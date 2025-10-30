Καταβάλλεται από την κυβέρνηση η φιλότιμη προσπάθεια να διεκδικήσει τα πρωτεία στην αποκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δίωξη των εμπλεκομένων σε αυτό. Μπορεί να της ανήκουν πράγματι τα πρωτεία. Δεν ντρέπομαι να πω ότι δεν το ξέρω και ούτε με απασχολεί ποιος το είπε πρώτος, ποιος δεύτερος κ.ο.κ. Αυτό που μου λέει η πείρα και το ένστικτό μου – όποια αξία και αν έχουν – είναι ότι χωρίς την παρέμβαση του ευρωπαϊκού παράγοντα, μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η εκκαθάριση της κόπρου δεν θα είχε προχωρήσει.

Ο λόγος είναι ότι η αποκάλυψη του σκανδάλου και όσα την ακολουθούν δεν συνέφερε κανέναν στην Ελλάδα. Ούτε την κυβέρνηση, που είχε την πολιτική ευθύνη επί πέντε χρόνια, ούτε την αντιπολίτευση, που χειριζόταν και εκείνη το σύστημα και της οποίας οι πολιτικοί φίλοι συμμετείχαν, ούτε τη χώρα γενικώς που διασύρεται πανευρωπαϊκά. Αν δεν είχε αποκαλυφθεί η κομπίνα, όλοι τώρα θα ήταν ικανοποιημένοι: και οι απατεώνες με τα κέρδη τους και οι αγρότες με τις επιδοτήσεις τους, που θα καταβάλλονταν κανονικά.

Ο κ. Καϊμακάμης, ο μόλις χθες παραιτηθείς αντιπρόεδρος του οργανισμού, θα συνέχιζε να ασκεί διοίκηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ (όποτε τον χρειάζονταν, όπως είπε στην κατάθεση, όχι κάθε μέρα…), ο δε κ. Τσιάρας, ο υπουργός, θα μπορούσε να αφοσιωθεί απερίσπαστος στον σχεδιασμό της «πράσινης αρχιτεκτονικής» της Ευρώπης. Επίσης, θα αυξάνονταν, οριακά έστω, οι πωλήσεις της Φεράρι σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, ενδεχομένως και της Τζάγκουαρ στην Κρήτη.

Αν κάτι με πείθει, για την ορθότητα της διαπίστωσης ότι χωρίς ευρωπαϊκή παρέμβαση κάθαρση δεν θα υπήρχε, είναι η διαδικασία στην Εξεταστική της Βουλής. Οπωσδήποτε η κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου για τις πιέσεις που δεχόταν ήταν αποκαλυπτική. Κυρίως όμως είναι η παρέλαση σε ρόλο μαρτύρων των πιο απίθανων φυσιογνωμιών, που σου δίνουν την εντύπωση ότι τους πήραν κατευθείαν μέσα από τα μπουζούκια και τους έβαλαν σε διοικητική θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το ύφος, τις φάτσες και τις προγλωσσικού επιπέδου απαντήσεις που δίνονται ορισμένες φορές καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η Ελλάδα, που είπε ο μακαρίτης. Η Ελλάδα που ποτέ δεν πεθαίνει και η μόνη φοβέρα που τη σκιάζει είναι του διεθνούς διασυρμού.

Διεμβολές

Την περασμένη εβδομάδα πέρασε από την Αθήνα ο υιός Χαφτάρ και συναντήθηκε με τον Νίκο Δένδια, που είναι παλιός φίλος του πατέρα του. Τον λένε Χαλέντ και είναι εκείνος από τους τρεις υιούς του Χαλίφα που ντύνεται με στρατιωτικά και θυμίζει κλώνο του πατέρα του τόσο στην κοψιά όσο και στη φάτσα. Η ομοιότητά τους είναι τόσο μεγάλη, ώστε με λίγη βαφή στα μαλλιά για να φαίνονται άσπρα και με ένα ελαφρότατο μακιγιάζ, ο πατέρας του μπορεί να τον στέλνει σε διάφορες δουλειές και κανείς να μην καταλαβαίνει τη διαφορά.

Στις φωτογραφίες που έδωσε το δικό τους πρακτορείο (του Χαλιφάτου, ας το πούμε έτσι, μια και ο δεσπότης της Ανατολικής Λιβύης λέγεται Χαλίφα…), πρόσεξα ότι στη στολή του ο Χαλέντ έχει τρεις σειρές διεμβολών (τα πάνινα διακριτικά των παρασήμων που βλέπουμε στις στολές των στρατιωτικών), δύο των τριών κάτω και μία των δύο στην κορυφή, σύνολο οκτώ. Αν όμως προσέξεις τη φωτογραφία (η χαμηλή ανάλυση δεν επιτρέπει δυστυχώς τη δημοσίευσή της εδώ) παρατηρείς ότι, προκειμένου οι διεμβολές να βγαίνουν οκτώ ώστε να σχηματίζουν τρεις σειρές, δύο από αυτές τις φοράει εις διπλούν, ελπίζοντας προφανώς ότι αφού είναι στο εξωτερικό κανείς δεν θα το προσέξει. Όταν μας ξανάρθει, λοιπόν, ας του δώσει ο κ. Δένδιας τρία-τέσσερα δικά μας (τα διακοσμητικά, όχι τα κανονικά), να έχει να φοράει να το χαίρεται. Σας βεβαιώ ότι πολύ θα το εκτιμήσει…

Οργανωμένος λαός

«Οι νέες λαμπρές σελίδες της ιστορίας θα γραφτούν πάλι από τον οργανωμένο λαό που ορθώνει το ανάστημά του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλλει το δίκιο του». Αυτή ήταν η δήλωση για την 28η Οκτωβρίου του Δημήτρη Κουτσούμπα. Ξεχωρίζει, κατ’ αρχάς, επειδή είναι η πιο σύντομη· έπειτα, επειδή δεν αναφέρει καθόλου την 28η Οκτωβρίου· τέλος, επειδή εξηγεί για ποιον λόγο το ΚΚΕ ήταν τότε εναντίον της εμπλοκής μας στον «ιμπεριαλιστικό πόλεμο». Επειδή το 1940 η Γερμανία δεν είχε εισβάλει στη Σοβιετική Ενωση, ήταν ακόμη σύμμαχοι και είχαν μόλις μοιράσει μεταξύ τους την Πολωνία, έτσι ο λαός δεν είχε προλάβει να «οργανωθεί», με τον τρόπο που το εννοεί ο κ. Κουτσούμπας…