Και τώρα, τι κάνει ο Αταμάν; Ακόμη καλύτερα, τι ψάχνει ο (εκάστοτε) κόουτς όταν προκύπτουν μαζικοί τραυματισμοί παικτών; Είναι, πολύ απλά, η ιστορία της εφετινής Ευρωλίγκας. Της διοργάνωσης με τα απανωτά παιχνίδια και τον κίνδυνο που ελλοχεύει σε κάθε παρκέ.

Η ατυχία για τους Πράσινους έχει να κάνει με το εξής: λαβώθηκαν δύο παίκτες στις θέσεις των ψηλών. Εκεί που πονά από την αρχή της σεζόν ο ΠΑΟ ή για να ειπωθεί σωστότερα, εδώ και κάμποσους μήνες. Και σε τι θέση είναι τώρα ο Αταμάν; Εχει τον Λεσόρ και κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει πότε θα επιστρέψει στη δράση ο εκρηκτικός γάλλος σέντερ και βέβαια σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Υπάρχει ο Χολμς, παίκτης με ανοδική πορεία που μπαίνει στα πιτς για περίπου άλλες τρεις εβδομάδες. Το ίδιο διάστημα υπολογίζεται να λείψει ο Γιουρτσεβέν, όχι ένας σπέσιαλ σέντερ, σίγουρα όμως με ικανότητα να τελειώσει φάσεις κοντά στο καλάθι όταν δέχεται τις ασίστ κυρίως του Σλούκα ή και των υπόλοιπων συμπαικτών του. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το εξής: ο Παναθηναϊκός τον Νοέμβριο έχει να ανέβει βουνό: τρία κολλητά εκτός έδρας παιχνίδια, αυτά με Ερυθρό Αστέρα, Παρί και Ρεάλ. Μετά μέσα με Ντουμπάι και Παρτιζάν. Αυτονόητο είναι πως καμιά αναμέτρηση δεν θεωρείται περίπατος στην Ευρωλίγκα, κυρίως επειδή τα δεδομένα αλλάζουν από ματς σε ματς.

Πέρυσι, για όποιον το ξεχνά, ο Αταμάν προτίμησε να φέρει στο ΟΑΚΑ τον Γκάμπριελ, έναν ψηλό που δεν τον είχε στο μυαλό του ο προπονητής για βασικό και του ζήτησε να καλύψει, όπως και όσο γινόταν, το κενό του Λεσόρ. Δεν τα κατάφερε πλήρως και γι’ αυτό αποχώρησε ο παίκτης από το Νότιο Σουδάν για την Μπάγερν. Τώρα, ο Αταμάν βρίσκεται μπροστά σε δίλημμα: θα φέρει έναν αρκετά ποιοτικό φορ, ίσως από τους κομμένους στο ΝΒΑ, ώστε να βάλει δύναμη πυρός στη ρακέτα; ‘Η θα φροντίσει να πάει με τους Μήτογλου και Ερνανγκόμεθ στη θέση «5» και θα δει με ηρεμία και χωρίς βιασύνη τι είναι καλύτερο για το Τριφύλλι; Ο μεν έλληνας σέντερ αρέσκεται να βγαίνει προς τα έξω και επιχειρεί σουτ συνήθως με καλά ποσοστά ευστοχίας. Ο Ισπανός επίσης έχει το μακρινό σουτ, κατεβάζει όμως και ριμπάουντ γιατί διαθέτει ευφυία μπασκετική και ικανότητα στη συγκεκριμένη θέση.

Εν αναμονή αποφάσεων, συνεπώς. Αν και ο Παναθηναϊκός, ενώ μοιάζει πλήρης στις θέσεις των κοντών, στους ψηλούς ομολογουμένως δεν έχει την ανάλογη πληρότητα.