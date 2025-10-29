Ο Χάρης Δούκας λέει συχνά ότι η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες και πόρους από τους δήμους κι ετοιμάζεται για το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Δεν του φτάνει μόνο η «μάχη» εκεί, όμως. Θέλει μετά την ολοκλήρωσή του να ακολουθήσει ένας σύντομος γύρος συναντήσεων με κόμματα και κυβέρνηση και να οργανώσουν κινητοποιήσεις – για παράδειγμα, μια πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα σε συντονισμό με μεγάλες τριτοβάθμιες οργανώσεις. Αν ήμουν ο πράσινος πρόεδρος, θα υπέθετα ότι κάποιος προσπαθεί να μου πάρει την αντιπολιτευτική δουλειά.

Επιβράβευση

Βρέθηκε η μία και μοναδική πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου την οποία στηρίζει ο Παύλος Πολάκης: το κενό στασίδι με το ταμπελάκι που έγραφε «πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ» στη Μητρόπολη κατά τη διάρκεια της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου. «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε», πόσταρε μαζί με διάφορους πεζοκεφαλαίους χαρακτηρισμούς για όσους σχολίασαν τις αριστερές απουσίες. Το παραθέτω σε περίπτωση που διατηρούσαν έστω και την παραμικρή αμφιβολία στην Κουμουνδούρου πως έκαναν λάθος. Η πολακική επιβράβευση αποδεικνύει περίτρανα το σφάλμα.

Φωτογραφίες

Τις φωτογραφίες τις ανέβασε η σύζυγός του στον λογαριασμό της στο Instagram. Τα τοπικά μίντια γράφουν ότι επισκέπτεται συχνά για διακοπές το Δολό Ιωαννίνων. Τα ενσταντανέ με φόντο νεκροταφεία πεσόντων στη Βόρειο Ηπειρο, ωστόσο, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, μπορούν να διαβαστούν απ’ όποιους έχουν σαν χόμπι να τον διερμηνεύουν ως καίρια παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα. Γιατί όχι; Ο Κώστας Καραμανλής λύνει τη σιωπή του τακτικά πια, αλλά οι παρεμβάσεις του συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται από την ασάφεια που αρέσει σε όλες τις νεοδημοκρατικές φυλές.

Προστασία

«Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί με συντονισμό και διορατικότητα, προστατεύοντας τους ευρωπαίους αγρότες από αθέμιτο ανταγωνισμό και επενδύοντας σε πολιτικές που ενισχύουν την αυτάρκεια, την ανθεκτικότητα και τη δίκαιη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς», είπε ανάμεσα σε άλλα στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο, ο Κώστας Τσιάρας. Ε, ναι, αν δεν μπορεί ένα κράτος-μέλος να προστατεύσει τον δικό του αγροτικό κόσμο από τους επιτήδειους που παίρνουν επιδοτήσεις για να αγοράζουν Jaguar, ας το κάνει η Ενωση.