Είναι γεγονός που δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει, ότι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Κυριακής. Οταν ένας διαιτητής δεν μπορεί να ακολουθήσει το πνεύμα του νόμου και επιτρέπει να μην παιχθεί ποδόσφαιρο, τότε κάτι δεν κάνει σωστά. Στην εποχή του VAR η ακύρωση του γκολ του Γιόβιτς δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Βεβαίως αν αυτή η φάση ήταν εις βάρος της ΑΕΚ ίσως, λέω ίσως, να μην υπήρχε τόσο ενδελεχής έλεγχος…

Η ΑΕΚ από την άλλη, πραγματοποίησε μία ακόμα μέτρια εμφάνιση, αλλά ευτύχισε να βρει ένα χρυσό γκολ στις καθυστερήσεις που ήταν προϊόν συνεργασίας από αυτές ακριβώς που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Με τη λήξη του αγώνα και το γήπεδο να δονείται από τα συνθήματα εις βάρος του μακεδόνα διαιτητή, ο Μάριος Ηλιόπουλος επέλεξε να εκφράσει τα παράπονα(;), τη δυσαρέσκειά(;) του στον Παπαδόπουλο. Από την εικόνα γίνεται αντιληπτό πως ό,τι λέχθηκε ήταν μέσα στα απόλυτα όρια του σεβασμού. Αλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει και κάτι διαφορετικό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, θα υπήρχε αναφορά στο φύλλο αγώνα και άλλες ιστορίες.

Προσέξτε όμως. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ σε ένα ματς στο οποίο η ομάδα του υποστηρίζει ότι αδικήθηκε και χθες με διαρροή οι άνθρωποι της ΑΕΚ ανέφεραν ότι είναι τσαντισμένοι, επέλεξε να αφιερώσει 6,8 δευτερόλεπτα στο τόσο σοβαρό θέμα και στη συνέχεια να πάει να πανηγυρίσει προς το πέταλο.

Αλήθεια, υπάρχει έστω ένας, που να πιστεύει ότι η όποια διαμαρτυρία, ή τα όποια παράπονα ειπώθηκαν εκεί, θα έκαναν κάποιον που αφήνεται να εννοηθεί ότι έχει έρθει στοχευμένα να σου κάνει «ζημιά», να νιώσει άσχημα ή ότι θα έχουν κάποιον αντίκτυπο; Εγώ πάντως όχι!

Η ΑΕΚ δεν έχει καμία απολύτως δύναμη εκτός… ποδοσφαίρου. Το ότι κάποιοι επιδιώκουν να παρουσιάσουν τον Μάριο Ηλιόπουλο ως εν δυνάμει εξυγιαντή μάλλον ζούνε σε συννεφάκι. Και τα δομικά προβλήματα που έχει η ομάδα είναι πολύ πιο σοβαρά, αλλά φροντίζουν να τα βάζουν κάτω από το χαλάκι…