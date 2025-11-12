Σας έγραφα προχθές ότι το Μαξίμου διέψευδε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πήγε την περασμένη Πέμπτη στα εγκαίνια του νέου Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου στην Κομοτηνή προκειμένου να αποφύγει τους διαμαρτυρόμενους αγρότες της περιοχής. Αν ισχύει ή όχι, μόνο αυτοί το ξέρουν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, τελικά, δεν τους απέφυγε ακριβώς. Οπως μου περιέγραψε πηγή μου από τον Εβρο, στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης είχε στηθεί από προχθές το βράδυ ολόκληρη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., ενόψει της άφιξης του Πρωθυπουργού, αφού οι αγρότες είχαν προειδοποιήσει ότι θα βρίσκονται εκεί με τα τρακτέρ τους. Οπως και έγινε.

Οι αγρότες μαζεύτηκαν και έστησαν οδόφραγμα με τα τρακτέρ τους, αποκλείοντας όλες τις εξόδους στις αίθουσες αφίξεων του αερολιμένα, για να μην καταφέρει να βγει ο Μητσοτάκης χωρίς να πέσει πάνω τους. Απέναντί τους παρατάχθηκαν διμοιρίες των ΜΑΤ, με πληροφορίες να λένε ότι είχαν επιστρατευτεί και άνδρες από άλλες πόλεις, ως και από τη Θεσσαλονίκη. Οπως αποδείχθηκε, όμως, επρόκειτο για επιχειρησιακό… αντιπερισπασμό. Ο Μητσοτάκης προσγειώθηκε κανονικά κι ένας αγρότης που επιχείρησε να τον πλησιάσει απωθήθηκε κακήν κακώς από τους άνδρες της προσωπικής του ασφαλείας. Οι οποίοι, στη συνέχεια… φυγάδευσαν τον Πρωθυπουργό από το αεροδρόμιο από άλλη έξοδο, από την πίσω πλευρά του αερολιμένα, όπου τον περίμενε το αυτοκίνητό του και τα οχήματα της συνοδείας που καταγράφηκαν σε βίντεο να περνούν από χωματόδρομο. Κάποια λεπτά αργότερα οι αγρότες κατάλαβαν, προφανώς, ότι η ΕΛ.ΑΣ. τους ξεγέλασε και ο Μητσοτάκης είχε φύγει από άλλο σημείο, οπότε κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, συνεχίζοντας εκεί τη διαμαρτυρία τους.

Τριμερής για το καλώδιο

Με βαριά ατζέντα θα συναντηθούν σήμερα στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, Σταύρος Παπασταύρου και Γιώργος Παπαναστασίου, με τον επίτροπο Ενέργειας της Κομισιόν, Νταν Γιόργκενσεν. Εκτός από τις εξελίξεις για το φυσικό αέριο και όσα έγιναν στη σύνοδο P-TEC της Αθήνας, το κύριο θέμα της κοινής ατζέντας είναι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, για το οποίο παραμένουν άλυτες οι οικονομικές εκκρεμότητες, που είναι και το κυριότερο πρόβλημα της υπόθεσης αυτής. Από τη μεριά της Κύπρου εντοπίζονται, όμως, και ανησυχίες για τη γεωπολιτική διάσταση και τις τουρκικές ενέργειες, με τον Γιόργκενσεν πάντως να έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι τα επιχειρήματα της Αγκυρας είναι αβάσιμα κι ως τέτοια δεν απασχολούν την Κομισιόν. Ιδωμεν.

Σύνοδος στην Αθήνα

Ενώ αυτά θα γίνονται στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα θα βρίσκεται ο κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, με μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία, για την τρίτη διακυβερνητική σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου. Σημαντικό μέρος των συζητήσεων Χριστοδουλίδη και Μητσοτάκη θα αφορά, προφανώς, τα ενεργειακά και το καλώδιο. Αλλά η κοινή ατζέντα είναι, ούτως ή άλλως, μεγάλη, με κοινές προτεραιότητες στο Κυπριακό και τον συντονισμό για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Δικογραφία για τη Φωνή Λογικής

Την πληροφορία ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου επιβεβαίωσε ο Γιώργος Φλωρίδης χθες στη Βουλή, σχετικά με καταγγελίες για πλαστογράφηση υπογραφών πολιτών υπέρ της Φωνής Λογικής. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ενημέρωσε ότι «έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία (…) και από τις 16 Ιουλίου 2025 βρίσκεται προς επεξεργασία σε εισαγγελικό λειτουργό», όπως και ότι η εν λόγω δικογραφία συσχετίστηκε με προηγούμενη, που είχε σχηματιστεί τον Μάιο. Η δικογραφία ακολουθεί καταγγελία ότι πλαστογραφήθηκαν υπογραφές προκειμένου να συμπληρωθούν οι τουλάχιστον 200 που απαιτεί ο νόμος για την κατάθεση ιδρυτικής διακήρυξης κόμματος στον Αρειο Πάγο. Οπως αναφέρεται στην απάντηση Φλωρίδη, «ο έλεγχος γνησιότητας των υπογραφών προκύπτει κατόπιν καταγγελίας πιθανής πλαστογράφησής τους» που διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ αντίγραφα του καταστατικού με τις επίμαχες υπογραφές διαβιβάζονται από τον Αρειο Πάγο στη Διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών. Για να μην μπερδευόμαστε, βέβαια, θυμίζω ότι η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είναι ευρωβουλευτής, άρα, εφόσον χρειαστεί, οποιαδήποτε δικογραφία θα πρέπει να διαβιβαστεί στην Ευρωβουλή με αίτημα άρσης ασυλίας.

Εναλλακτική ψήφος

Υπήρξαν, πάντως, χθες και κάποια καλά νέα για τη Λατινοπούλου. Σε δημοσκόπηση της εταιρείας Interview (Political) η Φωνή Λογικής προηγείται στο ερώτημα της εναλλακτικής πρόθεσης ψήφου. Συγκεκριμένα, ερωτηθέντες ποιο κόμμα θα είχαν ως δεύτερη επιλογή, οι συμμετέχοντες απάντησαν το κόμμα της Λατινοπούλου σε ποσοστό 12,4%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,8%.