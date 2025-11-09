Δημοφιλή
- 1
Το «τρίγωνο» που ενοχλεί την Άγκυρα: Τι κρύβει η «Νηρηίς» νότια της Κρήτης
- 2
Βορίζια: Η επόμενη μέρα για τους κατοίκους - «Αυτά είναι καθάρματα, πρέπει να φύγουν από δω»
- 3
Κακοκαιρία: «Κύμα» ισχυρών καταιγίδων από το απόγευμα – Έντονα φαινόμενα για 40 ώρες
- 4
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν μέρος του ποσού - Γιατί ψαλιδίζεται
- 5
Αρκάς: Το σκίτσο της Κυριακής σχολιάζει με χιούμορ τα πολιτικά «παιχνίδια»
- 6
Νόβακ Τζόκοβιτς στα «ΝΕΑ»: «Ήξερα ότι το ελληνικό κοινό θα με στηρίξει!»
- 7
IRIS: Μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή - Έρχεται η υποχρεωτικότητα από 01/12
- 8
«Μια Νύχτα Μόνο»: Τι θα δούμε στα επεισόδια από 9 έως 11 Νοεμβρίου στις 21:00
- 9
Η Ρωσία φέρνει το τέλος της διαδικτυακής ανωνυμίας: Υποχρεωτική ταυτοποίηση με διαβατήριο έως το 2026
- 10
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Τερμάτισε σε κλίμα αποθέωσης στο Καλλιμάρμαρο ο Παναγιώτης Καραΐσκος
Βραβεία Grammy: Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων Kendrick Lamar και Lady Gaga
O ράπερ Kendrick Lamar βρέθηκε στην κορυφή του καταλόγου των διεκδικητών των βραβείων Grammy για δεύτερη συναπτή χρονιά σήμερα, συγκεντρώνοντας εννέα υποψηφιότητες, ξεπερνώντας τις επτά υποψηφιότητες της σούπερ σταρ της ποπ Lady Gaga στην κούρσα απονομής των κορυφαίων διακρίσεων της μουσικής βιομηχανίας. Το “GNX” του Lamar και το “MAYHEM” της Gaga θα αναμετρηθούν για το […]
Γιάννης Γαλάτης: Πουλάει την πολυκατοικία του για να συντηρήσει 22 οικογένειες
Ο Γιάννης Γαλάτης αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να πουλήσει μια πολυκατοικία που του ανήκει στη Ραφήνα. Όπως εξήγησε, η απόφασή του αυτή δεν οφείλεται σε προσωπικές οικονομικές δυσκολίες, αλλά στην ανάγκη του να συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά αρκετές οικογένειες της περιοχής που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Τα χρήματα που θα προκύψουν από την πώληση του ακινήτου θα […]
Ανοιχτό γλέντι με εδέσματα της Πάρου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Ελεύθερη είσοδος για το κοινό
Η Πάρος «κατεβαίνει» στο κέντρο της Αθήνας για ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στη γεύση, την ιστορία και την παράδοση του νησιού.
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: «Καρατομήθηκε» η Γενική Διευθύντρια με απόφαση της Λίνας Μενδώνη
Ακέφαλο είναι από την Τετάρτη το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, καθώς με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ανακαλείται ο διορισμός της Γενικής Διευθύντριάς του, της Κατερίνας Δελλαπόρτα. Η απόφαση δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς τα προβλήματα στο ίδρυμα, ένα από τα πέντε, που έγιναν […]
MadWalk 2025 by Three Cents: Έρχεται αποκλειστικά στο MEGA
Το MadWalk 2025 επιστρέφει δυναμικά, συνδυάζοντας για ακόμη μία χρονιά τη μόδα και τη μουσική σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Το μεγαλύτερο fashion & music project της Ελλάδας γιορτάζει τη 15η του χρονιά την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου. Η Βίκυ Καγιά θα είναι η οικοδέσποινα της βραδιάς, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό […]