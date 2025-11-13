Η Anthropic σχεδιάζει να επενδύσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια, καθώς η νεοσύστατη επιχείρηση αγωνίζεται να εξασφαλίσει νέα υπολογιστική ισχύ. Οι επενδύσεις της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αντιπάλους της OpenAI, αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα ότι στις ΗΠΑ αυτό το διάστημα «βρέχει» χρήματα στην τεχνολογία. Η εταιρεία που αναπτύσσει το chatbot Claude ανακοίνωσε χθες ότι θα αναπτύξει νέα κέντρα δεδομένων στη Νέα Υόρκη και το Τέξας με τη νεοσύστατη εταιρεία cloud computing Fluidstack, που έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι νέες εγκαταστάσεις θα ενισχύσουν την έρευνα και την ανάπτυξη της Anthropic, καθώς και θα παρέχουν ισχύ για τα υπάρχοντα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της. «Πλησιάζουμε περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να επιταχύνει την επιστημονική ανακάλυψη και να βοηθήσει στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων με τρόπους που δεν ήταν δυνατοί πριν. Η υλοποίηση αυτού του δυναμικού απαιτεί υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν τη συνεχή ανάπτυξη στην αιχμή του δόρατος», δήλωσε ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Anthropic.

Παραλίγο απάτη στο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Περιστατικά απάτης και ψευδών στοιχείων αποκάλυψαν οι έλεγχοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» με πιο χαρακτηριστική περίπτωση, μια κατοικία στην Ηλεία για την οποία υποβλήθηκε αίτηση ούτε από ένα, ούτε από δύο αλλά από είκοσι διαφορετικούς πολίτες. «Κατά τον έλεγχο των αιτήσεων, διαπιστώσαμε ότι πολλές αφορούσαν τα ίδια ακίνητα» ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου (Ertnews) ανακοινώνοντας ότι ανακλήθηκαν 2.978 αιτήσεων σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 1.200 αφορούσαν μόνο την Ηλεία. Η ανάκληση των αιτήσεων έγιναν πριν δοθεί οποιαδήποτε προκαταβολή. Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτεί την ανακαίνιση κενών ιδιόκτητων κατοικιών με σκοπό την ενοικίασή τους. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% των δαπανών, έως ένα μέγιστο ποσό 8.100 ευρώ, με την προϋπόθεση η κατοικία να μισθωθεί για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Βραβείο στην ΑΑΔΕ

Μια σημαντική διάκριση πέτυχε η ομάδα των στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (risk officers) της ΑΑΔΕ, η οποία βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA) για την απόκτηση της διεθνούς πιστοποίησης COSO – Enterprise Risk Management Certificate στη Διαχείριση Κινδύνων. Η συγκεκριμένη διάκριση αναδεικνύει την ΑΑΔΕ ως πρωτοπόρο στη Διαχείριση Κινδύνων στον Δημόσιο Τομέα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον στρατηγικό προσανατολισμό της προς μια σύγχρονη διοίκηση που εναρμονίζεται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, υιοθετεί αναγνωρισμένα πρότυπα και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργία.

Καυτή ατζέντα στο ECOFIN

H νέα ευρωπαϊκή φορολόγηση στον τομέα της ενέργειας, καθώς και οι αλλαγές στη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων που καταφθάνουν από την Ασία θα βρεθούν σήμερα στο τραπέζι του ΕCOFIN στις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερη σημασία για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες έχει η αναθεώρηση της Οδηγίας για τη Φορολόγηση της Ενέργειας, η οποία στοχεύει στην ευθυγράμμιση της φορολόγησης των καυσίμων με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη σημερινή συνεδρίαση στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία. Το Συμβούλιο επιδιώκει πολιτική συμφωνία για την κατάργηση του ορίου απαλλαγής από δασμούς και την εφαρμογή ενός νέου, απλουστευμένου πλαισίου που θα ενισχύσει τη διαφάνεια, θα περιορίσει την υποτιμολόγηση και θα προστατεύσει τους ευρωπαίους καταναλωτές. Στην ατζέντα βρίσκεται και η εφαρμογή του Πυλώνα 2 της διεθνούς φορολογικής μεταρρύθμισης του ΟΟΣΑ, που θεσπίζει παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

«Smart» o Δήμος Αγ. Παρασκευής

Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1,659 εκατ. ευρώ. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και τη λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος του δήμου, παρέχοντας πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται δράσεις όπως: έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑμεΑ, έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων, έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων, διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του Δήμου, ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και παροχή συστήματος τηλεεργασίας, κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.

Πρόεδρος του ΞΕΕ ο Αλ. Βασιλικός

Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) για τρίτη συνεχόμενη θητεία, εξελέγη χθες ο Αλέξανδρος Βασιλικός. Κατά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ του ΞΕΕ, που προέκυψε από τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, τις υπόλοιπες θέσεις του συμβουλίου κατέλαβαν οι: Γρηγόρης Τάσιος, (αντιπρόεδρος), Αρης Σουλούνιας (αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Μανούσος (αντιπρόεδρος) και Ζωχερή Μυκωνιάτη (Οικονομική Επόπτρια). Τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής απαρτίζουν οι: Αντιγόνη Μαϊστράλη, Κωνσταντίνος Μέριανος, Απόστολος Μουσαμάς και Δημήτρης Πολλάλης. Η θητεία του νέου ΔΣ ξεκινάει στις 16.1.2026. Μέχρι τότε, το ΞΕΕ θα διοικείται από το απερχόμενο ΔΣ.