Εν αναμονή της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ τη Δευτέρα, όλες οι εσωκομματικές πλευρές ετοιμάζονται να «μιλήσουν στα όργανα». Και δημόσια όμως δεν μοιάζουν να βαδίζουν όλοι στο ίδιο μήκος κύματος –παρότι οι τόνοι παραμένουν χαμηλοί, οι αιχμές για θολή γραμμή και για λάθη που αφορούν ακόμα και τον πρόεδρο του κόμματος είναι εμφανείς και στον δημόσιο διάλογο. Αν υπολογίσει, δε, κάποιος πως στη συνεδρίαση της Δευτέρας δεν θα δώσει το παρών ο πιο «συνήθης ύποπτος» σε διαφοροποιήσεις και κριτική, ο Χάρης Δούκας (ο δήμαρχος Αθηναίων θα απουσιάζει στο Ρίο ντε Zανέιρο, για τη Διάσκεψη για το Κλίμα), τότε μένει να φανεί πώς θα τοποθετηθούν οι υπόλοιποι πρώην υποψήφιοι πρόεδροι, που θα δώσουν κανονικά το παρών, όπως ο Παύλος Γερουλάνος και η Αννα Διαμαντοπούλου.

«Ισως ήταν λάθος» η άδεια καρέκλα στην κηδεία

Οι δημόσιες παρεμβάσεις και των δύο χθες δεν πέρασαν απαρατήρητες. Με εμφανή απόσταση από την επίσημη κομματική γραμμή πως η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου μεγεθύνθηκε από την προπαγάνδα της ΝΔ, ο Παύλος Γερουλάνος παραδέχθηκε (Σκάι) πως «ίσως ήταν λάθος» που έμεινε άδεια η καρέκλα του προέδρου: «Λάθη θα γίνονται πάντα, στο χέρι μας είναι να τα διορθώνουμε. Αυτά τα λάθη δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να καθηλώσουν σήμερα τα στελέχη μας, η δουλειά των οποίων είναι να βγούμε μπροστά και να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το τελευταίο Σαββατοκύριακο ένιωσα ένα κράτημα και το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η ώρα να βγούμε έξω (…) πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε για να βγούμε μπροστά». Υπερασπίστηκε και τις διαφορετικές απόψεις που ακούγονται: «Αυτό δεν με φοβίζει καθόλου, αντίθετα. Σας λέω ότι η σοβαρή πολιτική συζήτηση, που συνθέτει απόψεις, είναι αυτή που δίνει πραγματικά στον χώρο μας δύναμη».

Η γραμμή του ΠΑΣΟΚ «δεν είναι καθαρή»

Μόλις λίγες ώρες αργότερα η Αννα Διαμαντοπούλου άφησε αιχμές για την καθαρότητα της γραμμής του κόμματος, αλλά μίλησε και για το προφίλ του Ανδρουλάκη: «Είναι ισχυρός αρχηγός, εξελέγη δύο φορές. Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του» σχολίασε (Σκάι), τονίζοντας παράλληλα πως πρόκειται για ένα «συνολικό ζήτημα» που αφορά και τις επιθέσεις που δέχεται, αλλά και το γεγονός ότι «εσωτερικά δεν έχουμε ειρήνη». Ξεκαθάρισε πως ο Ανδρουλάκης είναι «εκλεγμένος αρχηγός, με αυτόν πρέπει να πάμε στις εκλογές. Ουδείς είναι τέλειος, τα προβλήματα να τα διορθώνουμε και όχι να επιτιθόμαστε» και, όταν ρωτήθηκε για την απουσία του από την κηδεία, απάντησε πως το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε θεσμικά: «Η προσωπική επιλογή για τη συμμετοχή είναι κάτι που δεν θα το κρίνω».

Πιο σαφή ήταν τα σημεία που τέθηκαν για την πολιτική του κόμματος, καθώς η επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού παραδέχτηκε πως η γραμμή του ΠΑΣΟΚ «δεν είναι καθαρή». Πρώτο εξ αυτών, στην οπτική της Διαμαντοπούλου, είναι η αμφίπλευρη διεύρυνση: «Για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να κατανοήσουμε ότι σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους είχαν διαφορετικές απόψεις. Αλλοι μπορεί να υποστήριξαν τον κ. Μητσοτάκη πριν από πέντε ή έξι χρόνια, άλλοι μπορεί να υποστήριξαν τον κ. Τσίπρα σε πολύ δύσκολες στιγμές για το ΠΑΣΟΚ» σχολίασε, περιγράφοντας εμμέσως και την παραίτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου από διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Ανδρουλάκη. «Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης με τις κραυγές και τις ύβρεις» επισήμανε, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει μια «καθαρή μετωπική, πολιτική και τεκμηριωμένη, αντιπαράθεση με τη ΝΔ», αλλά και «καθαρή θέση απέναντι σε όσους οργανώνουν το φαινόμενο Τσίπρα, ενός ανθρώπου που αμαύρωσε το προοδευτικό κίνημα και διέλυσε το κόμμα του».