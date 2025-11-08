Τα μηνύματα φθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά οι περισσότεροι «ταχυδρόμοι» από τα υπουργικά και βουλευτικά γραφεία ή ακόμη και από τους κομματικούς διαδρόμους, γνωρίζουν τις απαντήσεις πριν καν ανοίξουν τη συζήτηση. Και από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μάλλον αυτονόητες. Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε νύξη περί πρόωρων εκλογών, όχι μόνον επειδή θέλει να παραμείνει σε τροχιά θεσμικότητας που συνδέει με την ολοκλήρωση του συνταγματικού κύκλου της κυβέρνησης, αλλά και γιατί «δεν πρόκειται να τους χαρίσει ούτε μία μέρα», όπως το διατυπώνουν στενοί συνεργάτες του. Οσοι θεωρούν ότι ο εκλογικός δείκτης πρέπει να μετακινηθεί από το 2027, στη λογική ότι ο χρόνος που μεσολαβεί θα είναι ακόμη πιο σκληρός για την κυβέρνηση, ας μην επιμείνουν, ούτε να ανοίξουν τέτοια συζήτηση δημοσίως.

Στην ίδια λογική, αρνητική εξακολουθεί να είναι η απάντηση και απέναντι στις προτροπές για έναν νέο εκλογικό νόμο, που πυκνώνουν. Η ΝΔ, άλλωστε, έχει αλλάξει ήδη τον εκλογικό μόνο και μια δεύτερη φορά θα μπορούσε να εκληφθεί εύκολα ως αλχημεία από μια κυβέρνηση που ξεμένει από άλλα όπλα. Οι συνεχείς κατηγορηματικές διαψεύσεις του Πρωθυπουργού, εξάλλου, έχουν καταγραφεί και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν μπούμερανγκ για την προσωπική του αξιοπιστία. Το τρίτο ζήτημα που βασανίζει τους βουλευτές, για το οποίο επίσης υψώνουν αναχώματα από το πρωθυπουργικό γραφείο, έχει να κάνει με τον ανασχηματισμό.

Η διάψευση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει λίαν συντόμως ριζικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα δεν έχει την ίδια ένταση, αλλά είναι προφανές ότι στο Μαξίμου αντιλαμβάνονται πως αυτή η συζήτηση αρκεί για να προκαλέσει μια γενικευμένη στάση εργασίας στα υπουργικά γραφεία και τον κρατικό μηχανισμό. Είναι εξίσου πρόδηλο ότι κάποια στιγμή ανασχηματισμός θα γίνει, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να εμφανίζεται ότι λειτουργεί υπό την πίεση των βουλευτών και της συγκυρίας, ούτε να κάψει ένα χαρτί αιφνιδιασμού. Διαχρονικά, άλλωστε, οι βουλευτές ορέγονται ανασχηματισμούς με την προσδοκία ότι μπορεί να κληθούν πρώτοι να καλύψουν τα κενά υπουργικά έδρανα.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται, ωστόσο, είναι απότοκο της προβληματικής εικόνας που καταγράφεται στα έδρανα της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ας μη μιλήσουμε ακόμη για εκρηκτική κατάσταση στην Κ.Ο. της ΝΔ, άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν ζήσει χειρότερα. Αλλά ένας ιδιότυπος «ανταρτοπόλεμος» στον άξονα Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας είναι πλέον ορατός, φέρνοντας σε δύσκολη θέση και τον νέο φρέσκο γραμματέα της.

Εάν ο Μάξιμος Χαρακόπουλος επιλέχθηκε για τη θέση, προκειμένου να λειτουργήσει ως δίαυλος με το Μαξίμου και να κατευνάσει πάθη και ανησυχίες στους κόλπους της γαλάζιας Κ.Ο., χρειάστηκαν μόλις πέντε εβδομάδες για να φανεί ότι το σχέδιο δεν λειτουργεί – τουλάχιστον όπως εκτιμούσαν και οι βουλευτές και το πρωθυπουργικό επιτελείο. Το νέο χτύπημα δε, της ομάδας των «11» που παραπέμπουν και στην καραμανλική ομάδα του παρελθόντος, επαναφέρει στην ημερήσια διάταξη την καχυποψία μεταξύ βουλευτών και υπουργών, ενώ μια σειρά από εστίες τριβής παραμένουν ενεργές. Προχθές ήταν το ακριβό ρεύμα, αύριο θα ανοίξει ξανά το ζήτημα της στέγης, ενώ η καθυστέρηση στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων και το «λουκέτο» στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ εξελίσσονται σε βραδυφλεγείς βόμβες ιδίως για όσους εκλέγονται στην περιφέρεια.

Μπροστά στις σεισμικές δονήσεις για τα ΕΛΤΑ, ο Χαρακόπουλος δεν μπορούσε να μην καλύψει τους 90 βουλευτές που εξεγέρθηκαν, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που το «λουκέτο» αιφνιδίασε και τον ίδιο. Η μαζική αντίδραση, πρωτοφανής στην εποχή Μητσοτάκη, είναι ξεκάθαρο ότι στρίμωξε τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Ακη Σκέρτσο, αλλά το βασικό ζητούμενο για το Μαξίμου είναι εάν τα ΕΛΤΑ θα αποδειχθούν αφορμή και όχι η αιτία. Οι βουλευτές γνωρίζουν ότι με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα 30 με 40 έδρες θα χαθούν από την επόμενη Βουλή και εάν τα πράγματα πάνε χειρότερα, οι απώλειες μπορεί να ξεπεράσουν τις 50. Οσοι αισθάνονται μετέωροι είναι πλέον έτοιμοι να περάσουν από τους ψίθυρους στις κραυγές. Περιμένοντας, μέσα στον θόρυβο, και τον Σαμαρά, από κοντά και τον Καραμανλή, να ανοίξουν τα χαρτιά τους.