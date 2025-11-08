Με τον ΟΗΕ να αναφέρει ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη χάσει την ευκαιρία να παραμείνει εντός του ορίου του 1,5 °C, η επερχόμενη διάσκεψη του κλίματος COP30 στο Μπελέμ της Βραζιλίας αποκτά χαρακτήρα ύστατης προειδοποίησης. Δέκα χρόνια μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, η παγκόσμια κοινότητα επιστρέφει σε έναν από τους πνεύμονες του πλανήτη για να δοκιμάσει τις αντοχές της απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η διάσκεψη, έτσι, καλείται να περάσει από τις υποσχέσεις στην πράξη, με έμφαση στην κλιματική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή.