Με τον ΟΗΕ να αναφέρει ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη χάσει την ευκαιρία να παραμείνει εντός του ορίου του 1,5 °C, η επερχόμενη διάσκεψη του κλίματος COP30 στο Μπελέμ της Βραζιλίας αποκτά χαρακτήρα ύστατης προειδοποίησης. Δέκα χρόνια μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, η παγκόσμια κοινότητα επιστρέφει σε έναν από τους πνεύμονες του πλανήτη για να δοκιμάσει τις αντοχές της απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η διάσκεψη, έτσι, καλείται να περάσει από τις υποσχέσεις στην πράξη, με έμφαση στην κλιματική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ

Εγγραφή