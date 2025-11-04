Τη μεγάλη εβδομάδα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ενεργειακής διπλωματίας διανύουμε, όχι μόνο με τη δυναμική άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αλλά και με τη διήμερη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC) που θα ανοίξει τις πόρτες της μεθαύριο στο Ζάππειο. Η φετινή ατζέντα θα επικεντρωθεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, στην ανάπτυξη νέων υποδομών LNG και στην ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, μέσω του οποίου η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κεντρική πύλη διοχέτευσης αμερικανικού LNG προς τη Βαλκανική, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Οπως σας είχα πληροφορήσει εγκαίρως, το «παρών» θα δώσουν εκπρόσωποι ξένων κυβερνήσεων, με πρώτη και καλύτερη την αμερικανική, την οποία θα εκπροσωπήσουν ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρίγκας, ενώ εκεί, ως γνωστόν, θα είναι και η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ. Τον ρόλο του οικοδεσπότη έχει αναλάβει ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ θα παρευρίσκονται επίσης οι Βασίλης Κικίλιας, Δημήτρης Παπαστεργίου, Κυριάκος Πιερρακάκης και Νίκος Τσάφος, ο κύπριος υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, ο υπουργός Ενέργειας της Λιθουανίας Ζιγίμαντας Βαϊτσιούνας και ο υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Ρομάν Ανταράκ.

Το πέρασμα Μητσοτάκη

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο P-ΤΕC δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ακούω, όμως, ότι θα κάνει ένα πέρασμα από το Ζάππειο την Παρασκευή, την ημέρα που θα πραγματοποιηθούν οι πολιτικές ομιλίες και θα είναι συγκεντρωμένη όλη η ομάδα των ξένων αντιπροσωπειών. Ισως να κάνει και κάποιο πολύ σύντομο τυπικό χαιρετισμό, εκτός προγράμματος. Πληροφορούμαι, βέβαια, ότι τον αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ θα τον συναντήσει νωρίτερα. Εκτός απροόπτου αύριο, Τέταρτη, θα τον υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τι λέει η μηνυτήρια αναφορά για το Λαύριο

Σας είχα γράψει για την υπόθεση των εκρηκτικών που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) στο Λαύριο, όπου προκλήθηκε προσφάτως μια πυρκαγιά που κορύφωσε την τεράστια ανησυχία των κατοίκων και φορέων της περιοχής. Πρόκειται για 205 τόνους ισχυρών εκρηκτικών που βρίσκονται σε ελεύθερη μορφή, «ποτισμένα» στο υπέδαφος, σε συγκεντρώσεις άνω του ασφαλούς ορίου, όπως έχουν πιστοποιήσει μελέτη του ΕΜΠ, μια επιθεώρηση της TUV και άλλοι φορείς. Ακόμη 15 τόνοι «φυλάσσονται» σε κοντέινερ στο ίδιο σημείο, ενώ το εργοστάσιο εντάχθηκε σε κοινοπραξία με την τσεχική CSG για την παραγωγή πυρομαχικών και ΤΝΤ. Αυτό ήταν και το κίνητρο για την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς, μετά την πυρκαγιά, από έναν επιστημονικό φορέα, την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής. Η μηνυτήρια αναφορά επικαλείται εκθέσεις κινδύνου του ΕΜΠ και μελετητικής εταιρείας, παραθέτοντας μερικά ανησυχητικά ευρήματά τους.

Οι μελέτες κινδύνου

Σύμφωνα με τις εκθέσεις που επικαλείται η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, αποδεικνύεται ότι η εγκατάλειψη άνω των 200 τόνων εκρηκτικών προήλθε από «εσφαλμένη διαδικασία απενεργοποίησης χιλιάδων ναρκών, η οποία εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια». Διατυπώνονται, επίσης, ανησυχίες για τη μεγάλη καθυστέρηση του έργου απορρύπανσης του χώρου. Ενας σχετικός διαγωνισμός ακυρώθηκε πέρυσι κι έκτοτε εκκρεμεί. Το πλέον τρομακτικό στοιχείο αφορά τους κινδύνους που είχαν εντοπίσει οι παραπάνω μελέτες επικινδυνότητας. Εάν, λένε, προκληθεί έκρηξη των 205 τόνων «θαμμένου» ΤΝΤ, θα καταστραφεί «το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγικών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος, οι όμορες περιοχές, αλλά και τμήμα της πόλης του Λαυρίου».

«Ναι» από Σκέρτσο για την Εξεταστική

Στο τέλος της εβδομάδας (εκτός απροόπτου) θα επικαιροποιηθεί η λίστα των μαρτύρων της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα ζητηθεί να κληθούν και άλλοι υπουργοί, πρώην και νυν, του Μαξίμου. Τα ονόματα που ακούω από την αντιπολίτευση είναι: Ακης Σκέρτσος, Γιώργος Μπρατάκος και Γιώργος Μυλωνάκης. Ο τελευταίος έχει ήδη, από καιρό, πει ότι εφόσον κληθεί θα πάει. Χθες δήλωσε πρόθυμος και ο Σκέρτσος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας. Είπε πως οι γνώσεις του επί του θέματος είναι γενικές, λόγω μη αρμοδιότητας, αλλά «προφανώς και είμαι στη διάθεση της Επιτροπής εφόσον κρίνει ότι πρέπει να καταθέσω». Εσπευσε, πάντως, να τονίσει πως ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης «ουδεμία γνώση είχαν ή έχουν για έκνομες ενέργειες». Θα ερωτηθεί, εξ όσων μου έλεγε μέλος της Εξεταστικής, πώς γίνεται να μην είχαν μάθει τίποτα και να μην είχαν ενημερωθεί από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμβουλο του Μαξίμου Γρηγόρη Βάρρα που τα κατέθεσε όλα στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.