Η κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, κάποια στιγμή έφτασε και σε γεωστρατηγικά και ενεργειακά ζητήματα. Η πρέσβης των ΗΠΑ έδειξε πως δεν έχει έρθει στην Ελλάδα για τον ήλιο και τη θάλασσα – έχει ενημερωθεί πλήρως για όλα τα θέματα που καίνε, κυρίως στο Αιγαίο. «Εχω δει τους χάρτες», είπε, εννοώντας πως έχει δει χάρτες τόσο της μίας όσο και της άλλης πλευράς. Και της Αθήνας, δηλαδή, αλλά και της Αγκυρας. Επιτρέποντας να γίνει σαφές, με εύσχημο τρόπο θα μπορούσε να πει κάποιος, πως δεν συμμερίζεται τις τουρκικές απαιτήσεις.

Παρουσίες

Ολο το ΠΑΣΟΚ πέρασε από την εκδήλωση του Στέφανου Παραστατίδη την Κυριακή στο Γκαίτε για το δίπολο «Δημοκρατία vs Αυταρχισμός» – από μικρούς, όπως τον γραμματέα νεολαίας Γιώργο Τσούμα (που ήταν και συντονιστής) έως τους πιο μεγάλους, όπως τον Απόστολο Κακλαμάνη. Μεταξύ αυτών και η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού, Αννα Διαμαντοπούλου, αλλά και αρκετά στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης (πλην του Παύλου Γερουλάνου, που είχε ενημερώσει για την απουσία του λόγω εορτασμών). Υπήρξαν όμως και άλλες παρουσίες, όπως ο Χρήστος Ράμμος και ο Γιάννης Βούλγαρης, ενώ το παρών έδωσαν ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης και ο Βαγγέλης Καλπαδάκης από το Ινστιτούτο Τσίπρα.

Στα ινστιτούτα

Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος, στην πλατεία Κουμουνδούρου. Η ατζέντα της συζήτησης δεν αφορά τον Τσίπρα (αν και δεν αποκλείεται ποτέ να τεθεί το θέμα, είχαμε και αποκάλυψη του εξωφύλλου χθες), αλλά την κατάσταση που επικρατεί στα κομματικά ΜΜΕ – μια πληγή που παραμένει ανοιχτή και για τους ίδιους τους υπαλλήλους – και για το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς, που υπό τη Μαρία Ρεπούση δεν θέλει να μένει ανενεργό όσο ένα άλλο Ινστιτούτο (που πρόσφατα απέκτησε επιστημονική επιτροπή) έχει πάρει όλο το επικοινωνιακό «χαρτί». Γι’ αυτό, ακούω, επιδιώκει και ευρύτερες συνεργασίες.

Μονομαχία

Την ερχόμενη Δευτέρα – και εκτός απροόπτου – ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ομως πόσα μέτωπα μπορούν να ανοίξουν σε αυτήν τη μονομαχία; Πρώτον, μέχρι τότε, δύο πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Λευτέρης Αυγενάκης (σήμερα) και ο Μάκης Βορίδης (αύριο) θα καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή, ενώ το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ κλυδωνίζεται από την υπόθεση των ΕΛΤΑ και τον αντίκτυπο που έχει στην περιφέρεια. Δύσκολα η συζήτηση θα παραμείνει εντός πλαισίου, με δεδομένη τη διάθεση της Χαριλάου Τρικούπη να «χτυπάει» όποτε βρίσκει ευκαιρία. Υπάρχει, βέβαια, πλέον και ο «κόφτης».

Κουΐζ

Ποιος (αυτοδιοικητικός) ομιλητής αποσύρθηκε από την επικείμενη κοινή εκδήλωση του Δικτύου της Αννας Διαμαντοπούλου και του Δήμου Αθηναίων υπό τον Χάρη Δούκα, παρότι είχε ανακοινωθεί;