Οι τελευταίες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα έχουν χωρίς αμφιβολία μεγάλο ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη, προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση της ευρωπαϊκής ηπείρου από τη Ρωσία. Τον ίδιο στόχο, την προάσπιση της ενεργειακής ασφάλειας δηλαδή, υπηρετεί η σύμπλευση τεσσάρων χωρών (Ελλάδα, Κύπρος, ΗΠΑ, Ισραήλ), που επιβεβαιώθηκε αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα. Η ισχυροποίηση της χώρας μας φαίνεται και από την απόφαση ενός αμερικανικού γίγαντα των υδρογονανθράκων, της ExxonMobil, να λάβει μέρος στην κοινοπραξία που θα πραγματοποιήσει ερευνητικές γεωτρήσεις στο Ιόνιο.

Σε αυτή τη συγκυρία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ευχή που εξέφρασε μέσω των «ΝΕΩΝ» ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ να μη σταθεί εμπόδιο η Τουρκία στην ανάπτυξη ενεργειακών σχεδίων αμερικανικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα συγκροτεί μια ισχυρή στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία θα τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει στο μέλλον τις αναθεωρητικές βλέψεις της Αγκυρας. Η τελευταία γνωρίζει πλέον ότι στις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο εμπλέκεται και ο αμερικανικός παράγων.

Η Ελλάδα γίνεται έτσι ένας ενεργειακός κόμβος στην περιοχή, ενώ μπορεί να ελπίζει βάσιμα ότι θα γίνει στο προσεχές μέλλον και παραγωγός ενέργειας. Δύο πράγματα θα πρέπει να προσέξει. Πρώτον, να μην εγκαταλείψει τον διακηρυγμένο ευρωπαϊκό στόχο της πράσινης ανάπτυξης: το δόγμα «drill, baby, drill» μπορεί να εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα, μακροπρόθεσμα όμως επιβαρύνει το περιβάλλον. Οπως θα επισημανθεί και στη σύνοδο COP30 που ξεκινά μεθαύριο στη Βραζιλία, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν πρέπει ούτε να υποβαθμιστεί ούτε να θυσιαστεί στον βωμό της ανταγωνιστικότητας ή των στρατηγικών εντάσεων.

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να θεωρήσουμε ότι η ενεργειακή σύμπραξή μας με τις ΗΠΑ απομονώνει, αποδυναμώνει ή περιθωριοποιεί την Τουρκία. Οσο σημαντικό είναι να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα απέναντι σε οποιονδήποτε τα αμφισβητεί, άλλο τόσο σημαντικό είναι να έχουμε συναίσθηση ότι η ειρηνική συμβίωση με την Τουρκία προϋποθέτει τη συνεργασία των δύο χωρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και η ενέργεια. Και να θυμόμαστε ότι η καλύτερη στιγμή να διαπραγματευθείς με τον αντίπαλο είναι όταν αισθάνεσαι ισχυρός.