Τα τελευταία χρόνια τα ενοίκια έχουν πάρει την ανηφόρα, με πολλούς ενοικιαστές να βλέπουν συνεχώς αυξήσεις. Οι ιδιοκτήτες, αξιοποιώντας τη ζήτηση και τις συνθήκες της αγοράς, συχνά προχωρούν σε αναπροσαρμογές, ακόμη και σε ενοικιαστές που μένουν πολλά χρόνια στο ίδιο ακίνητο.

Το μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, είναι: Πόσο επιτρέπεται να αυξηθεί νόμιμα το ενοίκιο όταν λήξει το συμβόλαιο;

Τι ισχύει κατά τη διάρκεια της τριετίας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν. 1703/1987 και ν. 2235/1994), η ελάχιστη διάρκεια μιας μίσθωσης κατοικίας είναι τρία χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν μπορεί να αλλάξει η τιμή του ενοικίου, εκτός εάν στο συμβόλαιο υπάρχει ρητή πρόβλεψη για σταδιακή αύξηση. Επομένως, όσο η μίσθωση βρίσκεται εντός της αρχικής τριετούς διάρκειας, το ενοίκιο παραμένει σταθερό.

Μετά τη λήξη της τριετίας – Ελεύθερη διαπραγμάτευση

Όταν το συμβόλαιο λήξει, το ενοίκιο επανακαθορίζεται ελεύθερα. Δηλαδή, ενοικιαστής και ιδιοκτήτης μπορούν να διαπραγματευτούν εκ νέου την τιμή, είτε αυτή αυξηθεί, είτε μειωθεί, είτε παραμείνει ίδια.

Στην πράξη, βέβαια, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες προτείνουν αυξήσεις, ιδίως αν οι τιμές της αγοράς έχουν ανέβει στην περιοχή.

Τι συμβαίνει στην ανανέωση ή μη του συμβολαίου

Ανανέωση συμβολαίου:

Αν υπάρξει συμφωνία, ο ενοικιαστής συνεχίζει να κατοικεί στο ακίνητο με τους νέους όρους. Μπορεί να υπάρξει αύξηση στο ενοίκιο, όμως αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαπραγμάτευση των δύο πλευρών.

Μη ανανέωση συμβολαίου:

Αν ο ενοικιαστής δεν αποδεχτεί την προτεινόμενη αύξηση, έχει κάθε δικαίωμα να αποχωρήσει. Οφείλει απλώς να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε, αφαιρουμένων των φυσιολογικών φθορών.

Σε περίπτωση ζημιών πέραν αυτών, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κρατήσει μέρος ή όλο το ποσό της εγγύησης για την αποκατάστασή τους.

Συμπέρασμα

Μετά τη λήξη της τριετίας, δεν υπάρχει ανώτατο όριο αύξησης που να προβλέπεται από τον νόμο. Το νέο ενοίκιο καθορίζεται αποκλειστικά μέσα από συμφωνία μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη. Αν δεν υπάρξει κοινό έδαφος, ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει και να ζητήσει πίσω την εγγύησή του, εφόσον το ακίνητο είναι σε καλή κατάσταση.