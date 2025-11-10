Το Κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες επέφεραν αλλαγές τόσο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων όσο και στο καθεστώς αξιοποίησής τους. Eτσι, δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε εκτός σχεδίου περιοχές (και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα) που, είτε τα εκμεταλλεύονται, είτε τα οικοδόμησαν, είτε τα έχουν εγκαταλείψει και είναι ακαλλιέργητοι αγροί, οι οποίοι πέφτουν… από τα σύννεφα όταν διαπιστώνουν ότι η έκτασή τους έχει χαρακτηριστεί δασική.

Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες (κατά βάση στις εκτός σχεδίου περιοχές) να ενημερωθούν αν η έκτασή τους έχει χαρακτηριστεί δασική ή αναδασωτέα και να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου.

Την ίδια ώρα, όσοι ιδιοκτήτες έχουν προετοιμαστεί για αγοραπωλησίες, θα πρέπει να μεριμνήσουν για νέα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία θα έχουν αναφορά στους νέους μερικώς κυρωμένους δασικούς χάρτες.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της τοπογράφου – πολεοδόμου Γραμματής Μπακλατσή παρουσιάζουν μέσα από 10+1 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν οι ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων προκειμένου να διασφαλίσουν την περιουσία τους.

Τι ισχύει για τις κληρονομιές;

Επιτρέπονται οι αποδοχές κληρονομιάς όλων των ακινήτων. Κι αυτό διότι εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση επισύναψης πιστοποιητικού περί του δασικού χαρακτήρα της έκτασης. Γι’ αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα και βεβαίωση μηχανικού που να δείχνει ότι τα κληρονομούμενα ακίνητα και εκτάσεις δεν υπόκεινται στη δασική νομοθεσία.

Ποια ακίνητα μπορούν να μεταβιβαστούν (δηλαδή μπορεί να γίνει πώληση, γονική παροχή ή δωρεά);

Μπορούν να μεταβιβαστούν τα ακίνητα που βρίσκονται εντός οικισμού ή εντός σχεδίου πόλης καθώς και όλα τα αγροτεμάχια που βρίσκονται εκτός σχεδίου και φαίνονται στους μερικά κυρωμένους Δασικούς Χάρτες ως (ΑΑ), δηλαδή «Αλλης μορφής έκταση» στον χάρτη έτους 1945 και «Αλλης μορφής έκταση» στον ορθοφωτοχάρτη του Κτηματολογίου της περιόδου 2007-2009. Αυτές μόνο οι περιοχές δεν υπόκεινται στη δασική νομοθεσία.

Τι ισχύει για τις εκτάσεις που έχουν χάσει τον δασικό χαρακτήρα τους πριν από την 11η Ιουνίου 1975;

Εκτάσεις που έχασαν τον δασικό χαρακτήρα τους, με βάση διοικητικές πράξεις, πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, δεν μπορεί να εμφανίζονται εκ νέου στους δασικούς χάρτες ως «δάση». Αυτό αφορά, κυρίως, περιπτώσεις (ακίνητα) για τα οποία έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες, πριν από την έναρξη ισχύος του Συντάγματος του ’75, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί.

Με ποιον τρόπο αποδεικνύεται ο χαρακτήρας έκτασης – για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση/συναλλαγή με το Δημόσιο/συμβολαιογραφική πράξη – μετά την κύρωση των δασικών χαρτών;

Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές, πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Επίσης, αν η έκταση δεν εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αρκεί υπεύθυνη δήλωση επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν έχει δασικό χαρακτήρα.

Τι ισχύει με τις μεταβιβάσεις – αγοραπωλησίες σε έκταση χαρακτηρισμένη ως δασική στον αναρτημένο δασικό χάρτη, όπου όμως η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) έκανε αποδεκτή αντίρρηση και άλλαξε τον χαρακτηρισμό της σε μη δασική;

Για εκτάσεις για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων με απόφαση ΕΠΕΑ, και έως να κυρωθεί το επίμαχο τμήμα του δασικού χάρτη, στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) από τη Διαύγεια και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων ΕΓΣΑ, επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.

Και σε περίπτωση που η έκταση λανθασμένα επιβαρύνεται με δασικό χαρακτήρα;

Σε αυτή την περίπτωση, για να γίνει η μεταβίβαση πρέπει πρώτα να περατωθεί η διαδικασία των αντιρρήσεων.

Τι γίνεται για τα κτίσματα που έχουν οικοδομική άδεια;

Η πολεοδομία χορηγεί βεβαίωση που αναφέρει ότι η οικοδομική άδεια είναι σε ισχύ, δεν έχει ανακληθεί και εξεδόθη καλύπτοντας την αναγκαία επιφάνεια και τα όρια αρτιότητας σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την άδεια.

Πώς αναγνωρίζει το Κτηματολόγιο ως ιδιωτικές τις εκτάσεις που κρίθηκε ότι δεν είναι δασικές;

Με νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα της εξωδικαστικής λύσης για ακίνητα που αποχαρακτηρίστηκαν ως δασικά από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων. Η νέα διαδικασία περιλαμβάνει την απευθείας προσφυγή του ενδιαφερομένου στο Κτηματολογικό Γραφείο εντός δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αντιρρήσεων.

Πώς μεταβιβάζεται ένα ακίνητο που φαίνεται δασικό και δεν πρόλαβε ο πολίτης να καταθέσει εμπρόθεσμη αντίρρηση;

Σε αυτήν την περίπτωση οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει να τρομοκρατούνται, γιατί έχουν ακόμα μία ευκαιρία να διορθώσουν τα λάθη στους δασικούς χάρτες.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν δεν είναι αυτή της αντίρρησης, αλλά της αίτησης διόρθωσης του δασικού χάρτη.

Και πώς αναμορφώνονται οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες;

Αναμορφώνονται με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στον δασικό νόμο, που έπρεπε να συμπεριληφθούν στον δασικό χάρτη και δεν απεικονίζονται σε αυτόν ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κύρωση.

Η αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Δασών, που εκδίδεται ιεραρχικά έπειτα από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της αναμόρφωσης του χάρτη, το ακίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί.

Τι ισχύει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασωμένων αγρών;

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασωμένων αγρών έχει αλλάξει σημαντικά. Το Δημόσιο πλέον δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε αυτές τις εκτάσεις, παρά μόνο αν αυτά θεμελιώνονται βάσει τίτλων.

Ωστόσο, η διαδικασία εξαρτάται από τη μορφή που έχει πλέον η έκταση (δάσος ή δασική έκταση) η οποία θα πρέπει να χαρακτηριστεί επίσημα μέσω του δασαρχείου προκειμένου να γίνει μία μεταβίβαση.