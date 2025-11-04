Δεν ξέρω αν η ολιγωρία στην ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις αλλαγές στα ΕΛΤΑ ήταν χρέος της διοίκησης του οργανισμού, όπως υποστηρίζει σαφώς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το βέβαιο είναι ότι το κόστος της ολιγωρίας το χρεώνεται η κυβέρνηση, όχι η διοίκηση του οργανισμού. Και το χρεώνεται αδίκως, διότι τα μέτρα εξυγίανσης του οργανισμού (κατάργηση καταστημάτων κυρίως) δεν επηρεάζουν την προσφορά των υπηρεσιών του οργανισμού.

Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ κλείνουν, επειδή το κόστος λειτουργίας τους είναι πολλαπλάσιο των εσόδων τους και, συνεπώς, η ύπαρξή τους οικονομικά δεν έχει νόημα. Ομως, ούτε οι υπάλληλοι απολύονται ούτε οι υπηρεσίες που παρέχουν καταργούνται. Αντί να διατηρούνται ταχυδρομεία, όπως π.χ. στο Τσεπέλοβο Ιωαννίνων, με ετήσια έσοδα 1.000 ευρώ και κόστος λειτουργίας 24.000, οι υπάλληλοι εξοπλίζονται με σύγχρονα αγροτικά οχήματα και όλο τον απαραίτητο ψηφιακό εξοπλισμό, ώστε, αντί ο πελάτης να πηγαίνει ο ίδιος στο ταχυδρομείο, να έρχεται το ταχυδρομείο στον πελάτη. Να σημειωθεί ότι η σχετική επένδυση σε οχήματα και ηλεκτρονικά μέσα έχουν ήδη γίνει από πλευράς των ΕΛΤΑ. Η συνεννόηση, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για εταιρείες και οργανισμούς, θα γίνεται τηλεφωνικά: θα σε ειδοποιούν για να παραλάβεις, θα τους ειδοποιείς για να στείλεις. Να με συγχωρείτε, αλλά εμένα μου φαίνεται πολύ καλύτερο αυτό το σύστημα, μιλώντας πάντα από την πλευρά του πελάτη. Θα το προτιμούσα, κρίνοντάς το και από την πλευρά του εργαζόμενου στα ΕΛΤΑ. Δεν είναι καλύτερα να γυρίζεις τα χωριά με το ωραίο SUV της υπηρεσίας, να γνωρίζεις κόσμο (κορίτσια, milf, gilf, αγόρια, αντρούκλες, κατσίκες, προβατίνες, ανάλογα με τα γούστα του καθενός) παρά να κάθεσαι σε μια καρέκλα όλη μέρα πίσω από ένα γκισέ;

Οι αλλαγές στη λειτουργία των ΕΛΤΑ δεν συνιστούν μόνο οικονομική εξυγίανση, αλλά και εκσυγχρονισμό. Είναι απορίας άξιο, λοιπόν, ότι αυτό η κυβέρνηση όχι μόνο δεν μπορεί να το πουλήσει στην κοινή γνώμη, αλλά δέχεται και κριτική από πάνω. Επαναλαμβάνω όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν φταίει ούτε η αντιπολίτευση ούτε τα ΜΜΕ που γκρινιάζουν καθ’ έξιν. Η ευθύνη είναι της κυβέρνησης.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της υπόθεσης. Μπορεί, εν τέλει, με όλη τη φασαρία που έγινε για το θέμα να επετεύχθη ο στόχος της ενημέρωσης του κοινού και μάλιστα δωρεάν. Διότι, αν τα ΕΛΤΑ είχαν κάνει την ενημερωτική καμπάνια που είχε ζητήσει ο κ. Χατζηδάκης, θα είχαν ξοδευτεί πολλά λεφτά σε διαφημιστικές και ΜΜΕ. Ομως, με τον θόρυβο που προκάλεσε η έκπληξη, η ενημέρωση έγινε. Εκ των υστέρων; Ναι, ήταν όμως εντελώς δωρεάν και ίσως και πιο αποτελεσματική. Γιατί, λέω εγώ, ποιος κάθεται να διαβάσει μια ολοσέλιδη καταχώριση στον κυριακάτικο Τύπο; Εναν ωραίο καβγά στα ΜΜΕ, όμως, κανείς δεν τον χάνει!

ΟΓΔΟΟΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η βρετανική μοναρχία υποχρεώθηκε σε μία ενέργεια πρωτοφανή στα περίπου 1.100 χρόνια της ύπαρξής της (μετρώντας από τον Εθελσταν, που πρώτος χρησιμοποίησε τον τίτλο «King of the English» το 927 μ.Χ.). O βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον αδελφό του, Ανδρέα, όλους τους τίτλους ευγενείας. Το σχετικό πρωτοσέλιδο της «Sun» ήταν απολαυστικό, αν και δυστυχώς το χιούμορ του τίτλου χάνεται στη μετάφραση: «The Andrew formerly known as Prince». Θυμίζω ότι ο άσωτος πρίγκιπας, που εμπλέκεται στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, είχε παραιτηθεί από τη χρήση τους, όμως η επίσημη αφαίρεσή τους είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ και, όπως λένε μεταφορικά οι ειδικοί, ισοδυναμεί με τη χρήση πυρηνικών όπλων στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Το παράδοξο, ωστόσο, είναι ότι ενώ ο Ανδρέας Μαουντμπάτεν-Γουίνζορ, όπως είναι πλέον το όνομά του, στερείται τίτλων, παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής! Βλέπετε, μπορεί να μην είναι πια πρίγκιπας και να μην αποκαλείται «υψηλότατος» (που ποτέ δεν ήταν, με ύψος 1,80 και κάτι είναι απλώς ψηλός – υψηλότατος είναι ο Αντετοκούνμπο), αλλά δεν παύει να είναι γιος της Ελισάβετ. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί το παιδί αυτό (σχήμα λόγου, αφού είναι 65 ετών) είναι τόσο ηλίθιο, ώστε δεν αποκλείεται να του μπουν ιδέες στο μυαλό για να μικρύνει την απόσταση που τον χωρίζει από τον θρόνο.