Η Κίνα κάνει νέα στροφή στην ενίσχυση της ναυτιλίας της, στα πλαίσια του 15ου Πενταετούς Σχεδίου Ανάπτυξης του κυβερνώντος κόμματος που έχει ως στόχο την ενίσχυση της δεύτερης ισχυρότερης οικονομίας στον κόσμο – εν μέσω και των εμπορικών αντιπαραθέσεων με τις ΗΠΑ αλλά και την Ευρώπη.

Η κίνηση αυτή συμπίπτει με την προσπάθεια που γίνεται για την εξεύρεση κοινής λύσης για το εμπόριο μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν ότι αναστέλλουν την εκατέρωθεν επιβολή τελών σε λιμάνια, την ίδια ώρα που συνεχίζεται το σκληρό πόκερ μεταξύ τους για επικράτηση και στη ναυτιλία.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ενέκρινε το βασικό σχέδιο – την αποκαλούμενη Πρόταση για τη Διατύπωση του 15ου Πενταετούς Σχεδίου για την Εθνική Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη – στις 23 Οκτωβρίου, στην Τέταρτη Ολομέλεια της 20ής Κεντρικής Επιτροπής του. Η πρόταση χαρακτηρίζει τη ναυπηγική βιομηχανία ως μία από τις βιομηχανίες που πρέπει να «βελτιστοποιηθούν και να αναβαθμιστούν» για την ενίσχυση της θέσης της Κίνας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, ανέφερε ο ιστότοπος Tradewinds.

Η μακροσκελής πρόταση, όπως δημοσιεύθηκε στη συνέχεια πλήρως από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, δεσμεύει το Πεκίνο να «βελτιστοποιήσει και να αναβαθμίσει» τις παραδοσιακές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής, για να ενισχύσει τη θέση της Κίνας στις παγκόσμιες βιομηχανικές αλυσίδες και να επιταχύνει την οικοδόμηση ενός «ισχυρού ναυτιλιακού έθνους», όπως αναφέρεται. Είναι ενδεικτικό ότι με βάση στοιχεία που δημοσίευσε η Ενωση Εθνικής Ναυπηγικής Βιομηχανίας της Κίνας τον Οκτώβριο οι κινέζοι ναυπηγοί έχουν επεκτείνει την παγκόσμια κυριαρχία τους, αντιπροσωπεύοντας το 64,2% όλων των παραγγελιών νέων πλοίων που πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της περιόδου του 14ου Πενταετούς Σχεδίου, από το 2021 έως το 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,1 ποσοστιαίων μονάδων από το προηγούμενο Πενταετές Σχέδιο, ανέφερε το Tradewinds.

Μεγάλα τα στοιχήματα

Η Κίνα παίζει αυτό το διάστημα σκληρό πόκερ με τις ΗΠΑ και για θέματα ναυτιλίας. Η πρόταση για ενίσχυση του ναυπηγικού και ναυτιλιακού κλάδου της χώρας είχε δημοσιοποιηθεί λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής (APEC) στη Νότια Κορέα, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, για πρώτη φορά από το 2019.

Στη συνάντηση κορυφής πραγματοποιήθηκε νέα προσέγγιση στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας. Η πρόσφατη συνάντηση των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, προς το παρόν τουλάχιστον, να οδήγησε στην ακύρωση της επιβολής δασμών και τελών σε κινεζικής κατασκευής, ιδιοκτησίας ή διαχείρισης πλοία από την αμερικανική πλευρά. Επίσης και το Πεκίνο υποσχέθηκε να άρει τα δικά του αντίστοιχα αντίμετρα.

Ο Γκούο Γουέντζι, αναπληρωτής διευθυντής του ερευνητικού ινστιτούτου της China State Shipbuilding Corp, σε σχόλιό του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο The Portal της Σαγκάης, το οποίο επικαλείται το Tradewinds, ανέφερε πως η δύναμη της Κίνας στη ναυπηγική βιομηχανία δεν πηγάζει από μη εμπορικές πρακτικές, όπως τις χαρακτήρισε, αλλά από μια ολοκληρωμένη βιομηχανική αλυσίδα, εξειδικευμένους μηχανικούς και ανοιχτή συμμετοχή σε παγκόσμια δίκτυα εφοδιασμού.

Πλέον, σύμφωνα με τον Γκούο, μετά την ύφεση που προκλήθηκε από τα τέλη που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ σε κινεζικών συμφερόντων και κατασκευής πλοία – η οποία οδήγησε το μερίδιο των νέων παραγγελιών της Κίνας να μειωθεί στο 61,4% από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, από 75,8% έναν χρόνο νωρίτερα –, η ναυπηγική της βιομηχανία είναι έτοιμη να επιταχύνει την πορεία της προς την «έξυπνη, πράσινη και ολοκληρωμένη» ανάπτυξη.