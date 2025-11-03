Οι συμπολιτευόμενοι πληροφορήθηκαν «με δυσάρεστη έκπληξη» πως μπαίνει λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ – και δεν την κράτησαν για τους εαυτούς τους, τη μοιράστηκαν με τους ακολούθους τους στα σόσιαλ μίντια και τους αναγνώστες των παραδοσιακών μίντια. Κάποιοι έσπευσαν να επισημάνουν στην κυβέρνηση πώς οφείλει να λειτουργήσει, «υπάρχει η τεχνοκρατική αντιμετώπιση του θέματος, υπάρχει όμως και η κοινωνική», της είπαν. Αλλοι το έριξαν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, κατέθεσαν ερωτήσεις κι αναφορές στους αρμόδιους υπουργούς. Μερικοί ψιθύρισαν και κακίες για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος αν και δεν έχει αρνηθεί τον ρόλο του Σούπερμαν των αποκρατικοποιήσεων στο παρελθόν, τώρα ξεκαθαρίζει ότι η πατρότητα αυτής της αναδιάρθρωσης δεν του ανήκει.

Η γαλάζια κινητοποίηση δεν είναι ανεξήγητη. Οι πολίτες που συνεχίζουν να επισκέπτονται τα φυσικά καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι, δηλαδή, προνομιακές για τη ΝΔ εκλογικές ομάδες. Η «αναδίπλωση» – η απόφαση να κλείσουν σήμερα μόνο υποκαταστήματα σε Αθήνα, πρωτεύουσες των νομών και μεγάλα αστικά κέντρα και να παραμείνουν ανοιχτά για τρεις ακόμη μήνες εκείνα που βρίσκονται σε χωριά, νησιά και μικρούς οικισμούς – μετρίασε κάπως τις αντιδράσεις των νεοδημοκρατών εθνοπατέρων αλλά δεν αρκεί για να κυκλοφορήσουν αμέριμνοι στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Ορμή

Η νέα αναταραχή στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης δεν μαρτυρά μόνο την ευκολία με την οποία μεγαλώνει πια η απόσταση ανάμεσα σε κυβέρνηση και συμπολίτευση (μια και πολλοί από τους βουλευτές που εξανίστανται δεν ανήκουν στους συνήθεις υπόπτους των εσωκομματικών βραχυκυκλωμάτων). Φανερώνει και κάτι σημαντικότερο για τη χιλιοδιαφημισμένη μεταρρυθμιστική ορμή των κυβερνώντων. Τα ΕΛΤΑ καταγράφουν ζημιές πάνω από τρεις δεκαετίες, ενώ όποιος έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τους έχει έρθει αντιμέτωπος με όλες τις δυσλειτουργίες ενός σχεδόν αρχαϊκού γραφειοκρατικού μοντέλου – οπότε, είναι μάλλον περιττό να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη η «οξύτητα του προβλήματος». Κι όμως, εδώ και έξι χρόνια, το αρμόδιο υπουργείο μιας κυβέρνησης που είχε υποσχεθεί να φέρει την Ελλάδα 2.0 δεν κατόρθωσε να εξυγιάνει τον οργανισμό που ίδρυσε ο Καποδίστριας το 1824. Σύμφωνα με την επίσημη δικαιολογία, το μέτωπο άνοιξε επειδή οι τεχνοκράτες μάνατζερ δεν «επικοινώνησαν» σωστά τις ειλημμένες από τις αρχές Οκτωβρίου αποφάσεις στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, το σχέδιο εκσυγχρονισμού που εφαρμόστηκε το 2020, όπως κι οι ανάλογες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το 2023, δεν απέδωσαν καρπούς. Αρα, νομιμοποιείται κανείς να υποθέσει πως στην περίπτωση των ΕΛΤΑ η κυβέρνηση δεν έδειξε όλο τον ζήλο για μεταρρυθμίσεις που διατυμπανίζει πως έχει.