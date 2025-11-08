Δημοφιλή
- 1
Μελίνα Κανά: «Το παιδί μου, μού είπε μαμά, αν πεθάνεις, εγώ με ποιον θα ζήσω;»
- 2
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι χάνουν μέρος του ποσού - Γιατί ψαλιδίζεται
- 3
ΟΤ FORUM - Γεραπετρίτης για δηλώσεις Φιντάν για τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο: Έχουμε αλλαγή στάσης της Τουρκίας
- 4
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός - Οι «κόφτες», οι ημερομηνίες και τα ποσά
- 5
Έρχεται βαρύς χειμώνας: Ο «Ηρακλής» προειδοποιεί για ψυχρή εισβολή στο τέλος του μήνα
- 6
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Νοεμβρίου
- 7
Προσωπικός Αριθμός: Ανακοινώθηκε η απόδοσή του σε 5 εκατ. πολίτες - Πότε θα λάβετε τον δικό σας
- 8
«Μια Νύχτα Μόνο»: Τι θα δούμε στα επεισόδια από 9 έως 11 Νοεμβρίου στις 21:00
- 9
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: «Καρατομήθηκε» η Γενική Διευθύντρια με απόφαση της Λίνας Μενδώνη
- 10
Γιάννης Γαλάτης: Πουλάει την πολυκατοικία του για να συντηρήσει 22 οικογένειες
Δεν κάνει το παραμικρό, αλλά υπάρχει
Πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν για δυο πρόσφατα γεγονότα: για τις δηλώσεις του σουηδού ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν με βάση τις οποίες τα δυο ματς των περσινών play outs ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και στον Βόλο είχαν προαποφασισμένο αποτέλεσμα αλλά και για τη συμπλοκή νεαρών στη Χαλκίδα όπου ο ένας από αυτούς πλήρωσε την εμπλοκή του στο περιστατικό […]
Μια πολύ σκληρή μάχη στο Γ. Καραϊσκάκης
Η PSV από το Αϊντχόφεν, που θα αντιμετωπίσει απόψε ο Ολυμπιακός στο Γ. Καραϊσκάκης, στην τέταρτη αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ, είναι μια ομάδα που πέρυσι κέρδισε στη χώρα της ένα πρωτάθλημα με έναν τρόπο που καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ. Πέντε αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος η PSV ήταν δέκα ολόκληρους βαθμούς […]
Ο ένας ξέρει να κερδίζει, ο άλλος όχι
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βρέθηκαν στο τελευταίο εικοσάλεπτο των ματς που έδωσαν το Σάββατο σε μια κομμάτι απρόσμενη κατάσταση. Ο Ολυμπιακός, ενώ προηγούνταν με 2-0 του Αρη και έλεγχε το ματς χωρίς να έχει μάλιστα την καλύτερη δυνατή απόδοση, βρέθηκε με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του ταλαντούχου αλλά άπειρου βραζιλιάνου στόπερ Μάντσα που […]
Αλλο ο Ρομπέν των Δασών, άλλο ο Δον Κιχώτης
Την περασμένη Κυριακή δύο ακόμα προπονητές από αυτούς που ξεκίνησαν τη χρόνια στο τιμόνι ομάδων της Σούπερ Λίγκας αντικαταστάθηκαν. Ο Μίλαν Ράσταβατς έφυγε από τον ΟΦΗ και ο Κριστιάνο Μπάτσι απολύθηκε από τον Πανσερραϊκό. Μιλάμε πολύ για προπονητές. Και ένας λόγος που αρκετοί χάνουν σε χρόνο-ρεκόρ τη δουλειά τους είναι κι αυτός. Συζητώντας πολύ για […]
ΕΛΤΑ και Ύπαιθρος: Ανασχεδιασμός για βιωσιμότητα αντί της εύκολης λύσης του λουκέτου
Η απόφαση των ΕΛΤΑ για αναστολή της λειτουργίας περίπου 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, όπως έχει ανακοινωθεί, με το επιχείρημα ότι αυτά «έχουν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα» και ότι «συνεισφέρουν λιγότερο από 10 % των εσόδων, ενώ καταναλώνουν πάνω από το 50 % των εξόδων», πρέπει να αξιολογηθεί όχι μόνο ως προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργικής […]