδή συχνά αφηγούνται μια πολύ λιγότερο εντυπωσιακή ιστορία. Η προσέγγιση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που δεν θέλουν να αποκαλύψουν τον εξαιρετικό ρυθμό με τον οποίο ξοδεύουν χρήματα», σχολίαζε η Wall Street Journal.

Με βάση στοιχεία της αμερικανικής εφημερίδα και του εξειδικευμένου ιστότοπου Information, η OpenAI αναμένει να δαπανήσει 9 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από πωλήσεις 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, ενώ η Anthropic αναμένει να δαπανήσει σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια με πωλήσεις 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων – περίπου το 70% των εσόδων και για τις δύο.

Η Anthropic γίνεται στη συνέχεια μια πολύ πιο αποδοτική οικονομικά επιχείρηση, όσον τουλάχιστον αφορά τον ισολογισμό της. Για το 2026 προβλέπεται μείωση των δαπανών σε περίπου το ένα τρίτο των εσόδων, σε σύγκριση με 57% για την OpenAI. Το ποσοστό αυτό μειώνεται περαιτέρω στο 9% το 2027 για την Anthropic, ενώ παραμένει το ίδιο για την OpenAI.

Και οι δύο όμως δηλώνουν ιδιαίτερα αισιόδοξες στην πορεία, ποντάροντας στο ότι ο πυρετός των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχιστεί και πως οι φωνές που προειδοποιούν για μεγάλο άνοδο των αποτιμήσεων του κλάδου το τελευταίο διάστημα δεν θα δικαιωθούν, τουλάχιστον όχι σε μεγάλο βαθμό.