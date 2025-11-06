O Mανώλης Χριστοδουλάκης είναι αυτός που κατέχει την έδρα της Ανατολικής Αττικής, από την οποία φαντάζεται ότι τη χωρίζει ένας θάνατος η πράσινη πολιτεύτρια που έγινε viral χάρη στο «χοντροκομμένο» – κατά δήλωσή της – χιούμορ της. Οπότε σχολίασε το σοσιαλμιντιακό τρεντ ανεβάζοντας Βασίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδάει «δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη». Μια και είναι γνωστό ότι ένα αστείο είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, θα της θυμίσω μόνο πως για να είσαι χιουμορίστας πρέπει να είσαι και πνευματώδης.

Χάρισμα

Ως πορτ-παρόλ του κασσελακικού κόμματος, ο Μιχάλης Χουρδάκης έβγαλε ανακοίνωση για τη νίκη του Μαμντάνι. Ενημερώνει, λοιπόν, το πανελλήνιο ότι «αποδεικνύει πως η πολιτική μπορεί να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων όταν μιλά απλά, καθαρά και με αίσθημα δικαίου, ενώ το μήνυμα της νίκης του διαπερνά τα σύνορα της Αμερικής και αγγίζει κάθε κοινωνία που αναζητά ελπίδα μέσα από τη δημοκρατία και τη συμμετοχή». Εντάξει, αλλά παίζει ρόλο και το χάρισμα του υποψηφίου. Και ο Μαμντάνι, σε αντίθεση με τον αρχηγό του Κινήματος Δημοκρατίας, διαθέτει τέτοιο.

Ερώτηση

Ενας από τους 11 γαλάζιους που ξαναχτύπησαν με ερώτηση σε υπουργό είναι ο Γιάννης Οικονόμου. Προφανώς, δεν περίμενε κανείς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στο υπουργείο Περιβάλλοντος για το κόστος της ενέργειας για να καταλάβει σε τι σημείο βρίσκονται οι σχέσεις συμπολίτευσης και κυβέρνησης. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι συνήθεις αντιφρονούντες, ενώ το κόμμα τους βιώνει άλλη μια εσωτερική αναμπουμπούλα, δείχνει πως τα χειρότερα έρχονται στα εσωκομματικά της ΝΔ.

Απογοήτευση

Αστραψε και βρόντηξε κατά του Δημήτρη Νατσιού ο Αδωνις επειδή έφερε μια πειραγμένη φωτογραφία στη Βουλή, που έδειχνε τον υπουργό να φοράει μπλουζάκι με στάμπα «όποιος ψηφίζει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ψηφίζει ψεύτες και κλέφτες». Ανάμεσα σε άλλα, ο νεοδημοκράτης ανέφερε «το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη απογοήτευση από την παρουσία της Νίκης είναι αυτή: θα περίμενε κανείς να ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση αλλά κάθε φορά ανακυκλώνει ό,τι πιο λαϊκίστικο και αριστερίστικο”. Μπα; Κι εμείς που νομίζαμε ότι είναι ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός της.