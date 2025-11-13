Αν και τα κέρδη των τεσσάρων συστημικά σημαντικών τραπεζών για το πρώτο εννεάμηνο του 2025 ήταν ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου, η πίεση στα έσοδα από τόκους στο δ’ τρίμηνο αναμένεται να φέρει τα συνολικά καθαρά κέρδη του έτους κάτω από τα επίπεδα του 2024. Τότε, τα καθαρά κέρδη των τραπεζών είχαν διαμορφωθεί στα 4,5 δισ. ευρώ, φτάνοντας σε επίπεδα – ρεκόρ στην εποχή μετά την οικονομική κρίση. Στους πρώτους εννέα μήνες της φετινής χρονιάς, τα καθαρά τους κέρδη ανέρχονται λίγο κάτω από τα 2,6 δισ. ευρώ. Στο γ΄ τρίμηνο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά μείωση των κερδών σε τριμηνιαία βάση, μετά τη συνεχόμενη ανοδική πορεία που κατέγραφαν όλες οι τράπεζες επί σειρά τριμήνων μετά το τέλος της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφηκε συνολικά μείωση 206 εκατ. ευρώ: από τα 1,27 δισ. ευρώ, τα κέρδη περιορίστηκαν στα 1,07 δισ. Τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν τα κέρδη της Alpha Bank, τα οποία ήταν περιορισμένα κατά 107 εκατ. ευρώ σε σχέση με το β’ τρίμηνο. Μεγάλη μείωση είχε στα κέρδη του τριμήνου της και η Εθνική (-49 εκατ. ευρώ), ενώ πιο περιορισμένη ήταν για Eurobank (-35 εκατ. ευρώ) και Πειραιώς (-15 εκατ. ευρώ).

Εξαγορές

Η επίπτωση από τη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ αναμένεται να συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπως δήλωσαν στους αναλυτές της αγοράς οι επικεφαλής των τραπεζών. Σε αυτό το πλαίσιο, εδώ και αρκετούς μήνες, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε μια περίοδο μεγάλης κινητικότητας στον τομέα των εξαγορών, με στόχο να αυξήσουν τα έσοδά τους από προμήθειες και άλλες, μη έντοκες, δραστηριότητες. Οι εξαγορές εστιάζουν στην ασφαλιστική αγορά, στις νεοφυείς τεχνολογικές επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα (fintechs), στη διαχείριση πλούτου, αλλά και στην τραπεζική αγορά.

Μέχρι τα τέλη του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Πειραιώς. Η ασφαλιστική εταιρεία εκτιμάται ότι θα είναι κερδοφόρα τη φετινή χρονιά, σε αντίθεση με το 2024, και θα συνεισφέρει στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου Πειραιώς. Η ολοκλήρωση αυτής της κίνησης θα δώσει περίπου 60 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (για το 10% που έχει στην Εθνική Ασφαλιστική) και θα απελευθερώσει μέρος της μεγάλης ρευστότητας της Εθνικής, η οποία αναμένεται να προχωρήσει στην εξαγορά μειοψηφικού πακέτου σε τουλάχιστον μία θυγατρική μεγάλης ξένης ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Εξάλλου, πριν από περίπου έναν μήνα η Eurobank προχώρησε στην εξαγορά του 80% του τμήματος ασφαλειών ζωής της Eurolife (Eurolife Life) από τη Fairfax Holdings, με αποτέλεσμα να κατέχει πλέον δική της ασφαλιστική επιχείρηση και στην Ελλάδα (έχει ήδη στην Κύπρο), ενώ βρίσκεται πλέον στη φάση της λειτουργικής απορρόφησης της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, που είναι πλέον η μεγαλύτερη τράπεζα της αγοράς ως Eurobank Ltd. Μάλιστα, η τράπεζα εξετάζει κινήσεις και στην αγορά της Βουλγαρίας, που έχει επιπλέον δυναμική με την υιοθέτηση του ευρώ. Η Alpha Bank δηλώνει επίσης έτοιμη να προχωρήσει σε νέα στοχευμένη εξαγορά, πιθανότατα ασφαλιστικής εταιρείας, ύστερα από αυτές της fintech FlexFin, της εταιρείας χρηματοοικονομικής ανάλυσης Axia Ventures και της κυπριακής τράπεζας Astrobank.

Ανταγωνισμός

Τέλος, εκτός δεν πρέπει να μένει και η CrediaBank, που προσπαθεί να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς προσφέροντας ανταγωνιστικά επιτόκια δανείων και καταθέσεων και μεγαλώνοντας τα μεγέθη της μέσω της εξαγοράς της HSBC Μάλτας.