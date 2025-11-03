Ενα βήμα μπροστά, δύο πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση στον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημα της σεζόν, αυτή παραμένει ακόμα και σήμερα που μπήκε Νοέμβριος, που οι Πράσινοι έχουν τρίτο προπονητή στον πάγκο τους, αλλά παλεύουν να βρουν σταθερότητα, καλή απόδοση και κάτι που θα τους ξυπνήσει και θα τους επαναφέρει στην πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε και στον Βόλο, χάνοντας κι άλλο έδαφος στον βαθμολογικό πίνακα και κινδυνεύει να χάσει το πρωτάθλημα που ήταν ο… αυτοσκοπός του από τον Νοέμβριο. Αν δεν το έχει χάσει ήδη δηλαδή, μιας και η απόσταση από την κορυφή είναι πολύ μεγάλη, οι Πράσινοι δεν έχουν παίξει καν ακόμα με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ τα δύο από τα τρία ντέρμπι στον δεύτερο γύρο τα έχουν εκτός έδρας. Πλέον όχι απλά δεν μπορούν να μιλούν για κατάκτηση του πρωταθλήματος (λέξη που – όχι τυχαία – δεν την ξεστόμισε ο Μπενίτεθ), αλλά ο στόχος θα είναι να προλάβουν το τρένο της τετράδας και… βλέπουμε.

Και δεν είναι υπερβολή να το σκεφτεί και να το πει κάποιος αυτό, από τη στιγμή που έχει συμπληρωθεί σχεδόν το 1/3 του πρωταθλήματος, αλλά ο Παναθηναϊκός όχι απλά παραμένει μακριά από την κορυφή αλλά κυνηγά εκτός από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ομάδες όπως ο Λεβαδειακός και ο Βόλος που είναι πιο ψηλά απ’ αυτόν, αλλά και οι Κηφισιά και ο Αρης που είναι ισόβαθμοι με εκείνον. Δεν αποτελεί δικαιολογία και δεν θα αποτελεί εσαεί δικαιολογία το «έχει ένα ματς λιγότερο». Μήπως είναι κανείς σίγουρος ότι μπορεί στην κατάσταση που βρίσκεται να κερδίσει αυτό το ματς με τον ΟΦΗ που έχει αναβληθεί;

Οι Πράσινοι έχουν δομικά προβλήματα στο ρόστερ τους, έχοντας χάσει μέσα στο καλοκαίρι τρεις από τους παίκτες που αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της ομάδας: Ουναΐ, Μαξίμοβιτς και Ιωαννίδη. Δεν έχουν καταφέρει όχι απλά να τους αντικαταστήσουν, αλλά ούτε να… καμουφλάρουν τις συγκεκριμένες απώλειες. Ο Μπενίτεθ δεν είναι μάγος, ούτε είναι ο… Χριστός για να βαφτίσει το κρέας… ψάρι. Χρειάζεται τα κατάλληλα υλικά. Και πιθανόν να χρειαστεί σύντομα να αναθεωρήσει και να σκεφτεί περισσότερο το πώς θα χτίσει για τα επόμενα χρόνια.