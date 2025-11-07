Μόνιμες μειώσεις φόρων και αυξήσεις εισοδημάτων συνολικού δημοσιονομικού κόστους 1,76 δισ. ευρώ ενσωματώνει το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Μόνο οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα κοστίζουν στον νέο προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ, ενώ η επιβάρυνση για το 2027 θα ανέλθει σε 1,6 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης βρίσκονται οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με μειώσεις συντελεστών και περισσότερο κερδισμένους τους φορολογουμένους με παιδιά, τους νέους έως 30 ετών και τους έχοντες μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα. Από τον πρώτο μήνα του 2026 μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα διαπιστώσουν μικρότερη παρακράτηση φόρου στις μηνιαίες αποδοχές τους. Αντίστοιχες ελαφρύνσεις προβλέπονται για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τους γιατρούς του Δημοσίου μειώνεται σε 20% (από 22% που ισχύει σήμερα) ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών.

Τι προβλέπεται

Με τις νέες διατάξεις: