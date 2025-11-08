Οταν μια κοινωνία δοκιμάζεται και βυθίζεται στο πένθος, τον φόβο και τον σπαραγμό, τότε η ώρα για ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων είναι αναγκαία. Η αποστροφή μας σε κάθε μορφή βίας είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Η παρέμβασή μας πρέπει να εστιάσει στη ρίζα του «κακού». Στην πρόληψη, στον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών, στην καταπολέμηση της οπλοκατοχής, στη συστράτευση για την εξάλειψη κάθε παραβατικής συμπεριφοράς.

Το Κράτος, η Εκκλησία, οι εκπρόσωποι της Κρήτης στο Κοινοβούλιο, η Περιφέρεια και οι Δήμοι, οι φορείς κάθε περιοχής, ο καθένας και η καθεμιά που μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια για να δοθεί οριστικά τέλος στον κύκλο αίματος και βίας, όλοι μαζί οφείλουμε να κινηθούμε γρήγορα και αποφασιστικά.

Ως Περιφέρεια Κρήτης από τον Φεβρουάριο του 2022, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, κατά τα έτη 2022-2024, έγιναν παρεμβάσεις σε Δήμους της Κρήτης με στόχο την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών. Είναι μια δράση παρέμβασης, η μοναδική στην Ελλάδα που ξεκίνησε πριν ακόμη η πολιτεία θεσπίσει το νομοθετικό πλαίσιο για τον σχολικό εκφοβισμό. Στις ενότητες των παρεμβάσεων είχε συμπεριληφθεί η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή, η χρήση ουσιών, η παράνομη οδήγηση, η ισότητα των φύλων, η σεξουαλική υγεία και ο σχολικός εκφοβισμός. Το έργο αφορούσε στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη, την ενημέρωση και τη διαχείριση επικίνδυνων συμπεριφορών των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) σε ζητήματα επικίνδυνων και παραβατικών συμπεριφορών, που τυχόν εκδηλώνουν οι έφηβοι και των συνεπειών αυτών των συμπεριφορών στους ίδιους, την οικογένεια και την κοινότητα.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή τονίζουμε ότι είμαστε έτοιμοι για τη συνέχιση της υλοποίησης της συγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης με στόχο να αυξηθεί οριζόντια η περιοχή παρέμβασης σε ακόμα περισσότερους Δήμους της Κρήτης με τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Επαναλαμβάνουμε, επίσης, και απευθύνουμε έκκληση προς όλους, ότι αυτές τις ώρες χρειάζεται ψυχραιμία και νηφαλιότητα.

Ο καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του πρέπει να επιτελεί το καθήκον του. Η διασφάλιση της δημόσιας τάξης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Πολιτείας. Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης είναι εξίσου σημαντικός, αλλά περιορίζεται στο κομμάτι της πρόληψης, στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, στον σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων, εστιασμένων στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Από τη δική μας πλευρά, ως Περιφέρεια Κρήτης, όχι μόνο είμαστε στη διάθεση όλων των φορέων για κοινή δράση και ανάληψη πρωτοβουλιών, αλλά δηλώνουμε έτοιμοι και αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας, με κάθε τρόπο, κάθε πρωτοβουλία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης σε κάθε χωριό και γειτονιά της Κρήτης.

Δηλώνουμε, επίσης, ξεκάθαρα πως η εικόνα της Κρήτης που προβάλλεται αυτές τις μέρες δεν εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία του κρητικού λαού. Ενός λαού που πάντα στέκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Ενός λαού που αγαπά την πρόοδο και ταυτόχρονα τιμά και αναδεικνύει την παράδοσή του. Ενός λαού που είναι φιλόξενος και ιδιαίτερα εξωστρεφής. Μιας κοινωνίας που διακατέχεται από τις αξίες της εργατικότητας, της φιλοπατρίας και του φιλότιμου. Μία υποχρέωση έχουμε αυτές τις δύσκολες ώρες. Να κοιτάξουμε κατάματα τη σκληρή πραγματικότητα και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή. Να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές μέλλον για τη νέα γενιά.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης είναι περιφερειάρχης Κρήτης