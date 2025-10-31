«Τι κοινό έχουμε;», αναρωτήθηκε ον κάμερα ο Σωκράτης Φάμελλος. «Εχουμε», απάντησε, «την κοινή μας πορεία, την ιστορία μας, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εχουμε και έναν κοινό στόχο, την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής και τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές με παράλληλους δρόμους αλλά με κοινό στόχο. Οι δρόμοι αυτοί οφείλουν να συγκλίνουν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συγκλίνουν». Αν υπήρχε στην Κουμουνδούρου καλύτερος τακτικιστής από τον Τσίπρα, θα έλεγα ότι έτσι τα όμορφα rebrandings, όμορφα καίγονται.

Εικόνα

Η Αννα Διαμαντοπούλου δεν αρνήθηκε πως η εικόνα του Ανδρουλάκη «έχει ζητήματα». Παρ’ όλα αυτά, αφού δήλωσε ότι μ’ εκείνον πρέπει να πάνε στις εκλογές, έσπευσε να επισημάνει το σημαντικότερο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ κατά τη δική της άποψη: την απουσία καθαρής γραμμής. «Το ΠΑΣΟΚ», γι’ αυτήν, «δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης με κραυγές και ύβρεις. Θα είναι ένα κόμμα που πρέπει να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση ώστε να πείσει τους πολίτες». Σύμφωνοι, αλλά μερικές φορές η εικόνα – αρχηγική, εσωκομματική και πάει λέγοντας – είναι το μήνυμα.

Αιχμές

Δεν τον ενοχλούν καθόλου οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις τον Παύλο Γερουλάνο. Δεν τον φοβίζουν, συμπλήρωσε, οι διαφορετικές απόψεις εντός ΠΑΣΟΚ. «Δεν μπορεί το δικό μας κόμμα να μην έχει αιχμές, να μην έχει προτάσεις. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για ένα κοινό καλό και εγώ δεν βλέπω κανέναν αυτήν τη στιγμή που δεν είναι έτοιμος να παλέψει», εξήγησε. Πολλοί, πάντως, περιμένουν με ποπ-κορν να δουν τι θα συμβεί στα πασοκικά ενδότερα όταν η κολλημένη βελόνα αρχίσει να γίνεται αιχμηρή.

Κόφτης

Ψηφίστηκαν οι αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής. «Το ΚΚΕ διαφωνεί με το διοικητικό μέτρο του κόφτη και διαφωνούμε επίσης με την κατάχρηση του χρόνου ομιλίας. Πρόκειται για φαινόμενο αυταρχικότητας που παρέχει άλλοθι στην κυβέρνηση», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος. Ωστόσο, συμφωνεί με τη διάταξη που φωτογραφίζει την Κωνσταντοπούλου (εκείνη που καταργεί το προνόμιο της διπλής ιδιότητας, το οποίο εκμεταλλεύεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για να μιλάει συνέχεια). Λογικό, ποιος αντέχει τόση φιμωμένη φλυαρία;