Μετά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στα social media διαδόθηκαν οι φωτογραφίες δύο μαθητριών, εκθέτοντας τα πρόσωπα δύο ανήλικων σε σχολιασμό απίστευτης σκληρότητας, έως και χυδαιότητας. Πρόκειται για δύο κορίτσια που παρήλασαν ως σημαιοφόροι (άρα άριστες μαθήτριες) έχοντας βάλει πάνω στη στολή τους ένα μικρό σήμα καρπουζιού, ως συμβολισμό της σημαίας της Παλαιστίνης. Το ένα κορίτσι φορούσε, επίσης, μαντίλα.

Οι εικόνες διαδόθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα από λογαριασμούς ανώνυμους, γνωστούς για την «αυθόρμητη» υποστήριξη της κυβέρνησης, αλλά και επώνυμους, στελεχών της ΝΔ και συνεργατών υπουργών που απαιτούσαν να υποστούν συνέπειες τα παιδιά και τα σχολεία τους, για έναν απολύτως ανώδυνο και σιωπηλό εφηβικό ακτιβισμό. Αναγκάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να απαντήσει ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας «θα ενημερωθεί».

Λίγες μέρες πριν, η ιδιοκτήτρια ενός παιδικού σταθμού, που συχνά αναρτά βιντεάκια στα social media για ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση νηπίων, σχολίασε πως ίσως δεν είναι αναπτυξιακά σκόπιμο για παιδιά 2-4 ετών να κάνουν γιορτές με αποστήθιση τραγουδιών και ποιημάτων. Οχι να μην κάνουν καθόλου. Οι ίδιοι άνθρωποι τη διέσυραν και έβριζαν στα κοινωνικά δίκτυα, με τη φωτογραφία, την επωνυμία και διεύθυνση της εργασίας της, ενώ το θεάρεστο έργο συνέχισε και τηλεοπτική εκπομπή. Φυσικά κανείς δεν ασχολήθηκε με το τι πραγματικά είπε η γυναίκα αυτή. Η οποία από όλον αυτόν τον τραμπουκισμό φοβήθηκε. Δικαίως.

Παράλληλα, όλοι οι σκανδαλισμένοι για τα καρπούζια και τα ποιήματα των νηπίων δεν είχαν καμία αντίδραση στο γεγονός ότι μια ξεκάθαρα ακροδεξιά οργάνωση παρήλασε στη Θεσσαλονίκη, πριν από τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Πρόκειται για οργάνωση με δράσεις και ρητορική που παραπέμπει σε θαυμαστές της 21ης Απριλίου και της 4ης Αυγούστου. Σε περίπτωση που όλα αυτά σας φαίνονται «λάιτ» αξίζει να μάθετε ότι και η Χρυσή Αυγή έχει αρχίσει να ανοίγει ξανά γραφεία, σηματοδοτώντας τον σχεδιασμό της να επανέλθει στη δημόσια σφαίρα.

Οσοι έχουν μνήμη θα θυμούνται την εποχή που την Ακροδεξιά τη θεωρούσαμε πολιτικά περιθωριακή. Κι όταν καταλάβαμε ότι έκαναν επιστράτευση κάτω από τη μύτη μας, ήταν ήδη αργά. Μάζευαν κόσμο απογοητευμένο από το «σύστημα» και δεν το βλέπαμε, ενώ πολιτικές δυνάμεις και ΜΜΕ νομιμοποιούσαν την ατζέντα τους. Υποτίθεται ότι η εμπειρία εκείνη θα μας έκανε πιο έξυπνους. Υποτίθεται.