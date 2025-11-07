Οταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλάει, τον ακούει όλο το πολιτικό σύστημα. Οχι πάντα ευχάριστα, αλλά οι εκτιμήσεις του μόνο απαρατήρητες δεν περνούν. Εξού και σημείωσα όσα είπε χθες, στο Φόρουμ του «Οικονομικού Ταχυδρόμου», για την τοποθέτησή του ότι η χώρα είναι «μη διακυβερνήσιμη» και για τις συναινέσεις που απαιτούνται. «Η χώρα έχει κυβέρνηση με κοινοβουλευτική πλειοψηφία και τις δημοσκοπικές επιδόσεις που ξέρουμε», είπε για την εικόνα των γκάλοπ, ενώ «υπάρχει αντιπολίτευση με τις επιδόσεις που ξέρουμε και βαδίζουμε σε μια προοπτική εκλογών χωρίς να είναι φανερό ποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί». Τονίζοντας ότι η Ευρώπη πορεύεται με συμμαχικές κυβερνήσεις και με καλά αποτελέσματα, ο Βενιζέλος είπε ότι «χρειάζεται συναίνεση, άλλου τύπου δημόσιος διάλογος, να εξηγείς στους πολίτες τι θέλεις να κάνεις στην οικονομία, στους θεσμούς, στην ανταγωνιστικότητα, στην άρση των ανισοτήτων. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλες πρωτοβουλίες». Και έκλεισε με μια ενδιαφέρουσα προειδοποίηση: ως κυβέρνηση, εξήγησε, «δεν κρίνεσαι στη διετία ή πενταετία. Κρίνεσαι ιστορικά. Το μυαλό σου όμως το έχεις στη συγκυρία. Αυτό δημιουργεί μια παγίδα και αυτή η παγίδα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ βαθιά. Η παγίδα της αντίφασης μεταξύ ιστορίας και συγκυρίας».

Ο Σαμαράς οπλίζει ξανά

Τα χαρτιά του θα ανοίξει ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη που παραχώρησε και θα προβληθεί την Κυριακή (από τον Αnt1). Εξ όσων ακούω, θα δώσει απαντήσεις σε όσα έχουν ακουστεί, για το αν σκέφτεται να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, αν ετοιμάζει μια νέα πλατφόρμα και ποιες είναι οι σχέσεις του με άλλα πρόσωπα και πολιτικούς, όπως ο Κώστας Καραμανλής. Παρότι οι συνεργάτες του κρατούν τις λεπτομέρειες όσων είπε επτασφράγιστο μυστικό, στις κρίσεις του για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα είναι κόλαφος, σας το λέω από τώρα.

Τα κύματα φέρνουν απόνερα

Τα απόνερα του… Κύματος, της κίνησης που ανακοίνωσε ο Νίκος Καραχάλιος, χωρίς τη συμμετοχή της Μαρίας Καρυστιανού, ακόμα προκαλούν συζητήσεις. Οι υπόλοιποι συγγενείς των Τεμπών δεν θέλουν να ανακατευτούν σε τέτοιες κουβέντες και σχεδιασμούς, όπως προέκυψε και από τις χθεσινές δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι που είπε ότι τυχόν δημιουργία κόμματος θα ήταν καταστροφική για τον κοινό σκοπό τους.

Αδωνις εναντίον Καρυστιανού

Ωστόσο, υπάρχουν άλλοι που μοιάζουν να ανυπομονούν να πολιτευτεί η Καρυστιανού. Ο Αδωνις Γεωργιάδης κάλεσε την Καρυστιανού, αν έχει πολιτικές φιλοδοξίες και θέλει να πολιτευτεί, να το κάνει ώστε «να μπορώ εγώ να σε αντιμετωπίζω σαν έναν πολιτικό μου αντίπαλο». Προσθέτοντας: «Να γίνει ένας κανονικός δημοκρατικός διάλογος, αν έχεις την πολιτική φιλοδοξία. Αν δεν την έχεις, ΟΚ, είσαι ένα θύμα των Τεμπών και σε αντιμετωπίζω με τον δέοντα σεβασμό. Το να υποκρίνεσαι το δεύτερο, ενώ θες να κάνεις το πρώτο, αυτό δεν είναι σωστό».

Επιμένουν για την ορκωτή λογίστρια

Εξελίξεις είχαμε στην υπόθεση της επικεφαλής των ορκωτών λογιστών που ήλεγχαν τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ Δέσποινας Μακροπούλου. Η Μακροπούλου είχε κληθεί από την εξεταστική επιτροπή, αλλά έστειλε επιστολή ανακοινώνοντας ότι δεν σκοπεύει να καταθέσει, επικαλούμενη υπηρεσιακό απόρρητο. Το προεδρείο της Εξεταστικής το δέχτηκε, αλλά η αντιπολίτευση θα επιμείνει με κάθε τρόπο να κληθεί να καταθέσει. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική απηύθυνε επιστολή στον ελεγκτικό οίκο ορκωτών λογιστών στον οποίο ανήκει η Μακροπούλου, με μακροσκελή νομική τεκμηρίωση για το ότι είναι κατά τον νόμο υποχρεωμένη να προσέλθει για εξέταση από τη Βουλή «επί των ελεγκτικών της ενεργειών, των πορισμάτων της και κάθε στοιχείου που συνδέεται με το έργο της στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων από τον Οργανισμό. Αλλωστε, είναι εξαιρετικά κρίσιμη η μαρτυρία της γιατί σε αυτή κατέληγαν τα επίμαχα οικονομικά στοιχεία κι έβαζε την τελική υπογραφή.

Τα «λουκέτα» έχουν παρελθόν

Με επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την υπόθεση των ΕΛΤΑ, χαρακτηρίζοντας «υποκριτική» την ευαισθησία του. Ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι την περίοδο 2015-2019 η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε στο κλείσιμο 77 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ και αύξησε τα χρέη της εταιρείας πριν να την εντάξει στο Υπερταμείο. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέβαλε την Καθολική Υπηρεσία στα ΕΛΤΑ και εμείς κάνουμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το κάναμε ενώ υπήρχαν χρέη», είπε. Ενώ επέμεινε στην ανάγκη αναδιάρθρωσης, υποστηρίζοντας ότι το θέμα πήρε διαστάσεις εξαιτίας λανθασμένης επικοινωνιακής διαχείρισης.