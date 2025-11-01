«Η Νέα Υόρκη δεν είναι για πούλημα» είναι το κεντρικό σύνθημα στις συγκεντρώσεις του Ζόραν Μαμντάνι, υποψήφιου των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της αμερικανικής μεγαλούπολης. O γεννημένος στην Ουγκάντα, 34χρονος μουσουλμάνος πολιτικός, έχει σοσιαλδημοκρατική ατζέντα και προτείνει την αύξηση της φορολογίας σε μεγάλες εταιρείες και πλούσιους κατοίκους της πόλης για να καλυφτούν δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, όπως το πάγωμα των ενοικίων, η δημιουργία δημόσιων παντοπωλείων, δωρεάν παιδικοί σταθμοί και δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να προηγείται για τις εκλογές της Τρίτης, ειδικά από τότε που ο Τραμπ απείλησε πως θα του δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα «εάν εκλεγεί». Αν τα καταφέρει, θα γίνει το νέο αστέρι των Δημοκρατικών.

Tη μάθαμε να καλύπτει πολέμους για το CNN και να παίρνει σκληρές συνεντεύξεις από ηγέτες από όλο τον κόσμο. Τώρα η Κριστιάν Αμανπούρ καλείται να δώσει, για δεύτερη φορά, έναν προσωπικό αγώνα. Αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει ξανά καρκίνο των ωοθηκών, τέσσερα χρόνια αφότου ανακοίνωσε την αρχική της διάγνωση. «Το έχω ξανά, αλλά αντιμετωπίζεται πολύ καλά», είπε η 67χρονη βρετανοϊρανή δημοσιογράφος, που αποφάσισε να το γνωστοποιήσει «επειδή ήθελα να βοηθήσω στην ενημέρωση για την υγεία. Ηθελα να πω τι μου είχε συμβεί, επειδή ένας από τους λόγους που έλαβα τόσο γρήγορη φροντίδα ήταν επειδή άκουσα το σώμα μου και πήγα κατευθείαν στους γιατρούς. Γι’ αυτό, προσπαθείτε να ακούτε το σώμα σας».

Mια μικρή, στρογγυλή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης, ένα chatbot που κρέμεται με μια αλυσίδα γύρω από τον λαιμό. Η συγγραφέας Μαντλίν Αγκελερ αποφάσισε να τη χρησιμοποιήσει για μια εβδομάδα, μιλώντας συνεχώς μαζί της. Την πήρε σε μια συνάντηση με φίλους, παρακολούθησαν μια ιστορική σειρά στην τηλεόραση, πήγαν για ψώνια. «Στην αρχή θύμωνα», περιγράφει. «Ακουγα μια φωνή χωρίς εσωτερικότητα να με ενθαρρύνει σε ό,τι έκανα, σαν να είμαι 8χρονο». Στο τέλος της εβδομάδας είχε βαρεθεί τις κοινοτοπίες του «Λέιφ», όπως ονόμασε τη συσκευή, «που θέλει να ακούσει το πώς πέρασες την ημέρα, αλλά δεν έχει ιστορία, ανέκδοτα, αδυναμίες, ανασφάλειες ή δικές της απόψεις. Η ετερότητα είναι εκείνη που κάνει τις σχέσεις πολύτιμες».

Στο προσκήνιο του παγκόσμιου τένις βρίσκεται από σήμερα έως τις 8 Νοεμβρίου η Αθήνα. Το μπασκετικό Τ-Center (ΟΑΚΑ) μετετράπη σε ένα όμορφο τενιστικό συγκρότημα και θα υποδεχθεί το τουρνουά της ΑΤΡ που, μαζί με την οικογένειά του, έφερε στην Ελλάδα ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο σέρβος σούπερ σταρ, ύστερα από την αντιπαράθεσή του με τη σερβική κυβέρνηση, επέλεξε ως πόλη διαμονής του την ελληνική πρωτεύουσα και φέρεται να μεσολάβησε ώστε το Serbian Open να ντυθεί στα γαλανόλευκα και να μετονομαστεί σε Hellenic Championship. Μεγάλα ονόματα των κορτ εκτός από τον Νόλε, θα πάρουν μέρος, όπως ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Σταν Βαβρίνκα, ο Γιακούμπ Μένσικ και ο Γίρι Λεχέτσκα. Στόχος του να γίνει το τουρνουά ένα από τα καλύτερα του κόσμου.