Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά με την ΑΑΔΕ να ολοκληρώνει τους ελέγχους ώστε οι δικαιούχοι να δουν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στις 28 Νοεμβρίου.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ «τρέχουν» διασταυρώσεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν φέτος και των δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων για να εντοπίσουν μισθωτήρια συμβόλαια και ποσά ενοικίων που έχουν δηλωθεί. Σημειώνεται ότι για την πληρωμή της ενίσχυσης στους ενοικιαστές κύριας ή και φοιτητικής κατοικίας δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης ή επιπλέον δικαιολογητικών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης των ακινήτων και τις φορολογικές δηλώσεις ενοικιαστών και εκμισθωτών.

Η ενίσχυση

Το ποσό της ενίσχυσης:

Για την κύρια κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως τα 800 ευρώ ετησίως, προσαυξανόμενη κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης και του/της συζύγου του. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται για κάθε έναν από τους γονείς.

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά, που διαμένει σε μισθωμένη κατοικία και πληρώνει 1.000 ευρώ ενοίκιο τον μήνα, θα λάβει στο τέλος του μήνα το ποσό των 900 ευρώ (800+50+50).

Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή. Στην περίπτωση που καταβάλλεται μίσθωμα για μία φοιτητική κατοικία την οποία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα του υπόχρεου και του ή της συζύγου του, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά. Εάν ο φοιτητής ηλικίας έως 25 ετών είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και η κατοικία έχει μισθωθεί από αυτόν και έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία στη δήλωσή του, τότε η μισθωμένη κατοικία λαμβάνεται υπόψη ως κύρια κατοικία.

Για παράδειγμα, οικογένεια που πληρώνει ενοίκιο 800 ευρώ τον μήνα για κύρια κατοικία και 300 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία του παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη θα λάβει 1.100 ευρώ (800 ευρώ για την κύρια κατοικία και 300 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία).

Δικαιούχοι χωρίς ενίσχυση

Ενοικιαστές οι οποίοι αν και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία δεν δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν το ποσό που δικαιούνται. Ειδικότερα, οι μισθωτές θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση μη καταβολής της ενίσχυσης λόγω:

εφαρμογής της προϋπόθεσης για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας στους δικαιούχους φοιτητές ή

μη διαπίστωσης της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τουλάχιστον μία εκ των μισθώσεων κατοικίας φοιτητή εάν μισθώνονται περισσότερες της μιας κατοικίες για διαφορετικούς φοιτητές εξαρτώμενα τέκνα από τον ίδιο δικαιούχο ή

ασυμφωνίας μισθώματος λόγω καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το μεγαλύτερο ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μισθώματος προσκομίζονται τα παραστατικά του τραπεζικού ιδρύματος που αφορούν την εξόφληση του μισθώματος και αποδεικτικά όσων έχουν συμφωνηθεί συμβατικά (μισθωτήριο).

Κόφτης για τους ασυνεπείς

Για τους ενοικιαστές οι οποίοι δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια η επιστροφή ενός ενοικίου θα είναι μειωμένη ή ακόμη και μηδενική. Ο αυτόματος μηχανισμός της ΑΑΔΕ ξεχωρίζει όσους έχουν πληρώσει κανονικά τα ενοίκιά τους από όσους έχουν καθυστερήσεις. Οταν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του συμβολαίου, αλλά αποκλειστικά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή.

Αυστηρές κυρώσεις για ψευδή στοιχεία

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ για όσους έχουν δηλώσει ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία προβλέπονται βαριές συνέπειες. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ανακριβείς δηλώσεις μισθώσεων, το επίδομα χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις. Παράλληλα, ο ενοικιαστής- παραβάτης αποκλείεται από ανάλογες επιδοτήσεις για τρία χρόνια.