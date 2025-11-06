Εμπλεξε άσχημα ο αντιπρόεδρος Κωστής (Χατζηδάκης) με την υπόθεση των ΕΛΤΑ και ίσως τώρα κατάλαβε ότι όταν αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόταση Μητσοτάκη να μετακομίσει στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πραγματικότητα έβαζε εκουσίως το κεφάλι του στον… ντορβά – εξηγώ για τους μη μυημένους ότι πρόκειται για το μάλλινο ταγάρι στο οποίο οι χωρικοί έβαζαν διάφορα για να μεταφέρουν, τότε που ακόμη δεν είχαν γνώση των διαφόρων brands για τσάντες Chanel, Gucci, Bottega, Dior, Louis Vuitton και τα ρέστα. Ας πούμε οι τσοπάνηδες έβαζαν εκεί το κολατσιό τους όταν πήγαιναν τα ζώα για βοσκή. Κατανοητό;

Ο αντιπρόεδρος Κωστής, λοιπόν, ίσως τώρα κατάλαβε ότι εκεί μέσα, στο ΜΜ, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να πηγαίνεις… τοίχο τοίχο, αν θες να γλιτώσεις. Παράδειγμα, χθεσινό. Εβγαλε το πρωί μια οργισμένη (τον έπνιγε προφανώς το δίκιο του) ανακοίνωση με την οποία έπαιρνε θέση για τα ΕΛΤΑ και όσα του χρεώνουν, και ειδικότερα ότι γνώριζε το σχέδιο και δεν έκανε τίποτε (είτε για να αποτρέψει το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων είτε για να προλάβει τον αιφνιδιασμό). Λογικό. Και το περιεχόμενο, και το ύφος.

Το e-mail έμεινε στα αδιάβαστα

Για το επίμαχο «ήξερε – δεν ήξερε» έγραψε τα ακόλουθα:

«Εχω ήδη επιβεβαιώσει επίσης δημόσια την ύπαρξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που, όπως σημείωσα, επαναλάμβανε ουσιαστικά όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα καταστήματα».

Υστερα από μισή ώρα, μου τηλεφώνησε κάποιος από όσους συμμετείχαν στη σύσκεψη του Σαββάτου, και προφανώς δεν… αγαπάει και ιδιαίτερα τον αντιπρόεδρο Κωστή. Και τι μου λέει:

– Ωραία αυτά τα ηρωικά του αντιπροέδρου μας, αλλά το Σάββατο, στη σύσκεψη, όταν ο φουκαράς ο Σκλήκας επέμενε ότι του είχε στείλει e-mail, όπως και στον Παπαστεργίου, και τους ενημέρωνε για τις προθέσεις του, ο Χατζηδάκης επέμενε ότι δεν είχε λάβει τίποτε από αυτόν. Κι όταν είδε ότι ο άλλος τα είχε στυλώσει, πήρε το κινητό του κι άρχισε να ψάχνει την αλληλογραφία του, μπροστά μας. Ε, κάποια στιγμή, βρήκε το e-mail του Σκλήκα – ήταν στα αδιάβαστα! Δεν το είχε ανοίξει καν!!!

Αναρμόδιοι (γενικότερα)

Ρώτησα την πηγή μου και για τον έτερο αποδέκτη του e-mail του Γρ. Σκλήκα.

– Και ο Παπαστεργίου; Αυτός ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν έπρεπε να ενημερώσει ότι έλαβε ένα e-mail από τον CEO των ΕΛΤΑ που κάνει μια τόσο σημαντική ανακοίνωση – περί του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων;

– Ρωτήθηκε, αλλά δήλωσε… αναρμοδιότητα!!

– Δηλαδή;

– Ανέφερε στη σύσκεψη ότι αυτός έχει αρμοδιότητα γενικά στην επικοινωνία, δεν έχει αρμοδιότητα για τα ΕΛΤΑ. Και πως ο Σκλήκας πληροφοριακά τού έστειλε το e-mail, όπως υπέθεσε ότι θα το έχει στείλει και αλλού, άρα δεν ήταν δική του δουλειά να ενημερώσει κανέναν.

Επιμύθιο: από τύχη υπάρχουμε (και υπάρχουν ακόμη…).

Ενας αναγνώστης λιγότερος

Η είδηση βγήκε χθες το πρωί στο Mega, στην εκπομπή του Ιορδάνη και της Ανθής, και τη θεωρώ πολύ σημαντική (λέμε τώρα…) για τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις. Αφορά τον έκπτωτο πρόεδρο της καρδιάς μας Κασσελάκη. Κατέστησε σαφές (με το ανάλογο βαρυσήμαντο ύφος, το οποίο συμβάδιζε με τη στιγμή) ότι… δεν θα το αγοράσει το βιβλίο τού άλλοτε ινδάλματός του, του προέδρου εξ εφέδρων Τσίπρα. Μάλιστα! Γιατί δεν θα το αγοράσει; Γιατί δεν τον ενδιαφέρει, και επειδή, όπως νομίζει κι εκείνος, το βιβλίο δεν βοηθάει την προοδευτική παράταξη, καθότι αναμοχλεύει τα ζητήματα του 2015.

Δεν θα το αγοράσει το βιβλίο, επίσης, γιατί αυτός κοιτάζει το μέλλον, ενώ ο άλλος με το βιβλίο του ασχολείται με το παρελθόν. Και κάτι ακόμη, το οποίο νομίζω ότι είναι μια προειδοποίηση προς τον πρόεδρο Τσίπρα, τον εξ εφέδρων: μην τολμήσει να του στείλει το βιβλίο «τιμής ένεκεν», διότι δεν πρόκειται να το ανοίξει. Θα το δωρίσει, με τη σειρά του, σε κάποιον, που δεν προσδιόρισε ποιος θα είναι.

Εχετε καταλάβει, φαντάζομαι, τι πλάκες έχουν να γίνουν με το που θα κυκλοφορήσει το βιβλίο, με όλους αυτούς, ε;

Βιβλίο απαντήσεων

Η αλήθεια είναι ότι η τοποθέτηση Κασσελάκη ύστερα από σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων ήταν αποτέλεσμα του ντόρου για το βιβλίο που προκάλεσε η έξυπνη κίνηση του εκδοτικού οίκου Gutenberg να κοινοποιήσει στα Μέσα φωτογραφία του εξωφύλλου και ένα δελτίο Τύπου. Γιατί έξυπνη; Διότι δημιούργησε και πάλι μια συζήτηση αναφορικά με το περιεχόμενο, κι ας μην υπάρχει ακόμη κάτι απτό για να σχολιάσει κανείς.

Ετσι, έγιναν δημοσιεύματα με μόνη αναφορά στο δελτίο Τύπου και στο εξώφυλλο, που είναι η φάτσα του εξ εφέδρων προέδρου Τσίπρα σε μπλε φόντο με τον τίτλο «Ιθάκη» – για να έχουμε να κάνουμε συνειρμούς για τον Οδυσσέα, την επιστροφή κι όλες αυτές τις παπάτζες με τις οποίες περιβάλλεται ο μύθος για το περιεχόμενο του πονήματος.

Για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε, θα μεταφέρω ένα μικρό απόσπασμα από το δελτίο Τύπου, ώστε να σχηματίσετε κι εσείς μια (αμυδρή) εικόνα: ο αναγνώστης, λέει, «θα αντικρίσει την αλήθεια» και «θα βρει απαντήσεις στα πώς και τα γιατί, έξω από την παραμόρφωση που έχει υποστεί η αλήθεια από την προπαγάνδα των τελευταίων χρόνων»!!!

Οι αλήθειες του… Πινόκιο

Τo τι αλήθειες θα «αντικρίσει» ο αναγνώστης, το διαπιστώσαμε (πήραμε μια πρώτη γεύση δηλαδή) με τη δημοσιοποίηση του προλόγου του βιβλίου. Αυτός δόθηκε χθες το μεσημέρι εδώ κι εκεί. Σε εμένα δεν τον έστειλε τον πρόλογο ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, παρότι, όπως είναι γνωστό, ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας είναι εδώ και πολλά χρόνια «πελάτης» μου. Στεναχωριέμαι, φυσικά, γι’ αυτό. Για να ακριβολογώ, έχω βάλει τη γάτα μου να κλαίει!..

Κυρίως επειδή εγώ ήθελα να προσφέρω ανιδιοτελώς στην έκδοση. Λ.χ., να εκφράσω τις επιφυλάξεις μου για το εξώφυλλο. Οχι τόσο για τον τίτλο, καθότι είναι δικαίωμα του συγγραφέα να αυτοεξευτελίζεται – ναι, περί αυτοεξευτελισμού πρόκειται όταν ισχυρίζεται ότι ο αναγνώστης του «θα αντικρίσει την αλήθεια», ενώ όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο συγγραφέας και με τι ψέματα μας έχει φλομώσει! Αλλά για την απόφασή του να βάλει τη φάτσα του στο εξώφυλλο. Διότι αν μας είχε ενημερώσει εγκαίρως για την πρόθεσή του, θα του στέλναμε να διαλέξει κάποιο από τα τόσα σκίτσα που του έχει κατά καιρούς φιλοτεχνήσει η Εφη Ξένου σε αυτή εδώ τη σελίδα. Και ειδικότερα, μερικά που τον απεικονίζουν ως… Πινόκιο, με μια μύτη ναααααα, με το συμπάθιο!

Τουλάχιστον θα προκαλούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον…

Περίεργη σιωπή

Εχουμε πρωθυπουργό από την Κρήτη, πάππου προς πάππου που λέγαμε παλιά. Εχουμε αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης επίσης από την Κρήτη. Κι αυτός πάππου προς πάππου. Εχουμε αρχηγό της αντιπολίτευσης από την Κρήτη, επίσης τα ίδια. Εχουμε καμιά 50αριά πολιτικούς με καταγωγή από το νησί. Πολιτικούς, δε, που έχουν καταλάβει όλα τα αξιώματα της πολιτείας. Εχουμε και ένα πλήθος πνευματικών ανθρώπων με καταγωγή από την Κρήτη. Ακαδημαϊκούς, καθηγητές Πανεπιστημίου, λόγιους, μουσικούς, εικαστικούς. Εχουμε…

Είδατε κανέναν τους να τοποθετείται για αυτή τη βάρβαρη βεντέτα, με νεκρούς και τραυματίες, που σημειώθηκε στο νησί; Ακούσατε κάποιον να καταγγέλλει τα κυκλώματα που συντηρούνται από τα ναρκωτικά, τη ζωοκλοπή, τους εκβιασμούς, τις κλοπές, τις ληστείες; Μάθατε ίσως ότι κάποιος εξ όλων αυτών ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό Χρυσοχοΐδη να καταστρώσει ένα σχέδιο για την πάταξη της οπλοκατοχής; Σας ενημέρωσαν μήπως ότι κάποιος από όσους προαναφέρθηκαν αναλαμβάνει πρωτοβουλία να πάψει το νησί να θεωρείται συνώνυμο της ανομίας, του κοινωνικού αναλφαβητισμού και της βαρβαρότητας; Οτι αποφάσισε να ξεκινήσει εκστρατεία για την ενάρετη Κρήτη; Οχι;

Πολύ σωστά, γιατί όλοι τους έχουν κλειστά τα στόματα. Συμπεριφέρονται σαν να μη συνέβη τίποτε. Κι άντε πες οι πολιτικοί αποφεύγουν να παρέμβουν μη και ενοχληθούν τα ψηφαλάκια. Ο πνευματικός κόσμος της Κρήτης όμως; Γιατί σιωπά; Τι φοβάται;

Ντρέπομαι για λογαριασμό τους! Εγώ, ένας Ηπειρώτης…