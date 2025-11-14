Σε νέες πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ σε περιφέρειες της χώρας και κτηνοτρόφους για τα θανατωθέντα ζώα προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, πραγματοποιείται ήδη η 4η κατανομή αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την επιζωοτία της ευλογιάς, με νέο συνολικό ποσό ύψους 12.248.642,97 ευρώ. Οπως ανακοινώθηκε η νέα αυτή πληρωμή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του υπουργείου για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία από τον Αύγουστο του 2024 αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ζωονόσου. Συνολικά, για λειτουργικές δαπάνες των περιφερειών και αποζημιώσεις κτηνοτρόφων έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα 48.080.149,29 ευρώ, καλύπτοντας το σύνολο των πληγεισών περιοχών της χώρας. Οι περισσότερες πληρωμές έχουν κατευθυνθεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (17.656.738,31 ευρώ) και στη Θεσσαλία (16.463.708,27 ευρώ), ενώ ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα (4.573.114,34 ευρώ), η Κεντρική Μακεδονία (4.150.980,29 ευρώ) και η Στερεά Ελλάδα (2.104.458,36 ευρώ).

Η νέα, 4η κατανομή του 2025 αποζημιώσεων ενισχύει εκ νέου τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 6.962.120,96 ευρώ, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταβάλλονται 3.438.114,12 ευρώ.

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται επίσης στη Δυτική Ελλάδα (1.017.027,98 ευρώ), στην Κεντρική Μακεδονία (416.719,79 ευρώ) και στη Στερεά Ελλάδα (413.405,72 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωθέν ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ. Οπως δήλωσε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, «με συνέπεια συνεχίζουμε τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά και των περιφερειών που έχουν επωμιστεί το βάρος της αντιμετώπισης της κρίσης. Η ομαλή ροή των πληρωμών και η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική κτηνοτροφία». Τόνισε επίσης ότι η προστασία του ζωικού κεφαλαίου είναι ευθύνη όλων και απαιτεί αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.