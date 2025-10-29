Η ΑΕΚ μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη ήταν καβάλα στο άλογο. Με την είσοδο του Οκτωβρίου, το συννεφάκι στο οποίο ζούσαν όλοι στο στρατόπεδο του Δικεφάλου εξαφανίστηκε και η ομάδα έχει κάνει μια βουτιά στο κενό!

Τρεις ήττες εκ των οποίων οι δύο συνεχόμενες στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με το ίδιο σκορ, 3,5 κάκιστες εμφανίσεις σε πέντε παιχνίδια (εξαιρείται η ανατροπή με την Κηφισιά και το ματς με την Αμπερντίν), προκάλεσαν την πτώση από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έντονη αναστάτωση, αλλά και αμφισβήτηση σε όλα τα επίπεδα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος καθημερινά πέφτει ολοένα και πιο χαμηλά στα μάτια των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του σε όλα τα επίπεδα (ειδικά την οικονομική – από τις τιμές των εισιτηρίων μέχρι και τις μεταγραφές).

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα από εκεί που πουλούσε πάγους στους… Εσκιμώους, έχει «εξελιχθεί» σε έναν τύπο που δεν μπόρεσε να καλύψει τα μεγάλα κενά που έχει το ρόστερ και ας ζήτησε άλλες δύο μεταγραφικές περιόδους, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς, ειδικά με τις δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Κυριακής στο «Γ. Καραϊσκάκης», ξενέρωσε πολύ κόσμο. Δεν ανέλαβε καμία ευθύνη και δήλωσε και ικανοποιημένος επειδή η ομάδα του δεν διασύρθηκε από τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ σήμερα φιλοξενείται από την Ηλιούπολη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της league phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation γιατί όπως δήλωσε η ομάδα του δεν έχει φρεσκάδα και πρέπει να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε άλλους παίκτες.

Την ίδια ώρα έχει ανοίξει θέμα περί μεταγραφικής ενίσχυσης, μήνα Οκτώβριο, με την ΑΕΚ να έχει μπροστά της άλλα δώδεκα ματς (εξαιρούμε το σημερινό). Στην Ένωση αντί να κοιτάξουν να δούνε πώς θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε ρυθμούς κανονικότητας, αναζητούν εκ νέου δικαιολογίες.

Επέμβαση ο Ελίασον

Στο μεταξύ, ο Νίκλας Ελίασον δεν ήταν στην αποστολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οπως έγινε γνωστό αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού και η ΑΕΚ ενημέρωσε πως θα υποβληθεί σε επέμβαση καθαρισμού στο γόνατο!

Μετά την επέμβαση ο σουηδός ακραίος επιθετικός θα ακολουθήσει τη συνηθισμένη αποθεραπεία και επανένταξη. Το δεδομένο είναι πως ο Μάρκο Νίκολιτς θα τον στερηθεί τις επόμενες εβδομάδες και σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις ο 29χρονος θα απουσιάσει από την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα (2/11, στις 21:00), την εντός έδρας μάχη κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς στο Conference League (6/11, στις 19:45) και το εκτός έδρας ματς κόντρα στον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα (9/11 στις 17:30). Αν επιβεβαιωθούν οι ιατρικές εκτιμήσεις, τότε δεν αποκλείεται να είναι σε θέση να επιστρέψει στη δράση με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το εντός έδρας ματς με τον Αρη στις 23 Νοεμβρίου.

Μήνυμα Ηλιόπουλου

Το δικό του μήνυμα για την επέτειο του «ΟΧΙ» έστειλε χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος. Με δήλωσή του η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ, ανέφερε τα εξής: «Σήμερα 28η Οκτωβρίου γιορτάζουμε τη δύναμη της ψυχής των Ελλήνων… Τη δύναμη της ένωσης, τη δύναμη του πάθους, την αφοσίωση, την αυτοθυσία των νέων ανθρώπων, τα ιερά μας σύμβολα… Για την ΑΕΚΑΡΑ μας πίστη, ένωση, επιμονή, υπομονή, ψυχραιμία, σθένος και αγωνιστικό πάθος… Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω τα ιερά μας σύμβολα!!! Τα βαθύτερα μηνύματα της σημερινής Εθνικής Εορτής είναι οδηγός μας!!!»