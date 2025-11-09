Μια πόλη που έμαθε να κινείται με ταχύτητα, τώρα καθυστερεί. Στην Αγία Πετρούπολη, τη «βόρεια πρωτεύουσα» της Ρωσίας, τα ταξί αργούν να φτάσουν και οι παραδόσεις φαγητού καθυστερούν. Ο λόγος δεν είναι κάποια τεχνολογική βλάβη ή μια καταιγίδα στον Νέβα, αλλά μια πολιτική απόφαση που άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων.

Από τα τέλη Ιουλίου, η τοπική διοίκηση υπό τον κυβερνήτη Αλεξάντερ Μπέγκλοφ απαγόρευσε στους μετανάστες να εργάζονται ως οδηγοί ταξί και κούριερ. Η απόφαση, που παρουσιάστηκε ως μέτρο «κατά της σκιάς εργασίας» και υπέρ των ρώσων πολιτών, κυρίως των νέων και των φοιτητών, προκάλεσε άμεσες και απρόβλεπτες συνέπειες. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι – πολλοί από το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το Κιργιστάν – έχασαν από τη μια μέρα στην άλλη τις δουλειές τους. Εταιρείες όπως η Yandex, που κυριαρχεί στις πλατφόρμες μεταφορών και διανομών, αναγκάστηκαν να αποσυνδέσουν τους λογαριασμούς τους πριν καν τεθεί σε ισχύ το μέτρο.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα κύμα ελλείψεων. Οι δρόμοι γέμισαν με αιτήσεις «ζητείται οδηγός», ενώ πολλές παραδόσεις φαγητού έμειναν χωρίς διαθέσιμους διανομείς. Οι ρώσοι οδηγοί, που υποτίθεται ότι θα κάλυπταν το κενό, δεν ανταποκρίθηκαν στον ρυθμό ή τις συνθήκες της αγοράς. Και παρότι θα περίμενε κανείς ότι οι μισθοί θα αυξάνονταν λόγω της μειωμένης προσφοράς εργατικών χεριών, συνέβη το αντίθετο: καταγράφεται στασιμότητα ή και μείωση, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να περιορίσουν το κόστος τους.

Η απαγόρευση αυτή δεν ήρθε από το πουθενά. Από την τρομοκρατική επίθεση στο Crocus City Hall της Μόσχας τον Μάρτιο του 2024, που αποδόθηκε σε ισλαμιστές από την Κεντρική Ασία, η ρωσική κοινωνία έχει στραφεί σε μια σκληρότερη στάση απέναντι στους μετανάστες. Οι Αρχές προβάλλουν επιχειρήματα περί «τάξης και νομιμότητας», όμως πίσω από τη ρητορική, πολλοί βλέπουν έναν μηχανισμό πολιτικής επίδειξης. «Η Αγία Πετρούπολη έγινε πειραματικό εργαστήριο ενός νέου μοντέλου εσωτερικής απασχόλησης», σχολιάζουν οικονομικοί αναλυτές, «όμως το τίμημα πληρώνεται από τους πιο αδύναμους».

Περίπου 10.000 μετανάστες, σύμφωνα με τοπικές οργανώσεις, βρέθηκαν χωρίς δουλειά ή χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης. Κάποιοι επέστρεψαν στις χώρες τους· άλλοι προσπάθησαν να επιβιώσουν σε διαφορετικούς, συχνά αδήλωτους τομείς. «Δούλευα για μια εφαρμογή φαγητού, όλα νόμιμα, με άδεια και φόρους», δηλώνει ο 32χρονος Νούρμπεκ από την Τασκένδη. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές διαμαρτύρονται για αυξημένους χρόνους αναμονής και πιθανές αυξήσεις στις τιμές. Οι μεταφορές μικρών αποστάσεων έχουν ήδη γίνει πιο ακριβές κατά 15%-20%, ενώ οι εταιρείες προειδοποιούν για περαιτέρω ανατιμήσεις. Οι αναλυτές μιλούν για «αναπόφευκτη επιβράδυνση» της τοπικής οικονομίας, καθώς οι υπηρεσίες logistics και μεταφορών αποτελούν κρίσιμο κρίκο της αστικής καθημερινότητας.