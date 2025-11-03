Την πρώτη συνάντηση γνωριμίας με το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ θα έχει σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την άφιξη της οποίας ανακοίνωσε επίσημα η αμερικανική πρεσβεία προχθές, μέσω ανάρτησης με την υποσημείωση πως η έλευσή της γεννά ανυπομονησία για την εξέλιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που, υπό την ηγεσία της, προσδοκάται να φτάσουν «σε νέα ύψη». Στα πρώτα μηνύματά της προς το ελληνικό κοινό, μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (την οποία η διπλωματική ιστορία θα καταγράψει ως την πρώτη γυναίκα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Αθήνα) έκανε εκ νέου λόγο για «εκπληκτική τιμή» που βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ υπογράμμισε τους άρρηκτους ελληνοαμερικανικούς δεσμούς που μέσω της θητείας της θα αναβαθμιστούν σε «νέα υψηλότερα επίπεδα». Η ίδια πρόσθεσε πως αποτελεί «ιδιαίτερη τιμή» να εκπροσωπεί «προσωπικά» τον πρόεδρο Τραμπ, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για τη θερμή υποδοχή που της επεφύλαξαν κατά τη διάρκεια του πρώτου 48ώρου της επί ελληνικού εδάφους.

Θερμή υποδοχή

Πράγματι, στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση σε δεξίωση για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο με περίπου 300 καλεσμένους από το διπλωματικό, πολιτικό και επιχειρηματικό στερέωμα, η ίδια έτυχε θερμής υποδοχής, παρουσία στελεχών της αμερικανικής πρεσβείας και τριών μελών της ελληνικής κυβέρνησης – Νίκος Δένδιας, Βασίλης Κικίλιας, Χάρης Θεοχάρης –, οι οποίοι της ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην απαιτητική αποστολή που της ανατέθηκε. Το πρώτο Σαββατοκύριακο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα ολοκληρώθηκε χθες με μια μουσική γιορτή προς τιμήν της σε νυχτερινό κέντρο. Κοινό μυστικό αποτελεί δε πως σχεδιάζεται άμεσα η ίδια να επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβυθούσα, από όπου και θα δώσει έμφαση στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στο πλαίσιο της ενεργειακής στρατηγικής των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Με την άφιξη της Γκίλφοϊλ είναι πλέον σαφές πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την οριστικοποίηση ενός τετ α τετ του έλληνα Πρωθυπουργού με τον αμερικανό πρόεδρο, την ώρα που αναμένεται στην Αθήνα και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ και ενώ υπάρχει στον ορίζοντα η αναθέρμανση του σχήματος «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), για τους σκοπούς του οποίου θα εργαστεί και η ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Τετάρτη στο Μαξίμου

Παρά την έντονη κινητικότητα και την εξωστρέφεια του πρώτου 48ώρου, η πρώτη επίσημη υποχρέωση της νέας πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα αναμένεται αύριο καθώς είναι προγραμματισμένο να μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Μεθαύριο, Τετάρτη, η ίδια αναμένεται να συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αργότερα την ίδια ημέρα θα παραθέσει δεξίωση στην ανακαινισμένη πρεσβευτική κατοικία προς τιμήν των αμερικανών υπουργών Νταγκ Μπέργκαμ (Εσωτερικών) και Κρις Ράιτ (Ενέργειας), που έρχονται στην Αθήνα με αφορμή το ενεργειακό συνέδριο (P-TEC) που συνδιοργανώνoυν το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας με την ελληνική κυβέρνηση στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Παρούσα στο Ζάππειο και τις δύο ημέρες θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναμένεται να καταστήσει σαφές εξαρχής πως το στίγμα της θητείας της δεν σχετίζεται με μια απλή διαχείριση των σχέσεων ΗΠΑ – Ελλάδας, αλλά με μια αποστολή αναβάθμισης των διμερών σχέσεων, με τη χώρα μας να αναλαμβάνει ρόλο – κλειδί στα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά πρότζεκτ, την άμυνα και την τεχνολογία.