Οι δύσκολες σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών – κτηνοτρόφων επιβεβαιώθηκαν με κάθε τρόπο και όχι απλώς με τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Αθήνας, όπου βρέθηκαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα από Κρήτη, Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ηπειρο, ζητώντας άμεση καταβολή αγροτικών αποζημιώσεων και στήριξη της κτηνοτροφίας. Την έκρυθμη κατάσταση κατέδειξαν κυρίως οι προειδοποιήσεις ότι επρόκειτο για την αφετηρία των κινητοποιήσεων, καθώς και στιγμιότυπα: π.χ. από τη Θεσσαλονίκη, όπου βγήκαν στους δρόμους και τα τρακτέρ (οι διαμαρτυρόμενοι δεν βρήκαν τελικά κανέναν στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης για να επιδώσουν ψήφισμα), και από την Αλεξανδρούπολη, όπου οι διαμαρτυρόμενοι «πολιόρκησαν» με τρακτέρ το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» περιμένοντας τον Πρωθυπουργό, αν και η αυτοκινητοπομπή του αναχώρησε τελικά για Κομοτηνή από παράπλευρο δρόμο του οικισμού Απαλού. Με διάθεση κλιμάκωσης εκ μέρους των αγροτοκτηνοτρόφων, η προσοχή στρέφεται στη Νίκαια της Λάρισας στις 23 Νοεμβρίου, όταν θα ληφθούν αποφάσεις και ουσιαστικά θα κριθεί η προοπτική εορτών με μπλόκα και μιας συγκρουσιακής τροχιάς με την κυβέρνηση.

Αύξηση 50% στην επιστροφή του ΕΦΚ

Μπροστά σε παραγωγούς σε απόγνωση, αφενός από τις επιπτώσεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πληρωμές, αφετέρου από την ευλογιά, το Μαξίμου σπεύδει σε έκτακτες αποφάσεις με δυσκολία ακόμα να συνδέσουν ποσά και συγκεκριμένες ημερομηνίες ως προς το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. Από τη Ροδόπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο νέο μέτρο για το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο, λίγο προτού ξεκινήσει η πρωθυπουργική περιοδεία στη Θράκη, ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Κατόπιν συνεννόησης των υπουργείων Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, «αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του αγροτικού πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. Στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας οι αγρότες έχουν κεντρικό ρόλο», είπε ο Πρωθυπουργός, με τα γαλάζια στελέχη να έχουν μεταφέρει στα κεντρικά τον αναβρασμό στην περιφέρεια και τα ρήγματα εμπιστοσύνης της ΝΔ με κρίσιμα ακροατήριά της – ειδικά από τη Λάρισα και πάνω. Η αύξηση 50% στο μέγιστο όριο επιστροφής του ΕΦΚ καθιερώνεται σε μόνιμη βάση και θα ισχύσει από φέτος, λένε τα κυβερνητικά στελέχη, υπολογίζοντας ότι θα λάβουν επιπλέον ποσό τον Δεκέμβριο περίπου 25.000 αγρότες, των οποίων το ποσό επιδότησης περιορίστηκε στην καταβολή του Νοεμβρίου, και άλλοι 12.000 που είχαν εξαντλήσει το όριο από την καταβολή της δεύτερης δόσης τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο.

Παρ’ όλα αυτά, η συντονιστική επιτροπή της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) που συναντήθηκε αρχικά με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Κώστας Τσιάρας, Χρήστος Κέλλας, Γιάννης Ανδριανός) και ύστερα με τον Χατζηδάκη, διεμήνυσε ότι «οι αγρότες πήραν πάλι μόνο υποσχέσεις» και ότι δεν υπάρχει αισιοδοξία πως θα μπορέσουν να γίνουν οι πληρωμές «γιατί ξέρουμε ότι είναι ξεχαρβαλωμένος ο μηχανισμός». Η κυβέρνηση επέμεινε ότι επίκειται καταβολή δύο βασικών πληρωμών έως το τέλος Νοεμβρίου (προκαταβολή βασικής ενίσχυσης και πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178 εκατ., που αφορά ενίσχυση για το αυξημένο κόστος παραγωγής) και ανέδειξε τον στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025 άλλα οκτώ εκκρεμή προγράμματα και άλλες τρεις πληρωμές.

«Εκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρουσφετομάγαζο»

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις – τα γιουχαΐσματα των διαμαρτυρομένων έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα συνθήματά τους («όχι άλλος εμπαιγμός – πληρωμές τώρα») – φορτίζουν και το πολιτικό κλίμα. «Εκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρουσφετομάγαζο (…) Με ευθύνη του Πρωθυπουργού», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρέθηκε στο αγροτικό συλλαλητήριο, κατηγορώντας τη ΝΔ για διαφθορά και ανικανότητα. Κι αυτό σε μια φάση που η κυβέρνηση παλεύει να ελέγξει τα ανοιχτά μέτωπα, ανησυχεί για τις εσωκομματικές τριβές υπό τη δημοσκοπική πίεση (ιδίως υπό την ισχυρή πίεση της ΝΔ σε αγροτικές περιοχές) αλλά και περιμένει νέο κύκλο αναταράξεων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αφού μια δεύτερη δικογραφία συζητείται ότι είναι πλέον στα σκαριά με αναφορά κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών.