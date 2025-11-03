Εφτασε η εβδομάδα των υπουργών στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να πιάσει «κόκκινο». Σύμφωνα με το οριστικό πρόγραμμα των καταθέσεων, η εβδομάδα θα ανοίξει με τον πρώην γενικό γραμματέα Γιώργο Στρατάκο, μια κατάθεση που θα έχει πολύ «ψωμί». Θυμίζω ότι είχε παραιτηθεί όταν είχαν δημοσιευτεί οι μαγνητοφωμένοι διάλογοί του με τον «Φραπέ». Αύριο, Τρίτη, ξεκινά το σερί των υπουργών με τον Γιώργο Τσακίρη και τον Κώστα Τσιάρα, που οπωσδήποτε θα πιεστεί πολύ, καθώς έχει στα χέρια του την καυτή πατάτα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα κληθεί να τοποθετηθεί και για την υπό εξέλιξη μεταφορά του οργανισμού στην ΑΑΔΕ και τις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων.

Τα φώτα σε Αυγενάκη – Βορίδη

Την Τετάρτη θα αρχίσουν να σερβίρονται οι σπεσιαλιτέ. Τότε θα καταθέσει ο Λευτέρης Αυγενάκης, ένας εκ των δύο υπουργών που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ελεγχθούν για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα σχετικά με τις πράξεις παραλείψεις τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη θα εμφανιστούν οι Γιώργος Γεωργαντάς και Σπήλιος Λιβανός. Και την Παρασκευή το δράμα θα κορυφωθεί με την κατάθεση του Μάκη Βορίδη. Ο οποίος διαμηνύει ότι θα πάει ορεξάτος για να απαντήσει σε όλα. Ενημερώνω από τώρα για να πάρετε ποπ κορν. Αμέσως μετά την κατάθεση Βορίδη αναμένεται να ακολουθήσει η επικαιροποίηση της λίστας μαρτύρων στην οποία αναμένεται να προστεθούν νυν και πρώην υπουργοί, όπως ο Γιώργος Μυλωνάκης, αλλά και οι «Φραπέδες», «Χασάπηδες» και συναφή παρατσούκλια.

Αναζητούνται γενναίοι

Μιας κι έπιασα τη Βουλή, να πω ότι δεν θα ήθελα καθόλου αυτές τις ημέρες να είμαι στη θέση του Μάξιμου Χαρακόπουλου, δηλαδή του διαύλου μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ και της ηγεσίας, τις μέρες που είναι όλοι στα κάγκελα με τα ΕΛΤΑ. Για να καταλάβετε τι εννοώ, αρκεί να σας πω ότι την Τρίτη συνεδριάζουν στη Βουλή οι επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση ΣΥΡΙΖΑ που έκανε δεκτή η ΝΔ για να «αποσυμπιέσει» το κλίμα, καλώντας εκεί τους υπουργούς και τις διοικήσεις Υπερταμείου και ΕΛΤΑ. Ομως τα περισσότερα γαλάζια μέλη των επιτροπών αυτών, μαζί και οι προεδρεύοντές τους (Πέτσας και Μαρκόπουλος) έχουν ήδη πάρει θέση κατά της κυβερνητικής απόφασης να κλείσουν τα υποκαταστήματα. Αναμένω με πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, να δω ποιος γενναίος νεοδημοκράτης βουλευτής θα βγει να το υπερασπιστεί.

Δύο συναντήσεις για τα Eurofighter

Δύο διπλωματικές συναντήσεις γίνονται αφορμή για να διαμηνύσει η Αθήνα στο Λονδίνο τις ελληνικές σκέψεις για την απόκτηση των Eurofighter από την Αγκυρα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, εξάλλου, παίζει κεντρικό ρόλο στην προμήθεια αυτή, την οποία στήριζε εξαρχής, ως συμπαραγωγός χώρα του μαχητικού. Μια στήριξη που κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα με την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης 20 Eurofighter Typhoon στην Τουρκία από τον Κιρ Στάρμερ και τον Ερντογάν, μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγές μαχητικών των τελευταίων δεκαετιών για τη βρετανική αμυντική βιομηχανία. Προχθές, στο περιθώριο του φόρουμ Manama Dialogue στο Μπαχρέιν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνάντησε τη βρετανή ομόλογό του, Ιβέτ Κούπερ και της μετέφερε την ελληνική θέση για την παραπάνω συμφωνία, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα δεν θέτει μεν θέμα απαγόρευσης πώλησης εξοπλιστικών στην Τουρκία, επιμένει, ωστόσο, στην ανάγκη να υπάρχουν προϋποθέσεις για την προστασία των συμμαχικών χωρών. Κοινώς, να μην μπορούν να τα χρησιμοποιούν εναντίον ημών και της Κύπρου. Τα ίδια αναμένεται να διαμηνύσει και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, στον άγγλο ομόλογό της, Στίβεν Ντότι, στη συνάντηση που θα έχουν για την καθιερωμένη ετήσια ανασκόπηση του Διμερούς Στρατηγικού Πλαισίου Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Καρυστιανού και το «Κύμα»

Φούντωσαν και πάλι οι φήμες για την ίδρυση κομματικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού, προκαλώντας την οργή της, έπειτα από ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου που προαναγγέλλει νέο σχηματισμό με το όνομα «Κύμα». Αναρτώντας όνομα, λογότυπο και μία (υπό κατασκευή) ιστοσελίδα. Θυμίζω ότι ο Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής στη ΝΔ επί Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, είχε δηλώσει πως έχει φιλική σχέση με την Καρυστιανού. Στην ανάρτησή του αναφέρεται σε αυτήν ευθέως: «Η Μαρία ενεργοποίησε το κοινωνικό σύνολο και μας κάλεσε να αυτενεργήσουμε» γράφει, «εμείς – οι απλοί πολίτες – νοιαζόμαστε κι αποκρινόμαστε». Η αντίδραση της Καρυστιανού, όμως, προς όσους υπέθεσαν ότι εμπλέκεται στο εγχείρημα, ήταν ιδιαίτερα έντονη, χαρακτηρίζοντας δόλια διασπορά ψευδών ειδήσεων «ότι δήθεν κάνω κόμμα».