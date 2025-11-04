Μειώσεις στις παραδοθείσες ποσότητες γάλακτος αλλά και αυξήσεις των τιμών στο πρόβειο και το γίδινο γάλα έφερε η ευλογιά, με τις τυροκομικές επιχειρήσεις σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε πρώτη ύλη, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και τη Θράκη, ενώ η επέκταση της νόσου με συνεχώς νέα κρούσματα προκαλεί αναστάτωση στην αγορά και φόβο για την παραγωγή κυρίως της φέτας, που αποτελεί τον πρωταγωνιστή στις ελληνικές εξαγωγές.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα μικρά τυροκομεία, αλλά χτυπά την πόρτα και των μεγαλύτερων γαλακτοβιομηχανιών της χώρας. Το γεγονός ότι από πέρυσι ο αριθμός των αιγοπροβάτων της χώρας, εξαιτίας των σφαγιασμών μολυσμένων κοπαδιών, έχει σήμερα ξεπεράσει τις 360.000 δημιουργεί έντονο προβληματισμό, καθώς οι λιγότερες ποσότητες γάλακτος που εισκομίζονται είναι σε υψηλότερες τιμές και τα τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα που θα παράγονται θα είναι ακριβότερα το επόμενο διάστημα και, αν το πρόβλημα συνεχιστεί, και σε μικρότερες ποσότητες.

Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία και στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η εξάπλωση της ευλογιάς «έχει ήδη καταστρέψει πολλές κτηνοτροφικές μονάδες και επηρεάζει αρνητικά πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις λόγω της έλλειψης πρώτης ύλης». Σύμφωνα με τους τυροκόμους, οι ελλείψεις θα φέρουν αναπόφευκτα και αυξήσεις τιμών, ενώ αν αναλογιστεί κανείς ότι για την παραγωγή ενός κιλού φέτας χρειάζονται 4 κιλά γάλακτος, αντιλαμβάνεται και το πρόβλημα των πιθανών ελλείψεων.

Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές δυσκολίες στην εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας γάλακτος, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές που θα φτάσουν στην αγορά των τυροκομικών το επόμενο διάστημα, καθώς, για παράδειγμα, η φέτα που σήμερα πωλείται έχει παραχθεί σε προγενέστερο χρόνο με πρώτη ύλη που κοστολογήθηκε σε χαμηλότερη τιμή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παραγωγή γάλακτος είναι μειωμένη άνω του 15% σε αρκετές περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ευλογιά.

Σύμφωνα με παραγωγούς, οι αναμενόμενες αυξήσεις στην πρώτη ύλη μεσοσταθμικά θα ξεπερνούν τα 10-15 λεπτά για το πρόβειο γάλα, με τις τιμές από 1,35 ευρώ πέρυσι να εκτιμώνται ήδη ακόμα και στα 1,65 ευρώ, ενώ για το γίδινο γάλα από 0,85-0,89 στο 1 ευρώ φέτος. Ενας ακόμα προβληματισμός που υπάρχει στην αγορά εξαιτίας της μείωσης της πρώτης ύλης είναι και το εάν τίθεται θέμα ελλείψεων στην εσωτερική αγορά το επόμενο διάστημα, κάτι που θα επηρεάσει και τις τιμές. Σύμφωνα με τους τυροκόμους, η παραγωγή φέτας ήταν στους 140.000 τόνους, με τους 90.000 τόνους να έχουν εξαχθεί το 2024.