Μόνιμες μειώσεις φόρων και αυξήσεις εισοδημάτων συνολικού δημοσιονομικού κόστους 1,76 δισ. ευρώ ενσωματώνει το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Μόνο οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα κοστίζουν στον νέο προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ, ενώ η επιβάρυνση για το 2027 θα ανέλθει σε 1,6 δισ. ευρώ.
Στο επίκεντρο της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης βρίσκονται οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με μειώσεις συντελεστών και περισσότερο κερδισμένους τους φορολογουμένους με παιδιά, τους νέους έως 30 ετών και τους έχοντες μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα. Από τον πρώτο μήνα του 2026 μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα διαπιστώσουν μικρότερη παρακράτηση φόρου στις μηνιαίες αποδοχές τους. Αντίστοιχες ελαφρύνσεις προβλέπονται για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τους γιατρούς του Δημοσίου μειώνεται σε 20% (από 22% που ισχύει σήμερα) ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών.
Τι προβλέπεται
Με τις νέες διατάξεις:
- Παρατείνονται τα φοροκίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές έως το τέλος του 2026. Συγκεκριμένα, διατηρείται η δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα ίσης με το 30% των ηλεκτρονικών δαπανών σε συγκεκριμένους κλάδους, με ανώτατο όριο 5.000 ευρώ τον χρόνο. Επίσης, οι αμοιβές σε γιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, ποδολόγους και άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να καταγράφονται διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές.
- Απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα οι νέες μητέρες – επαγγελματίες το έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας και για τα δύο επόμενα χρόνια.
- Επεκτείνεται η ευνοϊκή ρύθμιση για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων, προσφέροντας φορολογική ανάσα και κίνητρα παραμονής σε μικρές κοινότητες της υπαίθρου.
- Ψαλιδίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους με εισοδήματα από ενοίκια που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ τον χρόνο. Στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια προστίθεται ενδιάμεσο κλιμάκιο 12.000-24.000 ευρώ με συντελεστή 25% αντί 35% στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα.
- Παραμένει έως το τέλος του 2026 και ενισχύεται η τριετής φοροαπαλλαγή για μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που προηγουμένως δηλώνονταν ως κενά ή βραχυχρόνια.
- Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων ή 1.700 στον Εβρο με αξία έως 400.000 ευρώ.
- Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη Σαμοθράκη.
- Κουρεύονται τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες έως 35%, τα αυτοκίνητα ακόμη και πάνω από 50% και τα σκάφη αναψυχής έως 30%. Το μέτρο ισχύει από τα φετινά εισοδήματα τα οποία θα φορολογηθούν το 2026.
- Παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές για όλο το 2026.
- Θεσπίζεται νέο πλαίσιο για την ενίσχυση περιφερειακών επενδύσεων, με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014. Προβλέπονται έκπτωση 100% των επιλέξιμων δαπανών και ταχεία αδειοδότηση για επενδύσεις έως το 2028, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ.
- Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης.
- Εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2025 το νέο μισθολόγιο στα Σώματα Ασφαλείας, το οποίο φέρνει αυξήσεις στις αποδοχές των στελεχών στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.