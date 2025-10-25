Η ευλογιά των προβάτων έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις σε παραγωγή, εξαγωγές και τιμές. Ο πρόεδρος της ΣΕΒΓΑΠ, Χρήστος Αποστολόπουλος, προειδοποιεί μέσα από τη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ότι αν δεν ληφθούν άμεσα εθνικά μέτρα στήριξης, η Ελλάδα κινδυνεύει να «γίνει Βουλγαρία».

Απρόβλεπτη πορεία στις τιμές

«Δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη για την τιμή της φέτας», λέει ο κ. Αποστολόπουλος, εξηγώντας ότι η κατάσταση μεταβάλλεται μέρα με τη μέρα.

«Μέσα σε έναν μήνα διπλασιάστηκαν τα σφαγιασμένα ζώα. Αν συνεχιστεί αυτή η εκθετική αύξηση, θα έχουμε και εκθετική αύξηση στην τιμή της φέτας. Αυτή τη στιγμή το 5% του ζωικού κεφαλαίου έχει χαθεί, που σημαίνει ότι έχει μειωθεί αντίστοιχα και η πρώτη ύλη.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, σε ορισμένες περιοχές η ισχυροποίηση του αιγοπρόβειου γάλακτος έχει μειωθεί έως και 40%, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη φετινή και κυρίως την επόμενη παραγωγική περίοδο.

«Η φέτα που βρίσκεται σήμερα στα ράφια έχει παραχθεί από γάλα προηγούμενων μηνών. Οι σημαντικές αυξήσεις θα φανούν από την άνοιξη, όταν θα φανεί η πραγματική έλλειψη πρώτης ύλης.»

Οι εξαγωγές και το φάσμα των ακυρώσεων

Η φέτα αποτελεί τη «ναυαρχίδα» των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων. Οι εξαγωγές ανέρχονται σε 900 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με το 20% να κατευθύνεται σε τρίτες χώρες και το υπόλοιπο στην Ε.Ε.

Όμως ο πρόεδρος της ΣΕΒΓΑΠ προειδοποιεί πως η επόμενη χρονιά θα είναι κρίσιμη:

«Οι αγορές του εξωτερικού αυξάνονταν κάθε χρόνο κατά 10%. Οι ανάγκες του 2026 δεν θα μπορέσουμε να τις καλύψουμε. Υπάρχει σαφής κίνδυνος για ακυρώσεις συμβολαίων.»

Εμβολιασμός υπό αυστηρές προϋποθέσεις

Στο ερώτημα για πιθανό εμβολιασμό, ο κ. Αποστολόπουλος επικαλείται τη θέση της Σχολής Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, σύμφωνα με την οποία «ο εμβολιασμός δεν συνιστάται για πολλούς λόγους».

«Παρόλα αυτά, εξετάζουμε μαζί με πανεπιστημιακούς την τοπική εφαρμογή, εφόσον διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν εμπορικοί ή υγειονομικοί κίνδυνοι», προσθέτει.

Υπενθυμίζει ότι χώρες όπως η Τουρκία παραμένουν εμβολιασμένες επί δέκα χρόνια χωρίς να εξαλείψουν την ασθένεια – «άρα δεν πρόκειται για εύκολη ή αυτόματη λύση».

«Ό,τι χειρότερο υπάρχει» – Η κριτική στα μέτρα

Η κριτική του προς την Πολιτεία είναι αιχμηρή.

«Θεωρώ ό,τι χειρότερο υπάρχει», λέει για το σύστημα αποζημιώσεων, τονίζοντας ότι «κακώς έχουμε συνδέσει τις αποζημιώσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» και πως «έπρεπε να έχουν χρησιμοποιηθεί εθνικά κονδύλια».

Κατά τον ίδιο, η καθυστέρηση στην οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων έχει τροφοδοτήσει την εξάπλωση της νόσου.

«Οι κτηνοτρόφοι που δεν αποζημιώνονται παίρνουν λάθος παραδείγματα και κάνουν ενέργειες που διακινούν τον κίνδυνο – μετακινούν ζώα, δεν δηλώνουν μολύνσεις, γιατί δεν έχουν πώς να ζήσουν.»

Παράλληλα, ζητά πιο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα μέτρα βιοασφάλειας:

«Τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να είναι αυστηρότατα και εφικτά ταυτόχρονα», λέει, ενώ προειδοποιεί ότι «αν είχαν εφαρμοστεί από την πρώτη στιγμή, όταν οι εστίες ήταν μετρημένες στο ένα χέρι, τώρα δεν θα είχαμε φτάσει εδώ».

Η φράση του «αν δεν κινηθούμε άμεσα, θα γίνουμε Βουλγαρία» αποτυπώνει το μέγεθος της ανησυχίας του κλάδου.

Τι ζητά ο κλάδος τώρα

Ο κ. Αποστολόπουλος ζητά άμεσες αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων με εθνική χρηματοδότηση, αυστηρότερους ελέγχους στις μετακινήσεις ζώων και σχέδιο αναπλήρωσης του ζωικού κεφαλαίου.

«Η αποζημίωση είναι το Α και το Ω μαζί με τα μέτρα βιοασφάλειας», υπογραμμίζει, προσθέτοντας πως «η αναπλήρωση των κοπαδιών θα πάρει χρόνια» και πως χωρίς στήριξη «την επόμενη χρονιά δεν θα καλύψουμε ούτε τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς ούτε τις εξαγωγές».

Μια κρίση που απαιτεί χρόνο

Η επιστροφή στην κανονικότητα, όπως παραδέχεται, δεν μπορεί να είναι άμεση:

«Η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου είναι χρονοβόρα. Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι απολυμάνσεις και να περάσει χρόνος για να επανέλθει η γαλακτοπαραγωγή στα φυσιολογικά επίπεδα.»

Και προειδοποιεί: «Η κατάσταση της ασθένειας δείχνει πολύ άσχημα. Αν δεν σταθεροποιηθεί η επιδημία, δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθεροποίηση της αγοράς.»

Το στοίχημα της φέτας

Η φέτα, προϊόν-σύμβολο της ελληνικής παραγωγής με εξαγωγική αξία σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, δοκιμάζεται όσο ποτέ.

Η επόμενη χρονιά προμηνύεται καθοριστική για το μέλλον του κλάδου — και όπως προειδοποιεί ο πρόεδρος της ΣΕΒΓΑΠ,

«αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση, η φέτα μπορεί να γίνει είδος πολυτελείας – και αυτό θα είναι ήττα για όλους.»