Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Interplast στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής, δήλωσε ότι: «Σε επιχειρήσεις, όπως η Interplast, χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής, εξωστρεφούς και της καινοτόμου Ελλάδας»

«Είναι ειλημμένη η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα την ελληνική μεταποίηση. Η ελληνική μεταποίηση δημιουργεί πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, με μέσους μισθούς πολύ υψηλότερους του μέσου μισθού για την ελληνική οικονομία», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Μπορεί να προσελκύει νέα παιδιά τα οποία έχουν κάνει τις σπουδές τους στην Ελλάδα, προσφέροντας τους μία πολύ καλή επαγγελματική διαδρομή. Και δικό μας χρέος είναι να υποστηρίξουμε τέτοιες προσπάθειες, μέσα από καλά σχεδιασμένα προγράμματα τα οποία εμπίπτουν στην ευρύτερη λογική του αναπτυξιακού νόμου.

Κινούμαστε με ταχύτητα και έχω ζητήσει από το υπουργείο οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί να έχουν αξιολογηθεί και εκκαθαριστεί εντός των επόμενων μηνών. Και προβλέπουμε, ακόμα, σε παραγωγικότερες επενδύσεις στη χώρα μας.

Πρέπει να κλείσουμε το κενό επενδύσεων στην πατρίδα μας με την Ευρώπη. Έχουμε κάνει ήδη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Και, τέλος, να πω για τους εργαζόμενους στην εταιρία, ειδικά για τους νέους εργαζόμενους, ότι θα είναι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν από τα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης τα οποία ήδη ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση μας και θα τεθούν σε εφαρμογή από τους αρχές του επόμενου έτους.

Ειδικά τα νέα παιδιά που είναι κάτω των 25 ετών δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος για εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ. Αυτοί που είναι μεταξύ 25 και 30 χρονών θα πληρώνουν μειωμένο εισαγωγικό συντελεστή 9% και, βέβαια, οι συμπολίτες μας εργαζόμενοι θα δουν μία σημαντική φορολογική ελάφρυνση στις μισθοδοσίες τους ξεκινώντας από τον επόμενο Ιανουάριο».

Ο κ. Μητσοτάκης ευχήθηκε στην Interplast χαμόγελα, περισσότερες εξαγωγές και να διευρύνει κι άλλο το πελατολόγιο της, που σήμερα περιλαμβάνει 76 χώρες και να τις εκατοστίσει.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε πως η Interplast «εκπροσωπεί την αντίληψη της κυβέρνησης μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, καθώς σημαίνει καινοτομία, εξωστρέφεια, εξαγωγές και ποιοτικές θέσεις εργασίας για 135 άτομα στην Κομοτηνή, νέο επιστημονικό δυναμικό που θα εγκατασταθεί στην πόλη και αυτό είναι σπουδαίο».

«Υποστηρίζουμε τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία ως υπουργείο Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, με ειδικά καθεστώτα για τη μεταποίηση και για τις παραμεθόριες περιοχές.

Μέσα σε αυτό το βιομηχανικό πάρκο επτά επιχειρήσεις ήδη έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και ελπίζω με τις αξιολογήσεις που θα γίνουν να ενταχθούν ακόμα περισσότερες, ώστε να προσθέσουν αξία σε αυτό το πάρκο που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα με 4.350 στρέμματα και 45 εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Και πιστεύω ότι το μέλλον μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικό και πιο ευοίωνο, προσθέτοντας στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και της οικονομίας μας συνολικά», είπε ο υπουργός.