Ελπίζω να ξεμπλέξει κάπως ο Ανδρουλάκης και να οδηγήσει στις εκλογές το κόμμα που τον εξέλεξε δυο φορές για αρχηγό.

Θα έλεγα ότι αυτή είναι η κανονική φορά των πραγμάτων – μετά βλέπουμε…

Δεν ξέρω όμως πώς θα τα καταφέρει. Τα στελέχη του κόμματός του τον έχουν βάλει καταφανώς στο σημάδι.

Εκδηλώνουν κακή πίστη; Ενδεχομένως. Αλλά υπάρχουν και προφανείς αστοχίες. Για κανένα κόμμα δεν φταίνε «κάποιοι άλλοι».

Τρία παραδείγματα.

Πρώτο, η κηδεία Σαββόπουλου. Δέχομαι ότι ο Ανδρουλάκης δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Αλλά η λύση ήταν να εκπροσωπήσουν το ΠΑΣΟΚ ο Βαρδακαστάνης (;) και ο εκπρόσωπος Τσουκαλάς;

Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος σε όλη την Ελλάδα που θα τους θεωρούσε επαρκή εκπροσώπηση όσο συμπαθητικοί κι αν είναι;

Και τη στιγμή μάλιστα που στην ίδια κηδεία πήγαν ο Βενιζέλος, η Διαμαντοπούλου, ο δήμαρχος και άλλα στελέχη. Γιατί δεν θα μπορούσαν κάποιοι από αυτούς ή όλοι μαζί να εκπροσωπήσουν το ΠΑΣΟΚ απόντος του προέδρου του;

Δεύτερο, ο δήμαρχος της Αθήνας. Προφανώς έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη για το ΠΑΣΟΚ.

Ο άνθρωπος θέλει να μαζέψουν τους σουλατσαδόρους, τους αντιεξουσιστές και τους αριστεριστές, να αρχίσουν τα τάτσι-μίτσι-κότσι με τον Τσίπρα και να κάνουν κολληγιά με τα λεγόμενα «κινήματα».

Κανένα πρόβλημα και δικαίωμά του. Αλλά καταφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν συμμερίζεται αυτές τις απόψεις.

Αλλωστε αν τις συμμεριζόταν θα είχε βγάλει πρόεδρο τον δήμαρχο, όχι τον Ανδρουλάκη.

Ο οποίος όμως για ακατανόητους λόγους ανέχεται τη διγλωσσία. Αντί να φωνάξει τον δήμαρχο και να του πει φιλικά:

– Αδελφέ, ωραία τα λες. Αλλά αν ξανακούσω αυτή την μπουρδολογία θα σε στείλω στο κόμμα του Τσίπρα να τα λέτε παρέα κι από κοντά!

Τρίτο, ο Βενιζέλος. Δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μη θεωρεί ότι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με όλα τα στραβά, τα μπουρδουκλώματα και τις αστοχίες του, παραμένει ένα στέλεχος από τα καλύτερα του χώρου.

Αντιλαμβάνομαι ότι στο παρελθόν έχουν ειπωθεί διάφορα, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα… Αλλά για πολιτική μιλάμε. Αυτά ξεπερνιούνται και πρέπει να ξεπερνιούνται.

Είναι άραγε η ευκαιρία τώρα με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να ανακληθεί ο Βενιζέλος από την αποστρατεία της «μεταπολιτικής»;

Οχι φυσικά ως κατακτητής ή σωτήρας. Αλλά για να δώσουν όλοι μαζί τη μάχη των εκλογών, μπας και ξεκολλήσουν από το 13άρι του ΠΡΟ-ΠΟ.

Δεν θα συνεχίσω. Ούτε θέλω να γίνω μάντης κακών.

Απλώς υποψιάζομαι ότι αυτό το τουρλουμπούκι δεν οδηγεί σε μεγάλες επιτυχίες.

Καλώς Ή κακώς, δεν αρκεί να βρίζεις τον Μητσοτάκη για να τον κερδίσεις.