Δεν είναι ούτε κακός μήτε καλός. Είναι… μέτριος. Ο εφετινός Παναθηναϊκός είναι ο μαθητής του 14-15 στο σχολείο. Οσοι προπονητές ήταν να έρθουν, ήρθαν. Κι έφυγαν. Τώρα η μπάλα είναι στον Μπενίτεθ. Προφανώς κι αυτός δεν μπορεί να φταίει. Δεν προλαβαίνει να φορτωθεί όλο το ανάθεμα. Τώρα φταίνε οι παίκτες. Γιατί όμως υπάρχουν απαιτήσεις; Επαιζαν πέρυσι και δεν παίζουν φέτος; Είναι θέμα ποιότητας και κατεύθυνσης. Σημειώθηκαν σημαντικές αποχωρήσεις. Βαγιαννίδης, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Μαξίμοβιτς δεν αντικαταστάθηκαν επαρκώς. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες της ομάδας. Τεχνοκρατικά τα πάει καλά. Στο χορτάρι όμως αυτό δεν βγαίνει. Οι δικαιολογίες τελειώνουν. Θα είναι πρώην τεχνικός των Λίβερπουλ και Ρεάλ εκείνος που θα οδηγήσει στη σωτηρία; Η χρονιά μοιάζει χαμένη μα (ακόμη) δεν είναι. Κι αν η απόσταση από την κορυφή – στο πρωτάθλημα – μοιάζει μεγάλη, δεν είναι.

Τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα κρίνουν πολλά. Οπως πάντα. Ο ΠΑΟ έχει ρεκόρ 3-5 (που λένε και στο μπάσκετ). Τρεις νίκες (μόλις), πέντε ματς δίχως τρίποντο. Ξέχασε πώς είναι να κερδίζει. Λες και έμεινε στο πρώτο ημίχρονο της Γλασκώβης. Εκεί όπου έκανε πράματα και θάματα (αγωνιστικά) πριν καταρρεύσει. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Δεκαπέντε χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι πολλά. Με μερικές εκλάμψεις στο Κύπελλο και την Ευρώπη δεν γίνεται δουλειά για μια ομάδα με τόσο μεγάλη ιστορία και τροπαιοθήκη. Το θέμα είναι να πείσει ο Παναθηναϊκός πρώτα τον εαυτό του και τον ίδιο του τον κόσμο. Το περίφημα «όραμα» που λένε και στις επιχειρήσεις. Αν από τώρα θεωρηθεί η χρονιά χαμένη και πάει για την επόμενη τότε απλά θα κερδίσει χρόνο μέχρι του χρόνου. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει. Τίποτα και κανέναν. Μήτε τον Γενάρη για τις μεταγραφές. Είναι δυο μήνες ως τότε. Πόσους πολύ καλούς θα βρει το Τριφύλλι (όπως και κάθε ομάδα με παρόμοια κενά) για να τους πείσει να έρθουν, να τους αποκτήσει κι εκείνοι να έρθουν και να φέρουν κοσμογονία; Πολλές οι απορίες. Μέχρι να έρθει ο Γενάρης και οι «παικταράδες», εκείνοι οι «winners», θα πρέπει να έρθουν οι νίκες. Ο ΠΑΟΚ δείχνει σε εξαιρετική φόρμα. Ετοιμος να περάσει «αέρα» από το πράσινο άντρο. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι πάντα ντέρμπι. Αυτή είναι μια από τις πρόωρα τελευταίες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού να αποδείξει ότι έχει ακόμη ζωή μέσα του…