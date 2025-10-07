Η αύξηση των εισοδημάτων, η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που συνεχίζει να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αναμένεται να φέρουν στα κρατικά ταμεία πρόσθετα φορο-έσοδα 2,649 δις. ευρώ το 2026.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το επόμενο έτος νοικοκυριά, επιχειρήσεις και καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν φόρους συνολικού ύψους 73,527 δις. ευρώ από 70,878 δις. ευρώ φέτος (αύξηση 3,74%) παρά τις φοροελαφρύνσεις και παροχές ύψους 1,76 δισ. ευρώ που ενεργοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Από τα επιπλέον 2,649 δις. ευρώ, 1,6 δις. ευρώ θα προέλθει από το ΦΠΑ και 859 εκατ. ευρώ από το φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων. Στον αντίποδα, ο προϋπολογισμός θα γράψει απώλειες εσόδων από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου που θα δουν από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι αλλά από τον ΕΝΦΙΑ, μετά το κούρεμα κατά 50% για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Οι προβλέψεις

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού οι εισπράξεις από τους φόρους αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

1. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών. Προβλέπεται να ανέλθουν στα 40,818 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,747 δισ. ευρώ ή 4,5% σε σχέση με το 2025. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μεταβολή παίζει ο ΦΠΑ τα έσοδα του οποίου προβλέπεται να φθάσουν τα 29,129 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,599 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αντανακλά τόσο την προβλεπόμενη ανάπτυξη της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά και τις ανατιμήσεις στην αγορά όσο και την ενίσχυση των τουριστικών εισπράξεων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που περιορίζουν τη φοροδιαφυγή. Αντίστοιχα, τα έσοδα από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης αναμένεται να φθάσουν τα 7,447 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 53 εκατ. ευρώ.

2. Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας. Προβλέπεται να μειωθούν στα 2,328 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 83 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025. Η αλλαγή αυτή προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Η πλήρης κατάργηση του φόρου για τις συγκεκριμένες περιοχές προγραμματίζεται για το 2027.

3. Φόρος εισοδήματος. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος συνολικά προβλέπεται να ανέλθουν στα 26,710 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να διαμορφωθεί στα 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στις παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα που συνεπάγονται εκτιμώμενη απώλεια εσόδων 1,218 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της ελάφρυνσης των νοικοκυριών. Αντίθετα, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, φθάνοντας τα 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ.

4. Φόροι κεφαλαίου. Οι φόροι κεφαλαίου παραμένουν αμετάβλητοι στα 250 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί τρέχοντες φόροι προβλέπεται να ανέλθουν στα 2,334 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ήπια αύξηση κατά 52 εκατ. ευρώ.